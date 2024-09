Rodri explicó por qué el Kun Agüero y Otamendi se burlaban de él en el Manchester City: el video que se volvió viral

Rodri reveló por qué recibía cargadas de Agüero y Otamendi en Manchester City

Desde su llegada al Manchester City en 2019, Rodri se convirtió en un pilar fundamental en la estructura del equipo liderado por Pep Guardiola. Con puro talento y jerarquía, el español también se consolidó en el seleccionado español que ganó recientemente la Eurocopa disputada en Alemania; pero más allá de sus atributos futbolísticos, el volante reconoció que su adaptación a los Citizens no fue fácil. En una entrevista brindada a The Players Tribune, el mediocampista compartió detalles sobre sus primeros meses en el club británico, donde sus hábitos no fueron bien recibidos por sus compañeros.

Es que la estrella internacional, quien había estado acostumbrado a mantener una relación a larga distancia con su esposa que se dedica a la medicna, comentó que solía realizar videollamadas con ella inmediatamente después de los partidos, sin importar el resultado. “Agüero y Otamendi solían burlarse de mí todo el tiempo. No solo por mi ropa, sino porque subía al micro después de cada partido y hacía FaceTime con mi esposa. Como soy futbolista y ella es médica, tuvimos que acostumbrarnos a estar a larga distancia durante muchos años”, explicó el jugador de 27 años.

Sin embargo, fue durante los momentos más duros, cuando el City sufría derrotas o empates inesperados, y la rutina de Rodri comenzó a llamar la atención de sus colegas. “Cuando ganábamos, no había problema porque todos estaban celebrando. Pero cuando perdíamos, yo seguía siendo el mismo, hablaba con mi esposa en voz alta, sin filtros. Era como si volviera a ser Rodrigo, el chico de la universidad”, recordó el campeón continental con La Roja.

Naturalmente, su rutina no pasó desapercibida en el vestuario y generó una advertencia amistosa por parte de dos referentes del grupo de ese entonces, el ex delantero de Independiente y el ex central de Vélez. “La primera vez que lo hice tras una derrota, Agüero y Otamendi me llevaron aparte y me dijeron: ‘¡Hombre, no podés hablar así en el micro! ¡Pep te escucha! ¡Todo el mundo te escucha!’”, rememoró entre risas.

Desde entonces, el español ha demostrado una evolución tanto dentro como fuera del campo, consolidándose como una pieza clave en el esquema de Guardiola, con quien ha ganado múltiples títulos. A pesar de los obstáculos iniciales, Rodri se afianzó en la mitad de la cancha del Manchester City y se consolidó como uno de los candidatos a ganar el próximo Balón de Oro.

Él, junto a los españoles Nico Williams, Dani Olmo, Dani Carvajal, Alejandro Grimaldo y Lamine Yamal está nominado a recibir el galardón, aunque también hay otros aspirantes de gran presente en el Real Madrid como Vinicius Jr., Toni Kroos o Kylian Mbappé. En la lista total, desvelada el miércoles pasado por el diario francés L’Équipe y France Football, figuran también nombres como Erling Haaland, Martin Ödegaard, Declan Rice, Vitinha, Harry Kane, Federico Valverde o Antonio Rüdiger.

A nivel latinoamericano lidera las opciones Argentina, campeona de la última Copa América, con dos candidatos: Emiliano Dibu Martínez y Lautaro Martínez. Además, el entrenador de la albiceleste, Lionel Scaloni, también podría ser galardonado como mejor estratega del planeta. Pero, en general en todas las categorías, la lista de aspirantes a los premios que se entregarán en París el 28 de octubre -en una gala en la que por primera vez desde 2003 no estarán nominados ni Cristiano Ronaldo ni Leo Messi- dejó sobre todo una lluvia de nombres de la última campeona de la Eurocopa, España, y de opciones para el Real Madrid, ganador de la última Champions League.