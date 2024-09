La determinación que tomó Colapinto con sus redes sociales de cara a su futuro en la Fórmula 1: “No lo hacen muchos”

El piloto de la Fórmula 1 cederá sus cuentas a un Community Manager para poder centrarse en las carreras

El 27 de agosto cambió la vida de Franco Colapinto. El piloto fue confirmado como reemplazante de Logan Sargeant en Williams durante 2024 hasta la llegada de Carlos Sainz, próximo dueño de esa butaca. El argentino generó una gran expectativa a 23 años del último representante albiceleste en pisar la Máxima y a partir de su cercanía con el público en las redes sociales. A través de distintos mensajes aportó su carisma dentro de la disciplina. Pero ahora acaba de tomar una decisión crucial para enfocarse en lo que será la oportunidad de mostrar su talento al volante ante el mundo.

Luego de cosechar un 12° lugar en el Gran Premio de Monza, Colapinto aprovechó estas dos semanas de trabajo para conocer más en profundidad el circuito callejero de Bakú, en Azerbaiyán, y en la previa al comienzo de las prácticas, que se dará desde este viernes a partir de las 6:30 (hora argentina), anunció una noticia referida a sus plataformas de comunicación. “Siempre me gusta interactuar con la gente. Los fanáticos son increíbles y, en cierta forma, me han ayudado a llegar donde estoy ahora, así que siempre es bonito interactuar con ellos, no muchos pilotos lo hacen. Siempre es bueno algo de tiempo para eso. Siempre lo hacía, pero bueno, ya estoy borrando todas las redes sociales de mi teléfono. Y será mi Community Manager quien lidie con eso para centrarme en los fines de semana”, sorprendió el conductor bonaerense en un perfecto inglés.

Vale recordar, el joven de 21 años parecía haber adelantado esta novedad el sábado 7 de septiembre en una publicación realizada en su perfil oficial de Twitter: “Les quería contar que desde el próximo lunes va a haber una CM manejando esta cuenta. Estuvo divertido mientras duró”. Once minutos después, reveló que les tendió una broma a sus seguidores: “Espero que no se lo hayan creído, eso no va a suceder jamás”. Finalmente, Franco Colapinto reactivó el viejo refrán del nunca digas nunca.

La última publicación de Franco Colapinto en Twitter

Su último posteo en Twitter fue el 10 de septiembre en alusión a su participación en Azerbaiyán bajo la leyenda “este fin de semana vuelve a correr Colapinto en la F1″ con una imagen de una piel erizada y el siguiente comentario: “Se me puso la piel rara”. La elección de la frase no fue casual, porque Paulo Dybala, hincha confeso de Boca Juniors durante su infancia, había optado por las mismas palabras después de su recibimiento en el Estadio Monumental, reducto identificado con el clásico rival, River Plate. Allí, convirtió un gol con la selección argentina en la victoria contra Chile del jueves pasado por las Eliminatorias.

Por otro lado, Colapinto se mantiene activo en Instagram, incluso subiendo distintas historias a su perfil además de realizar acciones conjuntas con Williams. Su última publicación propia fue hace unos días luego de su debut en Monza: “La cantidad de argentinos que había fue una locura total, gracias por darlo todo y bancarnos siempre. Los quiero mucho”. Entre ambas redes, tiene más de 2 millones de followers. “Es increíble tener tanto apoyo por parte de tu país”, declaró recientemente.

Ya centrado en su trabajo en el monoplaza, el compañero de Alex Albon en la escudería británica se mostró entusiasmado por esta chance de exhibir su estilo de conducción en la élite del automovilismo: “Nunca escoges cuando llegar a la Fórmula 1, pero por suerte estoy aquí, lo disfruto mucho y estoy intentando extraer el máximo”.

Franco Colapinto hará sus primeros ensayos en el circuito de Bakú este viernes (6.30 y 10.00 de Argentina). Será su primera vez en este trazado callejero válido por la 17° jornada del calendario 2024 de la F1. El sábado desde las 5.30 se dará la tercera práctica y la clasificación tendrá lugar a partir de las 9. La carrera, compuesta de 51 vueltas, comenzará el domingo desde las 8. Siete días después, correrá en Singapur y, luego, tendrá casi un mes para planificar el GP de los Estados Unidos (del 18 al 20 de octubre). Todo será televisado por Fox Sports y Disney+.