El tecnicismo que salvaría a Enzo Fernández de una grave sanción en Inglaterra por el video en los festejos de la Selección

Tras la polémica en la Copa América, ya volvió a jugar en la doble fecha de Eliminatorias con la casaca de la Selección (REUTERS/Agustin Marcarian)

Este sábado se cumplirán dos meses del título alcanzado por la selección argentina en la Copa América y los festejos desencadenados en los Estados Unidos para celebrar la segunda corona continental en fila continúan marcando la agenda de los diarios internacionales. Enzo Fernández se vio involucrado en esta situación porque se lo observó entonar un cántico con referencias al origen de los jugadores de Francia, que hasta motivó una presentación de la Federación de dicho país ante la FIFA.

El mediocampista de 23 años fue titular en los primeros tres partidos de la Premier League con los Blues, que marchan en la onceava colocación con cuatro unidades, pero había mucha expectativa sobre qué rol iba a ocupar la Federación Inglesa de Fútbol (FA) en el caso, porque el reglamento del organismo estipula duros castigos bajo las regulaciones de discriminación con sanciones de seis a doce partidos para la mayoría de los actos de ésta índole.

De hecho, el diario británico Daily Mail en la nota de este jueves firmada por el periodista Sami Mokbel indicaba la existencia de “indicios” para que la entidad investigara al campeón del mundo, debido a considerarlo como “participante” en el fútbol inglés, pero esta situación tuvo un inesperado revés en favor del ex hombre de River Plate. “La FA no está investigando el asunto porque el video fue grabado mientras Fernández estaba en servicio internacional, lo que significa que es un asunto para la FIFA y la Conmebol”, indicó la fuente citada sobre el tecnicismo que impedirá la aplicación de una pena al argentino por parte de la casa madre del fútbol en Inglaterra.

Más allá de esta resolución, todavía queda por resolver la postura que tomará la FIFA, que “ha tenido conocimiento de un video que circula en redes sociales, y el incidente está siendo objeto de una investigación”, manifestó en un comunicado. Y agregó que “condena con firmeza toda forma de discriminación, venga de donde venga, incluidos los jugadores, los hinchas y los responsables”.

Enzo Fernández fue titular en los tres partidos del Chelsea en la Premier League (Reuters/Matthew Childs)

Esto sucedió después de la circulación de un video en redes sociales en la que aparecen varios jugadores de la Albiceleste en el micro del equipo realizando cánticos contra los franceses antes de cortar la transmisión.

Luego de conocerse estas imágenes, la Federación Francesa expresó su postura. “El Presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, condena con la mayor firmeza los inaceptables comentarios racistas y discriminatorios proferidos contra jugadores de la selección francesa en el contexto de una canción entonada por jugadores y seguidores de la selección argentina tras su victoria en la Copa América y difundida en un vídeo en las redes sociales”, indicó en un comunicado.

El compañero de Enzo en el Chelsea, el defensor francés Wesley Fofana, reaccionó en la red social Twitter con la frase: “Fútbol en 2024: racismo desacomplejado”. Tanto él como otros futbolistas que se sintieron agraviados por el jugador con pasado en el Benfica de Portugal, dejaron de seguir a su compañero de club en Instagram. Ellos fueron: Malo Gusto y Axel Disasi, también galos. Más adelante, Fofana apoyó al sudamericano: “No es racista”. “Le expliqué por qué no me gustaba el video. Él explicó. Dijo lo siento porque no quería herir a los seguidores franceses ni a nadie”, aclaró.

Además, Enzo Fernández efectuó un descargo en sus redes sociales: “Quiero pedir disculpas sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones de la selección nacional”. “La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras”, añadió.