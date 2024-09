“El dinero no puede comprar una final”: la frase de una estrella del tenis sobre Jessica Pegula tras la derrota en el US Open

Bouchard utilizó sus redes sociales para hacer un ácido comentario

Después de caer en una dura batalla contra Aryna Sabalenka (doble 7-5) en la final del US Open, Jessica Pegula se vio envuelta en una polémica después de que Eugenie Bouchard, una de las tenistas más mediáticas del circuito, escribió un mensaje que generó un sinfín de confusiones.

Con más de 1.5 millones de seguidores en X (ex Twitter), la canadiense no dudó en usar su cuenta oficial para expresar su opinión acerca de la actual número 3 del mundo.

La finalista de Wimbledon en 2014 y actualmente en el puesto 570 del ranking WTA, compartió un mensaje que publicó una aficionada en el cual expresaba su confusión sobre el odio hacia Jessica Pegula, argumentando que, aunque es heredera de una fortuna, es una persona sensata que ha trabajado mucho para ascender en el ranking. “No entiendo por qué a Jessica Pegula la odian porque es ‘la hija de’ y proviene de una familia adinerada. Parece una persona sensata y divertida que se esforzó mucho para ascender en el ranking. Actualmente es la número 3 del mundo”.

Bouchard respondió de manera contundente, escribiendo: “El dinero no puede comprar una final del US Open”, completando su mensaje con un “LOL” (expresión utilizada para representar risas). Esta respuesta generó más de 200 comentarios, varios de ellos criticando la posición actual de Bouchard en el ranking o comentando su dedicación al mundo de la moda y las redes sociales. Sin embargo, otro usuario retomó ese posteo y planteó: “Pensé que Genie estaba menospreciando a Jess y me sorprendí mucho. Pero sí, al volver a leerlo, parece que en realidad está elogiando a Pegula”. A lo que Bouchard sumó: “La estoy felicitando, llegó a una final de GS gracias a su trabajo duro, dedicación, etc. No gracias al dinero. No puedes comprar tu camino a través del sorteo del US Open. Ella es increíble”.

Cabe destacar que Jessica Pegula es conocida no solo por su talento en la cancha, sino también por ser la hija de Terry Pegula, un magnate multimillonario con una fortuna neta de más de 7.000 millones de dólares. Terry Pegula es propietario de varios equipos deportivos, incluyendo los Buffalo Bills de la NFL y los Buffalo Sabres de la NHL.

La tenista de 30 años embolsó más de 16 millones de dólares a lo largo de su carrera en el tenis. Sin embargo, se ganó el apodo de la tenista más rica del mundo debido a la amplia fortuna de su padre. Terry Pegula ha amasado su riqueza invirtiendo en operaciones de gas natural, bienes raíces, entretenimiento y deportes profesionales.

A pesar de estas cifras millonarias, la tenista mantiene un estilo de vida alejado de excentricidades. No le gusta usar autos e incluso se la ha visto en el transporte público durante su participación en el US Open: “Siempre intento tomar el tren”. Y calificó como “escandaloso” la creencia de una parte de la gente sobre las comodidades que puede aportar el dinero en frases vertidas por la Fox News: “¿Qué es lo más molesto? Es que la gente piensa que tengo un mayordomo, que me llevan a todos lados con un chofer. Tengo una limusina privada, que vuelo en privado a todas partes. Definitivamente no soy así”.

Bouchard, por su parte, que alcanzó ser la quinta raqueta mundial, actualmente comparte su trabajo de tenista con una destacada faceta como influencer y modelo. En una reciente entrevista con el podcast Not Alone, a Podcast with Valeria Lipovetsky, Bouchard habló sobre cómo su atractivo físico la ha ayudado a mejorar en su carrera: “Simplemente aumentar mi base de seguidores, mi audiencia, lo que, a su vez, me ayuda a conseguir mejores acuerdos con marcas, mejores patrocinios. No solo de manera personal para mí, de hecho puedo ganar más dinero con esto, sino en un sentido general. Eso podía hacer que alguien de Miami viniera a verme jugar al tenis. Eso es bueno para el tenis en general, para el tenis femenino, para los deportes femeninos, eso es bueno para todo”, explicó.

Bouchard acumula 2 millones de seguidores en Instagram (Reuters)