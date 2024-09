El jefe de Williams, sobre el debut de Colapinto: su trabajo “sobrehumano”, por qué se inclinaron por él y las chances de sumar en lo que resta de la temporada

Franco Colapinto junto al jefe de la escudería Williams, James Vowles

Franco Colapinto, el joven piloto argentino de 21 años, demostró su capacidad al debutar en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Italia. A pesar de las adversidades, James Vowles, jefe del equipo Williams, expresó su admiración por la actuación del novato, quien, tras una sola sesión de práctica en el monoplaza de 2024, logró competir de manera destacada al quedar cerca de los puestos que otorgar puntos y de su compañero de equipo.

El albiceleste, integrante de la academia Williams, sustituyó a Logan Sargeant en medio de una intensa campaña entre Zandvoort y Monza. El argentino asumió el desafío con la misión de participar en las nueve carreras restantes de la temporada 2024, antes de ceder su lugar al fichaje del español Carlos Sainz (actualmente en Ferrari).

A pesar de un error en la clasificación que lo dejó en el puesto 18 de la parrilla, Colapinto logró avanzar hasta el puesto 12 en la carrera de Monza. Su actuación fue notable, manteniéndose cercano al ritmo de su compañero de equipo, Alex Albon, durante la mayor parte de la competencia.

Vowles destacó la capacidad de Colapinto para adaptarse rápidamente a las condiciones exigentes de la Fórmula 1, subrayando que el novato no solo evitó errores significativos en su debut, sino que también mostró un rendimiento competitivo. “Terminar a unos pocos segundos de Alex, cuya diferencia se hizo en el primer stint, cuando clasificó fuera de posición, es un buen resultado. Hizo todo lo que tenía que hacer correctamente, al principio no perdió la posición e hizo un buen trabajo en la parada en boxes”, manifestó en diálogo con Motorsport.

“Hasta el momento de su error en la clasificación estaba a una décima de Alex. Ese es el único error que se le puede achacar y, sin él, creo que podría haber estado luchando por un punto en su primera salida. Así que estoy muy, muy contento con todo lo que ha hecho y con cómo se ha preparado para ello”, remarcó el jefe de la escudería británica.

Pese a algunas críticas que recibió por inclinarse en la elección de un joven para afrontar lo que resta de la temporada, el inglés remarcó: “Parte de la razón por la que está en el coche es su capacidad para hacer frente a enormes cantidades de presión. Aún se necesita tener una capacidad natural para conducir rápido, pero él no es realmente inestable”. Y luego, añadió: “Le hemos dado más información de la que un ser humano puede asimilar y, si le preguntas ahora, te dirá que definitivamente fue demasiada. Pero eso no le ha hecho entrar en ningún otro estado que el de ‘así es como hago las cosas y así es como me desempeño mejor’, y esa es una de las razones por las que está en el coche”.

Pese a que su falta de experiencia podía ser un factor en contra a la hora de tomar la decisión, Vowles advirtió haber visto suficiente en las interminables carreras en simulador y su madura participación en la F1 de Silverstone. “Lo que me llevó a la conclusión de que es más rápido de lo que la gente cree. Tienes que verlo por ti mismo. Se basa en lo que hizo en Silverstone y en lo que está haciendo en el simulador, que a veces no siempre se correlacionan, pero había buenas pruebas que lo sugerían”.

“Creo en invertir en los jóvenes. Yo mismo me gradué y alguien invirtió en mí. Y si inviertes en las personas adecuadas que cuentan con el respaldo adecuado, te sorprenderá lo que puedes obtener a cambio”, confesó.

En otro fragmento de la entrevista el ingeniero fue consultado sobre la chance de que el argentino Franco Colapinto pueda puntuar en alguna de las ocho carreras que le quedan por delante. “Diría que hay motivos para sentirse alentado por su rendimiento en Bakú, Singapur y todas las pistas restantes. Creo que podría haber sumado puntos si la clasificación hubiera ido bien”.

“Depende un poco de nosotros. Tenemos que mejorar el coche al ritmo adecuado y se avecinan más actualizaciones que nos ayudarán a llegar de forma más concreta a la zona de puntos. Cuando el coche tenga el paquete, sus posibilidades serán las de ganar todas las carreras que quedan. Pero respondiendo a la pregunta de forma más formal, en Bakú todavía tiene una oportunidad, pero tiene que estar absolutamente perfecto ese fin de semana y creo que es una exigencia demasiado alta para poner sobre sus hombros”, concluyó.

Tras lo acontecido en Monza, la actividad de la Fórmula 1 regresará el fin de semana del 15 de septiembre en el circuito callejero de Bakú, el Gran Premio de Azerbaiyán. Luego, el 22 de septiembre, correrán en el circuito callejero de Marina Bay en el Gran Premio de Singapur.