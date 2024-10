Los emotivos festejos de la selección argentina tras vencer a Francia y avanzar a la final del Mundial de futsal

Los festejos de la selección argentina tras meterse a una nueva final en el Mundial de Futsal

Primero, Argentina. Segundo, no será Francia. La Albiceleste se quedó con un duelo infartante por 3-2 en Uzbekistán por las semifinales del Mundial de futsal y buscará su segunda corona este domingo desde las 12 ante Brasil. Luego de ser campeones del mundo en 2016 y subcampeones en 2021, el próximo escollo será el máximo ganador histórico de este trofeo con cinco títulos.

La victoria con los goles de Kevin Arrieta por duplicado y Ángel Claudino sentenció el trámite en el Humo Arena de la capital uzbeca de Taskent y provocó la celebración eufórica de la Celeste y Blanca en plena cancha. Tras el pitazo final, todos los jugadores se reunieron en una ronda para darse el último aliento después de haber logrado algo histórico para la disciplina, como la tercera definición en fila, luego del triunfo contra Rusia en Colombia y la caída ante Portugal en Lituania hace tres años.

Tras ese momento grabado por las cámaras de la transmisión, los protagonistas se extendieron a lo ancho del terreno de juego para levantar su voz en la noche asiática al ritmo de “porque los jugadores te van a demostrar, que salen a ganar, que quieren salir campeón, que lo llevan adentro, como lo llevo yo...”. Mientras tanto, los franceses se marchaban con el sinsabor de ser eliminados en la semifinal en su primera participación mundialista. El cantito, un clásico de los estadios argentinos, tuvo un condimento especial. Es que sobre los galos sobrevuela la sospecha de que no hicieron demasiada fuerza en el último choque de fase de grupos frente a Irán (terminó en derrota 4-1) para evitar a Brasil en cuartos de final...

Los dirigidos por Matías Lucuix, quien llevó al plantel a ser campeón de América en 2022 y finalista del Mundial 2021, mostraron las emociones a flor de piel, incluso se los vio muy animados en el vestuario siguiendo los festejos antes de enfocarse en el duelo decisivo. Entre ellos, hay integrantes que fueron parte del campeonato del mundo logrado en 2016 y son parte de la delegación, como Constantino Kiki Vaporaki.

La publicación dedicada al arquero de la Argentina, Nicolás Sarmiento

Kevin Arrieta, héroe de la jornada al anotar el último gol que desniveló el resultado, ofreció sus sensaciones en charla con el medio oficial: “Venir y llegar a lo último es una sensación hermosa, también poder lograr el gol del triunfo es algo que nunca me imaginé. Se me viene mi familia, que es la que me apoya, la que me acompaña siempre y en este momento la está pasando mal porque estamos lejos, pero en unos días me voy a reencontrar con ellos y voy a estar más feliz”.

“Sabíamos que si llegaban a la sexta falta, ya venía pateando yo los tiros penal y tiros de sexta. Mis compañeros me dieron toda su confianza, y yo lo único que tenía que hacer era meterla entre los tres palos. La confianza que me dieron es algo muy grande. Tenía que estar tranquilo para convertir”, señaló sobre la conversión marcada a menos de cuatro minutos para el cierre del encuentro.

Por otro lado, la cuenta oficial de la Copa Mundial de la FIFA en redes sociales le dedicó una publicación al arquero de la selección argentina, Nicolás Sarmiento, trazando un paralelismo con Domingo Faustino Sarmiento y el himno dedicado al prócer: “Padre del área Sarmiento inmortal”. Además, Javier Saviola fue el responsable de entregarle el premio a Jugador del Partido a Ángel Claudino, quien también había sido elegido en el cruce de cuartos de final ante Kazajistán.

Argentina y Brasil disputarán la final del Mundial de futsal este domingo desde las 12, pero antes tendrá lugar a partir de las 9.30 el encuentro que definirá el tercer y cuarto lugar entre Ucrania y Francia.

Javier Saviola le entregó el premio de Jugador del Partido a Ángel Claudino

El resumen de Argentina-Francia por la semifinal del Mundial de futsal