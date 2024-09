Los planes de Colapinto antes de la gira americana de Fórmula 1 y la frase de Vowles tras las primeras tres carreras del argentino

Colapinto correrá el próximo 20 de octubre en el GP de Estados Unidos

Franco Colapinto ha deslumbrado en su ascenso a la Fórmula 1, superando las expectativas que la escudería Williams tenía sobre él. Desde que tomó el lugar del estadounidense Logan Sargeant en el Gran Premio de Italia a principios de septiembre, el joven piloto argentino ha demostrado su valía en cada carrera. Su debut fue más que prometedor, logrando una sólida duodécima posición sin cometer errores. Pero su rendimiento no se detuvo allí; en el Gran Premio de Azerbaiyán, Colapinto volvió a brillar, al quedar octavo y sumando puntos por primera vez en la tabla general; mientras que en Singapur quedó sólo a un puesto de volver a hacerlo.

Con el GP de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas en Austin a la vista para el 20 de octubre, los aficionados y seguidores de la Fórmula 1 tendrán que esperar ansiosos para ver cómo se desempeña Colapinto en su siguiente desafío.

En este período de receso, en tanto, el piloto decidió permanecer en Europa en lugar de regresar a su Argentina natal. En una reciente entrevista con el medio Motorsport, explicó que tiene varios planes en mente: “Pienso quedarme acá. Tengo cosas que hacer, tengo que trabajar con el equipo en muchos aspectos diferentes, muchos detalles que mejorar. Tengo que quedarme con Williams, con los ingenieros, y seguir aprendiendo acá”.

El pilarense de 21 años también mencionó la importancia de aprovechar este tiempo para prepararse: “Es bueno recuperarse y seguir progresando como equipo. Aún tengo muchas cosas en las que trabajar. Así que es bueno tener un poco de descanso para tener las actualizaciones, probablemente mi auto para la próxima carrera también será muy bueno, y espero que con un poco más de rendimiento”.

Vowles analizó el rendimiento de Colapinto (actionpress)

El respaldo de su equipo ha sido crucial en este proceso. Tras el final de la seguidilla de eventos, y de cara a la próxima de tres (Estados Unidos, México y Brasil) James Vowles, jefe de Williams, expresó su orgullo por la decisión de ascender a Colapinto a la Máxima. “Gran parte de lo que estábamos haciendo con él entre bastidores era prepararlo para esta oportunidad”, comentó, subrayando el trabajo meticuloso que se ha realizado para que el joven piloto llegara a este nivel.

Vowles también destacó que, aunque sabían que Colapinto era veloz, no esperaban que su adaptación fuera tan rápida y efectiva. “Si hubiéramos hecho esto a principios de año, no creo que se viera al Franco de hoy. Sabíamos que era rápido, por eso lo subimos al coche, pero esperábamos que tardara más en tomar velocidad”.

La capacidad de Colapinto para manejar la presión ha sido otra de las grandes sorpresas. “En Monza era más o menos lo que esperaba, efectivamente. Pero ir a una nueva pista en la que nunca has estado antes y estar en el ritmo, incluso después de un accidente es muy bueno. Ha hecho un trabajo extraordinario, y puntuar en el segundo Gran Premio de tu vida, a pocos segundos de Alex, es extraordinario”, finalizó.

Estos elogios se sumaron a los que hizo recientemente Jolyon Palmer, ex piloto británico de la F1 y actual comentarista. El ex corredor de la escudería Renault se rindió ante el joven argentino con un elogioso artículo en el sitio oficial de la Máxima. “Nunca nadie me sorprendió tanto”, manifestó sobre el piloto argentino de 21 años.

Para el oriundo de Horsham (Inglaterra), que estuvo en la escudería francesa durante dos temporadas, el albiceleste “ha demostrado que no sólo tiene velocidad, sino que también es capaz de mantenerla a lo largo de una vuelta larga y técnica. Hasta ahora ha igualado increíblemente bien el ritmo de una vuelta de su apreciado compañero de equipo en Williams, Alex Albon, incluso superándolo en la clasificación de Bakú”.