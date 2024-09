Lo comparaban con Cristiano Ronaldo, pero terminó preso por tráfico de drogas y ahora quiere ser actor porno

Paim, en el nuevo rol en el que quiere incursionar

Fabio Paim, de 36 años, fue compañero de equipo de Cristiano Ronaldo en la academia del Sporting de Lisboa hace dos décadas y jugó más de 40 veces para las selecciones juveniles de Portugal. Su talento era tan prometedor que le pagaban 4.400 dólares por semana cuando solo tenía 13 años, además de un impresionante bono anual de 130.000 dólares.

Paim incluso tuvo un breve préstamo de cuatro meses en el Chelsea en 2008, pero solo jugó para los equipos de reservas durante su corta estancia en Stamford Bridge. Finalmente, el dinero, la fama y un estilo de vida afecto a las fiestas culminaron en que no estuviera a la altura de su extraordinario potencial. En 2003, Ronaldo dijo: “Si crees que soy bueno, espera a ver a Fabio Paim”. Sin embargo, 16 años después, tras una irregular carrera como futbolista, fue encarcelado durante un año por cargos de tráfico de drogas. Desde su celda, Paim veía a Ronaldo entrenar, una brutal ilustración de sus destinos divergentes.

"Era un pequeño Ronaldinho", se definió al aludir a sus épocas como futbolista

Ahora en libertad, Paim ha afirmado que busca una carrera en la industria del porno como hombre soltero. Fue entrevistado en el canal de YouTube de Tiago Paiva, en el uqe mujeres en bikini rodeaban al exfutbolista sin camisa, incluida la estrella porno Diana Melancia, quien llevaba una máscara sobre los ojos. Como parte del video, Paim recibió un masaje de las mujeres mientras se relajaba al sol y no dudó en afirmar que quiere seguir una carrera en el entretenimiento para adultos. “Me gustaría actuar en una película porno, en serio, sería un sueño hecho realidad. No tengo novia, estoy soltero”, declaró Paim.

El año pasado, Paim y Ronaldo tuvieron un intercambio en las redes sociales después de que el exfutbolista bromeó diciendo que la leyenda del Real Madrid debería darle uno de sus cinco Balones de Oro. Ronaldo respondió a la historia publicando: “¿Quién es este tipo?”.

Paim y Cristiano coincidieron en la academia del Sporting de Lisboa

El ex jugador comentó entonces para una cadena británica: “Era realmente especial, debo ser humilde, pero esta es la verdad. Lamentablemente, en ese entonces no había Instagram o Facebook, nada se grababa como hoy en día, pero creo firmemente y honestamente que hasta hoy no ha habido otro como yo con la misma calidad. Cristiano, por todo su esfuerzo y trabajo duro, llegó a un nivel que merece. Pero cuando yo jugaba, si hubiera tenido el mismo esfuerzo y compromiso, sería mejor que él. Si hablamos de técnica, yo era mejor. Era un pequeño Ronaldinho, pero como se puede ver, no es la técnica lo que nos lleva a donde sea. Pero sí, en ese momento yo era mejor que Cristiano, creo que debería darme uno de sus Balones de Oro”.

Hoy, apuesta a llevar su vida hacia un rumbo diametralmente opuesto al fútbol.

Contó su nuevo desafío en una entrevista en un canal de YouTube

"Estoy soltero", avisó, de cara a su incursión en la industria porno