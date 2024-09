La tenista heredera de una fortuna de USD 7.000 millones que fue N°1 del mundo y jugará la final del US Open

Jessica Pegula jugará su primera final de Grand Slam en toda su carrera (REUTERS/Shannon Stapleton)

Jessica Pegula retornó a los Estados Unidos, su país de nacimiento, después de dos semanas en las que había coqueteado con ser campeona de Roland Garros junto a Coco Gauff, pero cayeron en la final del dobles. 2022 fue el mejor año de su carrera deportiva, pero un mal año a nivel personal. En la cúspide de ese momento, la vida la devolvió a la tierra. Pasó dos semanas en un hospital con su madre al borde de la muerte. Analizó seriamente dejar el deporte para afrontar los compromisos de una familia millonaria, pero su pasión pudo más para que este sábado desde las 17 (hora argentina) vaya por el título del US Open en singles contra la bielorrusa, Aryna Sabalenka, la favorita.

Su victoria contra la checa, Karolína Muchová, por 1-6, 6-4 y 6-2 le puso fin a su racha de no ceder sets en la presente edición disputada en el complejo Flushing Meadows. Es la tercera jugadora de la Era Abierta (desde 1970) que logra remontar tras perder el parcial inicial por 1-6 en una semis del Abierto de los Estados Unidos después de Svetlana Kuznetsova a Lindsay Davenport en 2004 y Victoria Azarenka a Serena Williams en 2020. Nunca había superado los cuartos de final de un Grand Slam y, con 30 años, es la estadounidense más longeva en jugar la final de un major por primera vez, según estadísticas que difundió la cadena ESPN.

Pegula empezó a practicar esta disciplina desde los siete años de edad y demoró mucho en establecerse dentro del circuito porque debutó en las clasificaciones de la WTA en 2009, pero se perdió dos años por lesiones en la cadera y la rodilla derecha. Su nombre recién hizo el ruido suficiente como para alcanzar el Top Ten a nivel singles y en dobles en 2022. Ese ascenso, incluso, la llevó a ser número 1 del mundo en dobles (coclasificada con Coco Gauff) después del US Open 2023 (ahora está 46°). El éxito deportivo estuvo acompañado por el económico: fue la 10ª tenista mejor pagada del mundo entre hombres y mujeres en 2023 con una recaudación superior a los USD 10 millones, según precisó la Revista Forbes. Hay que tener en cuenta que a lo largo de toda su carrera profesional deportiva acumuló más de 14 millones de dólares, según las cifras de la WTA; aunque los temas financieros no son su principal preocupación: es la heredera de una fortuna.

Jessica con su perro: tiene una organización vinculada a los animales (Foto: @jpegula)

Los padres de Jessica, Terry y Kim, compraron en 2014 por USD 1.400 millones la franquicia de los Buffalo Bills, uno de los equipos más populares de la NFL, que viene de ser semifinalista de conferencia en el último campeonato de fútbol americano. El matrimonio también administra a los Buffalo Sabres, perteneciente a la liga de hockey sobre hielo (NHL), entre otras entidades. El patrimonio tuvo su origen en la explotación de petróleo. En 1983, Terry fundó East Resources, una empresa enfocada en la búsqueda de gas natural, explotó un yacimiento ubicado en el estado de Nueva York y, tiempo después, vendió los derechos a Shell por USD 4.700 millones. Actualmente, Forbes estima la riqueza familiar en 7.700 millones de dólares: Terry Pegula es la 378° persona más rica del mundo.

A pesar de esta cifra millonaria, la tenista mantiene un estilo de vida alejado de excentricidades. No le gusta usar autos e incluso se la ha visto en el transporte público durante su participación en el US Open: “Siempre intento tomar el tren”. Y calificó como “escandaloso” la creencia de una parte de la gente sobre las comodidades que puede aportar el dinero en frases vertidas por la Fox News: “¿Qué es lo más molesto? Es que la gente piensa que tengo un mayordomo, que me llevan a todos lados con un chofer. Tengo una limusina privada, que vuelo en privado a todas partes. Definitivamente no soy así”.

Los dotes para los negocios le permitieron a Jessica Pegula la creación de una línea vinculada a la cosmética y el cuidado de la piel Ready24. Además, posee una organización benéfica con su esposo, Taylor Gahagen, llamada A Lending Paw, encargada de entrenar perros rescatados para convertirlos en animales de servicio. La ex número 3 del mundo en singles y actual 6° del escalafón a nivel individual ha sabido construir una vida con muchas obligaciones porque a su costado empresarial se suman sus labores permanentes en los torneos con tarea también en dobles, un ámbito exclusivo para ella: “El tenis es mi trabajo y mi carrera. Es lo mío y mis padres no tienen nada que decir sobre lo que debo hacer en la cancha”.

Nunca había superado los cuartos de final de un Grand Slam (Crédito: Geoff Burke-Imagn Images)

Sus pensamientos dieron un vuelco de 180° grados en su retorno del Abierto de Francia 2022. Uno de sus cuatro hermanos la llamó y le contó una noticia que la conmocionó: su madre había sufrido un paro cardíaco y había sido trasladada de urgencia al hospital. “Tres de mis mejores amigas son doctoras y, después de que la situación se calmara, me dijeron que era un milagro que estuviera en camino a la recuperación”, se sinceró Pegula en The Players Tribune. La mejoría en el cuadro facilitó su presencia en Wimbledon, pero nunca disfrutó al 100 por ciento: “Tuve que lidiar con mucha especulación y preguntas sobre su salud, incluso desacreditar rumores de que había muerto”.

Kim puede leer, escribir y entender bastante bien, pero cuenta con dificultades para encontrar las palabras para responder y posee problemas de memoria importantes: “Le encantaba trabajar. Hacía de todo, les dio a todos mucho de su tiempo y esfuerzo. Ahora nos damos cuenta de que probablemente todo eso se ha ido. Que no podrá ser esa persona más”.

A partir de ese momento, su padre absorbió parte de las funciones que tenía la empresaria dentro de la pareja y la propia Pegula llegó a plantearse si era el momento de anticipar su llegada a ese mundo, que estaba planificado para cuando se retirase del tenis: “De repente, pasé de ‘Vamos a celebrar el Top 10 del mundo’ a ‘¿Necesito empezar a pensar en mi carrera después del tenis mucho antes de lo que pensaba? ¿Mi papá y mi familia necesitan ayuda? Tal vez debería volver a la escuela y trabajar para la familia’”.

Enfrenta este sábado a Aryna Sabalenka (Crédito: Robert Deutsch-Imagn Images)

Más allá de esta disyuntiva, la norteamericana eligió continuar en el circuito y, curiosamente, experimentó sus mejores años en ese momento. Entre 2021 y 2023, alcanzó tres veces los cuartos de final del Australian Open, una vez en Roland Garros, una en Wimbledon y una en US Open (singles). Debía cruzar el rubicón. En enero pasado se hartó de la misma consulta ante la inminencia del primer Grand Slam del curso: “No me hagan la misma pregunta, ya saben que mi intención es ganar en cuartos de final”. Cayó en segunda ronda en Melbourne y el All England Club y no fue a París por lesión. La barrera se rompió este miércoles con la número 1 del mundo, Iga Swiatek, en sets corridos.

Sin embargo, la felicidad no pudo ser completa porque durante la celebración del US Open realizó una fuerte denuncia sobre los graves comentarios que recibe en sus cuentas oficiales ligados a las apuestas, según declaraciones publicadas por el sitio especializado Set Tenis: “Yo ni siquiera activo los mensajes durante los torneos. No dejo que nadie me mande mensajes. La chica que me lleva las redes sociales me habló preocupada un día porque estaba recibiendo amenazas de muerte. Eso es algo normal para mí. Si los bloqueas, se hacen cuentas nuevas. Es una pena que tengamos que recibir amenazas de estúpidos apostadores”.

La ganadora de 13 títulos (7 en dobles y 6 en singles) irá por el primer major de su carrera, en su primera final de un torneo de esta índole, contra Aryna Sabalenka, la misma que la derrotó en Cincinatti, torneo previo al disputado en cemento. Esa derrota fue la única en los últimos 16 partidos. Buscará tomarse revancha ante la última subcampeona del Abierto de los Estados Unidos y, pase lo que pase, escalará al tercer lugar del escalafón mundial, igualando su mejor posición en el ranking de la WTA.