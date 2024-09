Escándalo en PSG: Luis Enrique se peleó con una de las estrellas por un acto de indisciplina y tomó una drástica decisión

La discusión se habría dado en el vestuario

Tras la salida de Kylian Mbappé a finales de julio, el PSG volvió a ocupar los principales focos de atención de cara a una nueva jornada de Champions League. Sin embargo, el motivo no sería meramente futbolístico sino por un cortocircuito entre su principal estrella y el director técnico, Luis Enrique.

El internacional francés Ousmane Dembélé no formará parte del equipo del Paris Saint-Germain (PSG) que enfrentará al Arsenal en el prestigioso torneo europeo. La sorpresiva exclusión del delantero se debió a una discusión sostenida con el técnico español, según revelaron medios franceses como L’Equipe y RMC Sports, y posteriormente confirmado por Le Parisien.

El ex Barcelonla, quien fue sustituido por Ibrahim Mbaye en el minuto 82 durante la victoria del PSG por 3-1 sobre el Rennes, habría tenido un altercado verbal con Luis Enrique en los vestuarios tras el encuentro. El entrenador reprochó al atacante galo ciertos comportamientos y decisiones tomadas en el juego, algo que también fue apuntado por diversos medios franceses al señalar que la discusión se originó porque Dembélé no pasó el balón a Achraf Hakimi después de haber asistido a Bradley Barcola para un gol.

Los detalles específicos de la discusión no se han filtrado, aunque se sabe que la situación no agradó al técnico español. Las mismas fuentes confirmaron que Dembélé no presenta ninguna lesión y se entrenó normalmente el domingo en el campus del PSG, lo que confirma que su ausencia se debe estrictamente a motivos disciplinarios.

Cabe recordar que Dembélé y Luis Enrique ya habían coincidido en su antigua etapa en el FC Barcelona. Este nuevo desencuentro en París representa el primer gran choque entre ambos desde que volvieron a trabajar juntos en el PSG. La situación resulta sorprendente, ya que se suponía que ambos mantenían una buena relación.

Desde el inicio de la temporada, Ousmane Dembélé ha sido uno de los jugadores más en forma del PSG. Hasta la fecha, el delantero ha disputado siete partidos, cinco de ellos como titular, en los que ha marcado cuatro goles y ha repartido otras cuatro asistencias. Después de la partida de Kylian Mbappé, El mosquito se había consolidado como un elemento imprescindible en el ataque del conjunto parisino.

Contactado por la agencia EFE, el PSG no hizo comentarios sobre la ausencia de Dembélé y se remitió a la conferencia de prensa previa al partido, convocada para este lunes por la tarde, donde se espera que Luis Enrique brinde más detalles sobre la situación.

La decisión de Luis Enrique de dejar fuera a Dembélé ha generado un significativo impacto en la plantilla del PSG. Además del internacional francés, otras ausencias importantes para el partido contra el Arsenal incluyen a los lesionados Lucas Hernández, Kimpembe y Gonçalo Ramos. No obstante, el técnico español sí podrá contar con los retornos de Marco Asensio, Donnarumma, Doué, Vitinha y Nuno Mendes.