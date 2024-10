Las confesiones de Daniel Osvaldo: los dardos a Guillermo, la oferta de Sampaoli que rechazó y el técnico que propuso para Boca

El ex futbolista recordó el día que se fue del club peleado con Guillermo Barros Schelotto

Daniel Osvaldo fue un futbolista multifacético, con un estilo inconfundible. Rebelde, goleador, amante de la música y el rock and roll, jugó en grandes clubes de Europa, vistió la camiseta de la selección de Italia y conoció a los dos grandes ídolos argentinos, como Diego Maradona y Lionel Messi. En una extensa entrevista, el ex jugador que tuvo un conflictivo paso por Boca Juniors recordó aquellos años en el Xeneize bajo la dirección de Guillermo Barros Schelotto.

Su llegada a Boca, el club del cual es declarado hincha fanático, se dio en 2015 tras su salida del Inter con el Vasco Arruabarrena como DT. Sin embargo, su peor momento con la Azul y Oro se dio con el Mellizo Barros Schelotto al mando. El técnico lo encontró fumando un cigarrillo en el vestuario y se desató un escándalo que impulsó la salida del delantero.

Sobre su salida, Dani Stone dijo en una nota con el programa Líbero, de TyC Sports: “Ya lo venía pensando, justo estaba haciendo canciones con los chicos de la banda, se dio lo de Guillermo y aproveché la volada. Dije: ‘Este es el momento’. Si no hubiese pasado eso hubiese seguido jugando en Boca. Sentí que no les importó mucho la decisión que tomó Guillermo y me alejé. Hice lo que quería hacer en ese momento que era la música. No voy a hablar de Guillermo porque como te dije, me gusta la gente que habla de frente. Fumábamos todos en ese vestuario. Los cobardes hablan por atrás o inventan una excusa para echarte. Si vos ponés en Google la palabra ‘careta’ te aparece Guillermo”.

Sobre su fanatismo por el club de La Ribera, el ex futbolista de 38 años reconoció que “nunca jugaría en River”, aunque tiene una hermana que simpatiza por el Millonario. “Siempre fui de Boca. Mi viejo es de Banfield y por eso fui a jugar allá, para que me viera con esa camiseta. Mi vieja es de Racing y tengo tres hermanas mayores: dos son de Boca y una de River. No se sabe por qué. Iba a la Bombonera en el camión de mi viejo, subíamos a la gente en la calle. Sabía que en algún momento iba a jugar en Boca, pero no sabía si ellos me querían a mí. No me arrepiento de nada en mi paso por Boca, le di el 100 por ciento y jugué hasta donde tuve ganas”, indicó.

El ex futbolista recordó cuando el Diego lo quiso llevar a Gimnasia y Esgrima La Plata

Uno de los grandes ídolos de Osvaldo es Diego Maradona, con quien compartió algunas anécdotas e historias. Dani reconoció que extraña la presencia del campeón del mundo y que durante su llegada como técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata lo tentó para llevarlo al Lobo.

“Me quería mucho y sabe que mi amor por él era incondicional. Me llamó para ir a Gimnasia, pero yo no estaba bien. Le dije: ‘Perdón Diego, pero si voy ahora te fallaría’. Al año siguiente volví a Banfield y lo primero que pensé es que Diego se iba a enojar y no fue así. Para mi cumpleaños me mandó un mensaje que me deseaba lo mejor. Un tipo con un corazón de oro”, resumió.

Otra de las perlitas de la charla con Daniel Osvaldo fue una de las locuras del delantero que rechazó al Sevilla de España, que en ese momento era dirigido por Jorge Sampaoli. El técnico de Casilda lo llamó por teléfono para ofrecerle jugar la Champions League con un gran contrato, pero el futbolista, que estaba hace tres años sin jugar, declinó la propuesta.

“Me llamó para jugar tres meses porque se había lesionado el nueve. Era un montón de guita, para jugar la Champions. Le dije que me perdonara, pero que el mes que viene iba a presentar el disco con los chicos y no los podía dejar en banda. El me dice que me entendía. Si alguien filmaba esa conversación decía que estaban locos porque yo le estaba diciendo que no al Sevilla, la Champions por tres o cuatro meses por una fortuna. Yo te digo que no por un show y vos me decís que me entendés... No sé quién está más loco”, dijo entre risas.

El ex futbolista contó que el DT del Sevilla lo llamó para contratarlo, pero declinó la propuesta por un evento con su banda de rock

OTRAS FRASES DE DANIEL OSVALDO:

- La pasión por el rock: “Escucho rock desde chiquito. Mi viejo también es muy rockero, la primera banda que escuché fue Creedence. La música es hermosa, te salva, te conecta y también desconecta”.

- Qué hizo con su primer sueldo: “Fui al shopping Alto Avellaneda y me compré un jean, creo que eran mil pesos. Me lo gasté todo ahí y me dejé algo para volverme en el colectivo. Cuando me fui a Europa le pude comprar la casa a mi viejo y a mi vieja”.

- El fanatismo de De Rossi por Boca: “Es un hermano Daniele, ahora que está libre podría venir a dirigir a Boca, creo que le encantaría. Es un enfermo por Boca, es muy fanático. Me animaría a decir que de la misma manera que por la Roma”.

- Los clubes en los que estuvo cerca de jugar: “Estuve a punto de jugar en el Napoli. Pero al final fue Pipita Higuaín y la pegaron porque yo no hubiese hecho tantos goles como él. Me hubiese gustado jugar en el Real Madrid y también estuve a punto de llegar cuando el Pipa se lesionó la cintura. Necesitaban un 9 por seis meses y me vinieron a buscar, pero el Espanyol no me quiso dar a préstamo. Al final fue Adebayor”.

- Su estado de depresión y cómo salió del pozo: “Estuve en un estado oscuro. Por suerte pude darme cuenta y pedir ayuda, que fue el objetivo del video que subí. Quiero que la gente sepa lo que me está pasando y no esconderme más. Pude salir adelante con mi familia y amigos de oro que no me dejaron solo. Volví a ser el Dani de siempre. A veces no se puede con todo y hay que pedir ayuda. Me escribieron el Profe Signorini, Fernando Gago, el Gringo Heinze, De Rossi, Jonás Gutiérrez, Toti y muchos futbolistas que nunca me crucé”.

- La actualidad de Boca y la gestión Riquelme: “Me gusta que están saliendo muchos chicos de las inferiores, el club está hermoso, el predio... Estoy muy conforme con su gestión”.

-Qué le dijo Messi cuando se enteró de su retiro: “‘Te retiraste? Estás re loco...’, me dijo. Le dije que para mí el que estaba re loco era él que seguía jugando. Si tuviera tu plata y jugara como vos, diría que ya está”.

- Su llegada a la selección de Italia y el consejo de Heinze: “Estaba con él cuando me llamaron de la Azzurra y no sabía qué decir. ‘Te felicito’, me dijo. Le dije que me parecía que le había dicho que no. ‘Decile que sí, boludo, son cuatro veces campeones del mundo, se visten con Dolce & Gabbana’. Me dijo dos o tres cosas y le dije que sí. Después lo llamé a mi viejo”.