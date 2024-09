La dura autocrítica de Bielsa por el empate de Uruguay y por qué cambió a un jugador 34 minutos después de haberlo hecho entrar

Marcelo Bielsa tuvo una dura autocrítica luego del empate de Uruguay (@AUFOficial)

Uruguay no pudo con Venezuela y empató 0-0 de visitante en el Estadio Monumental de Maturín. Fue la segunda igualdad sin tantos del equipo dirigido por Marcelo Bielsa, quien luego del encuentro tuvo autocrítica en su análisis. Al término de la octava fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026, la Celeste marcha en el tercer puesto en la tabla.

“El resultado fue generoso con nosotros. Conseguimos un punto que no representa lo que pasó en la cancha, especialmente en nuestra área. Sufrimos muchas situaciones de peligro, pero sin atenuantes”, reconoció Bielsa en la conferencia de prensa posterior al cotejo. “Yo creo que con la formación que presentamos hoy deberíamos haber jugado un partido más igualado y con mayor generación de peligro, no creo que la formación de nuestro equipo justifique la superioridad que demostró Venezuela”, admitió.

“El partido de Paraguay fue parejo con situaciones similares para los dos equipos, pero con el trámite a favor nuestro. Un empate justo. El de hoy fue distinto y nos costó aprovechar las opciones que teníamos para atacar. A veces uno no puede atacar porque no dispone de situaciones para cambiar la velocidad y terminar el ataque, pero en el partido de hoy sí tuvimos esas situaciones y no pudimos ser profundos”, explicó.

Sin embargo, hubo un hecho que se robó la atención y fueron las decisiones que Bielsa tomó con el futbolista Facundo Torres, quien arrancó desde el banco y estuvo 34 minutos en la cancha. A los 54 minutos ingresó por Brian Rodríguez, pero a los 88′ Bielsa decidió sacarlo e ingresó Nicolás Fonseca.

Ambos se midieron en Maturín por la octava fecha

“Me dio tristeza tener que retirar del campo a Facu Torres, pero entendí que si no robustecía aún más la recuperación de la pelota, nos iba a costar mantener el arco en cero”, justificó el rosarino sobre su decisión. “Cuando entró Facundo, que para mí entró bien manejando la pelota, el partido no se había volcado a favor de Venezuela, pero en los últimos minutos decidí quitarlo porque propone un juego que el equipo no estaba en condiciones de acompañar y por eso incluí un tercer volante de perfil defensivo de modo de tratar que no nos convirtieran”, amplió en sus argumentos.

“Hay veces que me da tristeza tomar decisiones que afecten a un jugador en particular, especialmente a un chico como Facundo, que es pura nobleza y amor por el fútbol y la selección de Uruguay, pero creí que era necesario”, agregó, que continuó: “Dediqué tiempo a explicar el cambio de Facundo porque ellos son los que enfrentan la evaluación del público y no son responsables de los errores de los entrenadores”. Y cerró: “Lo hice entrar pensando que el escenario del partido le daba un rol, pero leí mal la circunstancia”.

Este episodio hizo recordar lo ocurrido con el Loco en su primer año como entrenador de la selección argentina. Fue el 31 de marzo de 1999 en un partido amistoso en Ámsterdam frente a Países Bajos que terminó 1-1. Ese día Bielsa hizo ingresar a Andrés Guglielminpietro por Ariel Ortega, pero luego lo sacó para mandar al campo de juego a Hernán Crespo. El ex volante estuvo 35 minutos en el campo de juego. En 2019, el Guly habló de ese episodio en el programa radial Tanto por Decir: “Siempre sale el tema y pienso que debería haberlo mandado a la co... de su madre a Bielsa, es mas, si me lo cruzo creo que lo mando. Pero debería haberlo hecho hace 20 años”.