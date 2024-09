Lo quiso Riquelme para Boca, le marcó a River en la Libertadores y se quedó con todos los memes: la historia de Carlos Palacios

El festejo del gol de Carlos Palacios (REUTERS/Ivan Alvarado)

Carlos Palacios fue el responsable de marcar el tanto del empate para Colo Colo ante River Plate por la ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El extremo izquierdo fue una de las figuras del Cacique y apareció para convertir la igualdad 1-1, que terminó siendo un resultado justo si se toma en cuenta el trámite del encuentro disputado en el Estadio Monumental de Santiago.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo se puso en ventaja en un tanto de pelota parada que fue convertido por Germán Pezzella, en una acrobática definición. Con la ventaja el conjunto de Núñez se fue al descanso, pero en el complemento el elenco trasandino tuvo una mayor posesión y obligó a que Franco Armani salvara tres jugadas claras con sus atajadas.

Hasta que a los 60 minutos Arturo Vidal metió un pase perfecto para Palacios, quien definió cruzado. El gol primero fue anulado por el árbitro Raphael Claus, quien consideró que hubo posición adelantada. Pero el juez brasileño recibió el llamado del VAR y luego de que la tecnología analizara la jugada confirmó que era lícita la posición del volante chileno, ya que quedó enganchado Fabricio Bustos.

La historia de Palacios es de superación. Creció en una familia humilde e hizo sacrificios para poder estudiar. Se formó en canchas de tierra dura en uno de los barrios más ásperos de la capital chilena. “Andaba haciendo cosas que no debía, es verdad. No pensaba tanto en el fútbol, pero a la larga yo sabía que ese camino no me iba a llevar a nada. Fui aprendiendo. Tuve la fortaleza de creer”, recordó el atacante al que apodan La Joya, sobre su infancia en el barrio Huamachuco. La contención familiar fue clave para que Palacios no cayera en caminos oscuros, y tanto sus padres como su hermana, quien ya era madre en ese entonces, jugaron un papel esencial en su desarrollo.

También tuvo un paso por el fútbol brasileño donde jugó en el Inter de Porto Alegre y en el Vasco Da Gama. Fue pretendido por Boca Juniors en los últimos mercados de pases, pero no se pudo plasmar su incorporación al club xeneize, algo que se podría dar a fin de año.

Ante el interés de Boca Juniors y el haberle convertido a River Plate, el jugador de 24 años fue furor en redes y en especial en X (antes Twitter), donde los usuarios hicieron de las suyas con memes y reacciones.

El choque ante los trasandinos es uno de los más fuertes de los cuartos de final ya que se trata de dos campeones de este torneo y que en principio asomaron como candidatos. Les tocó cruzarse en esta instancia y buscan el pase a las semifinales.

El que logre continuar se medirá en la próxima ronda contra el ganador del cruce brasileño Fluminense-Atlético Mineiro, que este miércoles disputarán el primer choque en Río de Janeiro. Los cariocas son los vigentes campeones del torneo.

La fase se definirá el próximo martes en el Estadio Monumental. De avanzar, River Plate, también será local en la definición de las semifinales, debido a que es el elenco que más puntos cosechó en la zona de grupos. Y la final será en Buenos Aires, con el recinto de Núñez como máximo candidato a albergarla.

