La reacción de Deschamps al ver el estado físico de Kylian Mbappé tras su fichaje por el Real Madrid

El gesto de Deschamps al ver a Mbappé

Kylian Mbappé se encuentra actualmente con la selección francesa para disputar los partidos de la UEFA Nations League contra Italia y Bélgica. A su llegada a la concentración del equipo nacional, el entrenador Didier Deschamps protagonizó un momento curioso y llamativo que fue capturado por las cámaras y rápidamente viralizado a través de las redes sociales por los fanáticos.

El técnico saludó al delantero con un abrazo y luego le tocó el estómago, admirando la forma física del jugador. Esta imagen recorrió el mundo y la mayoría coincidió en un nombre propio: Antonio Pintus, preparador físico del Real Madrid. Un usuario comentó: “Deschamps alucinando con el estado físico de Kylian Mbappé” y otro agregó, “Método Pintus y Deschamps encantado con el trabajo de Pintus, no ha visto así a Mbappé en su vida”.

La impresionante condición física de Kiki se atribuye al trabajo del experimentado preparador físico Antonio Pintus, quien tiene a su cargo la preparación del delantero en Valdebebas. Pintus, de 61 años, es una figura clave dentro del cuerpo técnico de Carlo Ancelotti y es conocido tanto por la intensidad de sus entrenamientos como por su enfoque innovador que combina tecnología y análisis de datos. Debido a su meticulosidad y exigencia, los jugadores lo llaman El sargento, aunque le tienen mucho respeto y cariño. Recientemente, Pintus ha sido nombrado Director de Rendimiento del club, además de mantener su rol de preparador físico jefe, lo que subraya su estatus dentro de la organización merengue.

En la primera rueda de prensa de la concentración francesa, Deschamps se mostró encantado con Mbappé y expresó su tranquilidad respecto al nivel del jugador. “No estoy inquieto por su nivel. A pesar de que en la reciente Eurocopa, no estaba en su máximo nivel de forma, igual que otros jugadores, la selección francesa es mejor cuando está Kylian. Por experiencia, estar en la selección francesa es un descanso que les viene bien a muchos de ellos”, aseguró Deschamps.

Mbappé llego a Madrid tras su paso por el PSG (@k.mbappe)

El seleccionador francés explicó además que, aunque Mbappé no estaba en su mejor momento durante la Eurocopa, ha estado trabajando duro y se siente bien. “Obviamente todavía no está en su mejor momento, pero no es un robot ni un superhombre. Las expectativas son altas. Tiene mucha capacidad para absorber todo lo que pasa dentro y fuera del campo, pero podemos entender que la fatiga humana puede ser significativa”.

Otro tema que Deschamps abordó fue la posición en la que jugará el atacante galo en los próximos encuentros, sobre si será en el centro de la delantera o en la banda izquierda del ataque. “Kylian no tiene el registro de un atacante de pívot, como lo era el ya retirado de la selección Olivier Giroud. Todos los jugadores ofensivos han tenido siempre una libertad importante. Hay que lograr necesariamente compensaciones y equilibrios en los movimientos tácticos de los delanteros”, explicó el entrenador.

El reciente desempeño de Mbappé con el Real Madrid también ha sido notable. Después de una larga sequía goleadora, finalmente logró romper la mala racha y estrenarse en LaLiga EA Sports en el cuarto partido de la temporada. En el duelo frente al Betis, Mbappé se quitó un peso de encima al anotar un doblete, tras 24 disparos sin ver portería, marcando así su debut goleador en la competición doméstica española.