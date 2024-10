La atajada “con las uñas” de Dibu Martínez para el empate del Aston Villa ante Manchester United: la marca que alcanzó

Después de haber sido la gran figura del Aston Villa en la victoria 1-0 ante el Bayern Múnich por la Champions League, Emiliano Martínez no perdió la inspiración. El arquero argentino, de 32 años, se destacó en el pálido empate 0-0 entre los Villanos y el Manchester United por la Premier League. Dibu conjuró con solidez los cuatro remates al arco que ejecutó la visita y así sumó su segunda valla invicta consecutiva en la jornada en la que fue homenajeado por alcanzar los 150 partidos en el conjunto de Birmingham.

El portero surgido de Independiente le tapó un buen disparo junto a un palo a Garnacho durante el primer tiempo; también un remate bombeado a Antony, ya en el complemento, en una acción que llamó la atención porque, a pesar de que el balón viajó bien colocado, no dio rebote. Pero su mejor intervención fue a los dos minutos del complemento, cuando Marcus Rashford enganchó, se acomodó para su derecha y sacó un tiro combado, con destino de superar la humanidad de Dibu; sin embargo, el campeón del mundo y de América se arqueó hacia atrás y logró rechazar por encima del travesaño “con las uñas”, tal como detalló con precisión el relator Miguel Simón en ESPN.

Fueron cuatro las atajadas que ofreció en el choque. Sumadas a las siete que había protagonizado ante los bávaros, acumula 11 en los últimos dos encuentros. Con el empate, el Aston Villa quedó quinto, con 14 unidades, a cuatro del líder Liverpool. Y profundizó la crisis del United, que aparece decimocuarto en la tabla, con ocho puntos, a cinco de la zona de descenso.

* Las principales acciones del choque por la Premier League

Martínez sigue haciendo historia en el equipo que dirige Unai Emery: alcanzó las 46 vallas invictas desde su desembarco en el club e igualó la línea de Thomas Sorensen. Así, sólo le queda por superar a Mark Bosnich, líder en el rubro en el club con 64. Detrás está el estadounidense Brad Friedel, con 35.

Vale recordar que Dibu tiene una obsesión con las vallas invictas. Como prueba de ello, luego del triunfo ante el Múnich, declaró: “Me estuvieron convirtiendo en la Premier League, y eso me afecta mucho. Estoy obsesionado con mantener el arco en cero y trabajo duro para eso. Ayer, entrenamos 40, 50 minutos de reacción y nos enfocamos solo en la pelota. Eso me ayudó”.

El guardameta no podrá ser parte de la doble fecha FIFA de la selección argentina, en la que se medirá ante Venezuela y Bolivia por las Eliminatorias sudamericanas: la FIFA le aplicó dos fechas de suspensión por el golpe a la cámara ante Colombia. “Una lástima no poder estar, pero tenemos equipo de sobra”, envió un voto de confianza, al tiempo que explicó que verá los partidos por TV desde Inglaterra.

En tanto que, sobre los citados encuentros, aseveró que “ganando los dos partidos estamos a un paso de la Copa del Mundo, necesitamos ganar”. La selección argentina lidera la tabla de posiciones con 18 puntos y le lleva 2 a Colombia, su escolta.