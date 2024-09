Lewis Hamilton volvió a elogiar a Franco Colapinto y explicó por qué le dedicó un posteo en redes

Franco Colapinto y Lewis Hamilton hablaron sobre el diálogo que mantuvieron en Bakú

Lewis Hamilton explicó las razones por las cuales decidió felicitar a Franco Colapinto (Williams) y Oliver Bearman (Haas) tras la carrera que ambos novatos realizaron en el Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito callejero de Bakú. El piloto británico de Mercedes no solo los elogió en persona, sino que también les dedicó un posteo en redes sociales para destacar su rendimiento.

“Fue bastante bueno de ver. Yo recuerdo claramente la primera vez que fui a un Gran Prix cuando tenía once años, en 1996, al GP de Bélgica, y conocí pilotos de Fórmula 1. Luego, cuando entré a la Fórmula 1, no recuerdo haber tenido una cálida bienvenida, a excepción de Niki Lauda, un ex piloto”, comentó Hamilton en una declaración que realizó en la previa a las primeras prácticas del Gran Premio de Singapur que este fin de semana se correrá en el circuito callejero de Marina Bay.

“Así que recuerdo cómo era ser tan joven y haber tenido esa experiencia, y qué tan difícil... Los veo a ellos dos hacer un sorprendente trabajo. Tenía a uno de ellos delante mío, de hecho los dos estuvieron en algún punto”.

Hamilton elogió el talento de ambos rookies: “Están manejando tan bien, sin cometer errores, son muy talentosos y tienen un futuro brillante por delante”. Además, expresó su deseo de marcar una diferencia en su trato hacia las nuevas generaciones: “En mi posición, quería ser diferente a aquellos cuando yo era joven. Quiero asegurarme de ser positivo hacia ellos y alentarlos en lugar de hablar negativamente de ellos, lo que mucha gente hace por ninguna razón”.

El saludo de Lewis Hamilton a Colapinto

Franco Colapinto también habló con la prensa antes de disputar las primeras prácticas del Gran Premio de Singapur en el circuito urbano de Marina Bay, haciendo referencia al diálogo que mantuvo con Lewis Hamilton tras su destacada actuación en el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú, donde logró su primer top 10 en la Fórmula 1.

El piloto argentino de Williams, quien sumó sus primeros puntos en la máxima categoría del automovilismo, se refirió tanto al cruce que tuvo con el hombre de Mercedes como al posteo que le dedicó: “Me felicitó ahí durante la carrera, cuando terminó obviamente. Después es muy lindo que un piloto como Lewis, siete u ocho –depende cómo lo vean– campeonatos del mundo, me haya felicitado, haya estado conmigo después de la carrera, haya hecho un post después de Bakú también. Es un momento obviamente muy especial”.

“No había tenido mucha relación con él todavía y de golpe estuvimos en la pista, fue todo muy lindo después. Pasé de Fórmula 3 que estaba el año pasado, a luchar una carrera con Lewis. Una locura total. Pero muy feliz de cómo fue el fin de semana. Obviamente un finde muy positivo en Bakú, pero reseteando todo para este finde en Singapur”, comentó sobre su experiencia compitiendo contra el siete veces campeón del mundo.

En otro orden de cosas, el argentino que terminó con una sequía de cuatro décadas sin pilotos de este país puntuando en la Fórmula 1 reveló ante la cadena Sky Sports también que mantiene un contacto fluido con Sergio Agüero: “Hablo con Kun desde hace tiempo. Me ha ayudado mucho y siempre me ha apoyado. Le encanta el automovilismo y es un gran aficionado. Yo también soy un gran fan suyo”.

El posteo que Colapinto le había dedicado a Hamilton