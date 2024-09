Gusti Fernández avanzó a las semis en los Juegos Paralímpicos: el “tesoro” de Maradona que le dio apoyo espiritual para hacer historia

Gusti Fernández avanzó a las semifinales de los Juegos Paralímpicos

Gustavo Fernández dio un paso clave a la lucha por las medallas en los Juegos Paralímpicos de París 2024 al avanzar a las semifinales en tenis adaptado. El cordobés de 30 años se impuso en el estadio Phillippe Chartier de Roland Garros al británico Gordon Reid por 6-0 y 7-6 y pudo superar la barrera de cuartos de final, algo que nunca había podido lograr en su trayectoria olímpica.

“Costó romperla, pero acá estamos, contentos. Trabajé mucho, seguí fluyendo con el camino, aprendí del pasado, entendí que si gano va a estar todo hermoso, pero que si pierdo la vida sigue. Dejar de ponerle esa connotación tan emocional y tan épica me ayudó a enfocarme en lo que importa que es en lo bien que yo jugara al tenis, que lo hice muy bien”, expresó Gusti Fernández en declaraciones a la cuenta Para Deportes.

En las semifinales, el Lobito se enfrentará al japonés Tokito Oda el jueves 5 de septiembre a las 8:30 en busca de la final por la medalla dorada. “Necesito reestabilizarme porque terminó emocionado. Las emociones son buenas, son lindas, hay que recibirlas, pero mañana tengo que ir a jugar al tenis. Lo importante ahora es disfrutar esto, darle un cierre y empezar a preparar el partido de mañana”, precisó.

Por otro lado, en cuanto al encuentro ante el británico Reid que definió con en el segundo set con un tie-break, Fernández confesó: “Sí, tuve temor, es lógico. El tenis es así y ya me ha pasado. El problema no es tener esos pensamientos, sino cómo los encaraba. Traté de ser fiel a mi juego, lo que me va a llevar a competir por la medalla. ¿Si me visualizo en el podio? Voy paso a paso”.

Gusti Fernández mostró el objeto de Maradona que lo acompaña en París

Uno de los momentos más especiales de la nota con el tenista fue cuando el periodista le pidió que le mostrara lo que llevaba atado a su pierna derecha. Gusti dobló su pantalón y dejó ver una cinta de capitán con los colores de la bandera argentina y el número diez, perteneciente a Diego Armando Maradona, el ídolo del fútbol que siempre estuvo al lado de los deportistas de su nación.

“Esta la compré en Nápoles, es la cinta de capitán de Diego. Me sirve por momentos tener el apoyo espiritual. Está bueno”, concluyó el jugador de tenis sobre silla de ruedas que tiene como ídolo al Pelusa y que en estos Juegos Paralímpicos de París buscará su primer a medalla. Su camino comenzó con victorias ante el francés Frederic Cattaneo (6-1 y 6-4), el chileno Alexander Cataldo (6-0 y 61) y el reciente encuentro ante el británico Reid.

Gusti Fernández es una leyenda viviente del tenis adaptado. Nacido en Río Tercero, Córdoba, hijo del ex basquetbolista Gustavo Ismael Fernández, tiene una larga trayectoria en el deporte y ha ganado como singlista los Grand Slams del Abierto de Australia (2017 y 2019), Roland Garros (2019 y 2016) y Wimbledon (2019), además de haberse colgado la medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos de Santiago de Chile en 2023.

Gustavo Fernández obtuvo una victoria ante Gordon Reid que le permitió avanzar a la semifinal de los Juegos Paralímpicos de París (REUTERS/Jennifer Lorenzini)