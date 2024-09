“Me mandó un mail a las 4 de la mañana”: la anécdota de Colapinto con un ingeniero de Williams antes de su golpe en la Fórmula 1

La anécdota de Colapinto con un ingeniero de Williams

Desbordado de felicidad por sumar sus primeros puntos en la Fórmula 1, Franco Colapinto contó cómo logró terminar octavo en el Gran Premio de Azerbaiyán a bordo del Williams FW 46. Con su habitual frescura, espontaneidad y carisma, volvió a sorprender con una anécdota de uno de los ingenieros del equipo inglés.

“Marco (el ingeniero) no durmió nada. Mandó un mail a las 4 de la mañana, cuando me levanté y lo vi le dije: ‘¿Marco, a las 4 me mandaste un mail? Me lo podías mandar a la mañana. Me quería demostrar que se había ido a dormir tarde’”, comentó entre risas Colapinto, quien terminó octavo y cosechó sus primeras cuatro unidades en la Máxima.

Fue en un marco de broma y tras ello el bonaerense agradeció la labor de su equipo: “Me están ayudando un montón todos los ingenieros, los chicos del equipo, a entender mejor el auto e ir agarrando ritmo. En especial a entender las gomas, que son muy difíciles en la Fórmula 1. Estoy dando pasos grandes de a poco y entendiendo cada vez mejor el auto, así que muy feliz”. Su forma de ser le valió hacerse querer por todo el staff de Williams.

El joven de Pilar suele ser un imán para los medios ya que su espontaneidad lleva a ricos diálogos cada vez que tiene contacto con los micrófonos. Suele hablar a flor de piel y no guardarse nada por lo que sus testimonios se distinguen entre los de sus competidores. Eso a veces lo lleva a decir cosas que en realidad deben reservarse y de hecho confesó que Williams le dio unos tips para sus charlas con la prensa durante los fines de semana, según comentó en una entrevista con ESPN.

Franco clasificó noveno y largó octavo por la penalización que recibió Lewis Hamilton (Mercedes) lo que hizo que el séptuple campeón mundial arranque desde boxes. El argentino se mantuvo entre los diez primeros hasta su única detención en el undécimo giro, en el que dejó los neumáticos medios y le pusieron el compuesto duro. Colapinto admitió que le costó administrar el caucho y en especial sufrió degradación en las gomas delanteras.

Colapinto se convirtió en el primer argentino en sumar puntos en la Máxima luego de 42 años. El piloto de Williams hizo tres sobrepasos en la carrera disputada en el circuito callejero de Bakú. Supo capitalizar las gomas frescas para hacer sus primeros sobrepasos y dio cuenta de Daniel Ricciardo (Red Bull) y Pierre Gasly (Alpine). También dejó atrás a Nico Hülkenberg (Haas). Además, aprovechó el choque entre Carlos Sainz (Ferrari) y Sergio “Checo” Pérez (Red Bull).

Williams ya superó a Alpine en el Campeonato Mundial de Constructores. Se ubica octavo con 16 puntos y le lleva 3 a la escuadra francesa. En la temporada pasada el team inglés terminó séptimo, posición que hoy ocupa Haas con 29 unidades.

La temporada continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Singapur. La prueba que se disputa desde 2008 y que fue la primera carrera nocturna de la Máxima, volverá a tener como sede el circuito callejero como el de Marina Bay. Hasta allí irá Franco Colapinto, quien buscará seguir cosechando puntos en la F1.