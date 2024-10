El romance que da que hablar en Europa entre un histórico jugador alemán y una mujer 25 años menor a quien vincularon a su hijo muerto

Michael Ballack y Sophia Schneiderhan están en pareja hace tres años (Instagram)

La leyenda del fútbol alemán Michael Ballack (48 años) ha estado en el centro de la escena de la prensa internacional debido a su relación sentimental con la modelo Sophia Schneiderhan (23), a quien vincularon con el hijo del ex futbolista del Bayern Múnich que falleció trágicamente en 2021.

La historia generó un revuelo en los principales medios europeos y obligó a una fuerte reacción de Ballack en las redes sociales para poner en conocimiento la situación real. La figura del fútbol, que brilló en la selección alemana, Bayer Lerverkusen y Chelsea, entre otros, realizó un posteo el martes pasado con una foto abrazado a su pareja.

“Debido a los recientes informes de los medios de comunicación, me siento obligado a hacer la siguiente aclaración: mi compañera de vida Sophia no es ni la ex novia de mi difunto hijo, ni era amiga de él. Tomaremos acciones legales contra estas falsedades y pediremos que respeten nuestra privacidad”, expresó el ex volante ofensivo en su cuenta de Instagram.

¿Qué desató la bronca de Ballack? La relación entre el ex futbolista y Schneiderhan se hizo pública después de la trágica muerte de Emilio en un accidente de cuatriciclo ocurrido en Lisboa, en 2021. Emilio era el segundo de los tres hijos que Ballack tuvo con su ex esposa Simone Lambe, con quien se casó en 2008 y de quien se divorció en 2012. La pareja había estado junta desde mucho antes, habiendo tenido a su primer hijo siete años antes de contraer matrimonio, informó el diario británico Daily Mail.

El descargo de Michael Ballack para aclarar la situación con su pareja (Instagram @michaelballackofficial)

Según las imágenes publicadas por el sitio Bild al momento de conocerse la noticia, Ballack había comenzado a entablar una relación amorosa con Sophia Schneiderhan, una modelo que en aquel entonces tenía 21 años y que formó parte del grupo de amigos de su hijo Emilio durante años y a quien conoce desde la adolescencia de la joven. El portal germano informó que fuentes cercanas al ex futbolista aseguran que la mujer, que desde los 13 se desempeña como modelo de distintas compañías de ropa, “le está haciendo muy bien” y que ha sido importante en este tiempo para atravesar el duelo.

Ballack, quien jugó 98 partidos con la selección alemana, con la cual disputó dos Mundiales (2002 y 2006) fue visto en público con Schneiderhan y ha compartido fotos de ambos en redes sociales. Sin embargo, las recientes afirmaciones sobre el pasado de Sophia han llevado al exfutbolista a considerar medidas legales para proteger su privacidad y la de su pareja.

Sophia Schneiderhan, además de su relación con Ballack, es conocida por dirigir junto a su madre Anke una marca de suplementos nutricionales llamada Wonderbear y por su trabajo como modelo. El ex deportista, que estuvo presente el pasado miércoles en Birmingham observando el duelo de Champions League entre Aston Villa y Bayern Múnich, publicó en Instagram que se siente obligado a desmentir las informaciones erróneas que circulan en los medios sobre la supuesta relación de su novia con su hijo fallecido.

La situación ha generado una bomba mediática dado el perfil público de Ballack y las circunstancias trágicas que rodearon la muerte de su hijo. El ex futbolista busca ahora detener la propagación de rumores que considera dañinos e infundados.

Michael Ballack y Sophia Schneiderhan se mantienen juntos pese a los rumores sobre la supuesta relación que tenía ella con el hijo fallecido del ex futbolista alemán (Instagram)