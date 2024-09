Independiente visita a Belgrano con la ilusión de volver al triunfo: hora, TV y formaciones

La continuidad de la fecha 14 de la Liga Profesional tendrá acción en Córdoba. Desde las 20, con arbitraje de Nicolás Lamolina y la transmisión a cargo de TNT Sports, Independiente y Belgrano cerrarán la jornada sabatina tras el parate por la doble fecha FIFA. El Rojo buscará confirmar su buen momento, a pesar de que aún no se le hayan dado los resultados esperados. Los empates sin goles ante Racing y River dejaron buenas sensaciones en los hinchas, que se entusiasman con una victoria lejos de Avellaneda.

Para dicho compromiso, Julio Vaccari no podrá contar con Iván Marcone, ni Santiago López, ambos suspendidos. El capitán llegó a la quinta amarilla en el duelo ante el Millonario, mientras que el joven delantero fue expulsado a los 11 minutos y también deberá cumplir una fecha de suspensión. Por lo tanto, el estratega pensó un equipo con el ingreso de David Martínez para acompañar a Felipe Loyola y Lucas González en la zona de volantes. Para la ofensiva, en tanto, el ex DT de Vélez y Defensa y Justicia aún no definió quién será el acompañante de Gabriel Ávalos. Son muchos candidatos para un solo puesto: Álex Luna, Diego Tarzia, Santiago Hidalgo o Santiago Montiel.

El Pirata, en tanto, atraviesa un presente inestable y necesita los tres puntos para calmar las aguas turbulentas del Barrio Alberdi. Con Juan Cruz Real en discusión, el equipo intentará volver al triunfo después de más de un mes de sequía. Es que su última alegría se registra en el compromiso ante Godoy Cruz, el 29 de julio. Tras aquella victoria ante el Tomba, Belgrano sólo sumó decepciones: Sarmiento (0-0), Unión (1-1), Athletico Paranaense (1-2), Huracán (0-1) Paranaense (0-2 y eliminación de la Copa Sudamericana) Gimnasia (0-1) y Newell’s (0-0).

Probables formaciones

Belgrano: Juan Espínola, Alejandro Rébola, Mariano Troilo, Rafael Delgado, Gabriel Compagnucci, Facundo Quignón, Esteban Rolón, Facundo Lencioni, Ramiro Hernandes, Franco Jara y Matías Suárez. DT: Juan Cruz Real

Independiente: Rodrigo Rey, Felipe Loyola, Kevin Lomónaco, Marco Pellegrino, Adrián Sporle, David Martinez, Diego Tarzia, Santiago Montiel, Lucas González, Alexis Canelo y Gabriel Ávalos. DT: Julio Vaccari

Hora: 20

TV: TNT Sports

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez.

Árbitro asistente 2: Federico Cano.

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni.

VAR: Fernando Espinoza. AVAR: Javier Mihura

TIGRE VS GIMNASIA

A la misma hora, pero con la transmisión de ESPN Premium, Tigre y Gimnasia se verán las caras en el Monumental de Victoria. El encuentro tendrá un condimento especial, dado que el árbitro será Andrés Merlos, el controvertido juez que impartió justicia en el polémico partido que disputaron Boca y Talleres en Mendoza por la Copa Argentina, que terminó en un escándalo con amenazas, insultos y denuncias de la dirigencia de la entidad cordobesa contra el colegiado.

El combinado de Sebastián Domínguez buscará confirmar su levantada luego de la sorpresiva goleada por 5 a 1 que le propinó a Unión de Santa Fe y el triunfo inesperado contra Huracán por 2 a 0 en Parque de los Patricios. En la misma sintonía, el Lobo intentará sumar su cuarta alegría consecutiva, después de las victorias por la mínima diferencia contra Barracas Central, Belgrano y Argentinos.

Probables formaciones

Tigre: Felipe Zenobio, Martín Ortega, Brian Leizza, Nehuén Paz, Valentin Moreno, Santiago González, Agustín Cardozo, Blas Armoa, Gonzalo Maroni, Tomás Galván y Florián Monzón. DT: Sebastián Domínguez

Gimnasia: Marcos Ledesma; Juan Pintado, Leonardo Morales, Yonathan Cabral, Nicolás Colazo; Lucas Castro, Martín Fernández, Nicolás Garayalde; Matias Abaldo, Rodrigo Castillo y Norberto Briasco. DT: Marcelo Méndez

Hora: 20

TV: ESPN Premium

Árbitro: Andrés Merlos

Estadio: José Dellagiovanna

