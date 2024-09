El jugador del Manchester City Kyle Walker quedó envuelto en otro escándalo con su ex amante: “Juego enfermizo”

Lauryn publicó mensajes de WhatsApp en Instagram (GettyImages)

El nombre de la estrella del Manchester City Kyle Walker volvió a salir a escena en los principales medios británicos, después de que su antigua amante Lauryn Goodman compartiera en su cuenta de Instagram varios mensajes que supuestamente mantuvo con el futbolista, para demostrar que el defensor siempre supo que los dos hijos que tuvieron (Kairo de cuatro y Kinara de uno) eran suyos.

En su publicación de Instagram, Lauryn compartió capturas de pantalla de conversaciones por WhatsApp y escribió: “El ADN que estoy viendo. Él siempre supo que los bebés que tuvo conmigo eran suyos. Las pruebas de ADN son tácticas legales. Habíamos arreglado la casa antes de que ella naciera. Él no haría eso si no supiera con certeza que ella no era suya”. La “casa” a la que se refiere Goodman es una mansión valorada en 2.4 millones de dólares que Walker compró para que pudiera vivir con sus hijos.

En los mensajes , que datan del 17 de marzo del año pasado, Walker le dijo a Goodman: “Está bien, te creo, pero no le has dicho que es mío”. A lo que Goodmans respondió: “Ella sabe que es tuyo al 100%. Ella dijo que yo sé que es de él”. En ambos se refería a su esposa Annie.

Más tarde ese mismo día, Walker escribió: “Lo que va a pasar en este momento no es bueno que salga porque es solo un espectáculo con mis acciones y necesitan desaparecer”.

La revelación de estos mensajes se produjo después de que Lauryn afirmara que Walker la mantuvo a ella y a su esposa Annie espaciadas en un “juego enfermizo”. Annie Kilner, la actual esposa de Walker y madre de cuatro de sus hijos, y Lauryn Goodman ocupan dos mansiones que están a nombre del futbolista. Por esta razón, Walker está alojándose en apartamentos propiedad del Manchester City, según reporta el diario The Sun.

El futbolista estaba casado con Annie Kilner

En el programa Celebs Go Dating del canal E4, Goodman describió entre lágrimas el dolor de ser la amante más difamada de Gran Bretaña. “A Kyle lo conozco desde que tenía unos veinte años. Éramos amigos en ese momento, pero a él siempre le había gustado, aunque yo sabía que tenía novia en ese momento”, dijo Goodman, confirmando que no era amiga de Annie. “No, él mantenía todo muy separado de ella. Era 2019 y ella lo había echado, ya no estaba con ella, entonces pensé, bueno, ¿por qué no?”

Cuando se le preguntó cuál fue la reacción de Kyle cuando le contó sobre su embarazo, Lauryn respondió: “Creo que estaba más sorprendida porque él había regresado con su novia”. Goodman dijo que el secreto se hizo “cada vez más pesado” a medida que pasaba el tiempo y reveló su malestar cuando le enviaron un video de Annie embarazada. “Me dejó atónita. Recuerdo que no dejaba de pensar ‘¿qué? ¿Ha sido esto una especie de juego enfermizo?’”

En julio, los ex amantes se vieron envueltos en un caso judicial de manutención infantil de alto perfil, donde el jugador de la selección inglesa acusó a Goodman de “codicia insaciable” después de que el juez fallara a su favor. Durante el proceso judicial, se reveló que Goodman había estado utilizando al futbolista como una “chequera abierta” después de dar a luz a Kairo. Una fuente cercana al diario británico The Sun mencionó que la vida de Walker se encuentra actualmente “sin rumbo”.

En una entrevista exclusiva con The Sun, Walker fue tajante al analizar su conducta: “Lo que he hecho es horrible y asumo toda la responsabilidad”. Annie Kilner, por su parte, quien se separó oficialmente de Walker tras enterarse de que había tenido un segundo hijo con Goodman, rechazó la idea de una reconciliación. Según lo publicado, cuando Walker intentó trasladar algunas de sus pertenencias a la casa donde Kilner vive, ella le respondió inflexiblemente: “sobre mi cadáver”.

Los mensajes que publicó la ex amante de Kyle Walker sobre su paternidad

Otra captura que difundió la ex amante de Kyle Walker