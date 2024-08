Juan Martín Del Potro anunció su regreso al tenis: cuándo jugará su “último desafío”

La publicación de Juan Martín Del Potro anunciando su regreso al tenis

Juan Martín Del Potro publicó un video en sus redes sociales en el que se anuncia un partido de tenis denominado el “último desafío”. El tandilense, de 35 años, participó de una exhibición hace una semana en la antesala del US Open, junto con Gabriela Sabatini, y volverá a presentarse en una cancha.

En el breve compacto que compartió Delpo con la cuenta El Último Desafío 2024, que fue dando pistas con pequeñas pastillas acerca de un evento especial de tenis, se ve al ganador de la Copa Davis con Argentina en 2016 pronunciando fragmentos del discurso de su retiro de la actividad en febrero de 2022 y colocándose su icónica vincha en una cancha, lo que presagia su regreso.

“Esfuerzo: Empleo enérgico del vigor o actividad del ánimo para conseguir algo venciendo dificultades. El juego no terminó, Juan Martín Del Potro vuelve a las canchas en busca de su último desafío”, indicó la publicación en Instagram.

Según informó ESPN, el evento especial tendrá lugar en el Parque Roca de la Ciudad de Buenos Aires el 1 de diciembre con rival a confirmar (podría ser una estrella del circuito mundial). Las entradas saldrán a la venta en septiembre, adelantaron.

* Del Potro jugó un partido de dobles en la antesala del US Open junto con Gabriela Sabatini

“Desde que jugué mi último partido en Buenos Aires, siempre sentí que ese no iba a ser el final de mi carrera. Siento que aún tengo algo guardado. Este será el último desafío que tanto busqué. Ojalá que sea con una persona que es muy especial para mí”, dijo Del Potro antes del anuncio en redes sobre su último partido.

La Torre de Tandil, que además de haber sido campeón del US Open en 2009, fue medallista olímpico en Londres 2012 (Bronce) y Rio 2016 (Plata), debió abandonar el tenis producto de sus constantes lesiones en la muñeca y rodilla, pero tras su último torneo en Buenos Aires (2022) frente a Federico Delbonis dejó abierta la puerta para un eventual retorno a la actividad si el físico se lo permitía.

El primer paso Delpo lo dio en la exhibición denominada “Stars of the Open”, que forma parte de la Fan Week del US Open y que ofrece una variedad de eventos previos al torneo principal, incluyendo experiencias gastronómicas, shows musicales y entretenimiento para niños y adolescentes, además de mucho tenis en la antesala del comienzo de la actividad oficial del último torneo considerado de los grandes del circuito junto al Australian Open, Roland Garros y Wimbledon. “Ha sido una noche fantástica, un placer estar aquí con Gaby y jugar un partido contra Andy y Caroline. Para mí, este estadio es muy especial”, completó el tandilense, que derrotó junto a Sabatini a la dupla conformada por Roddick y Wozniacki.

Nueva York es una ciudad especial para Sabatini y Del Potro, ya que en la Gran Manzana alcanzaron sus mayores logros deportivos. Ambos tenistas argentinos celebraron su único título de Grand Slam en Estados Unidos, el mismo escenario al que regresarán para jugar en un evento especial organizado por el USTA Billie Jean King National Tennis Center. En diciembre, la Torre de Tandil volverá a saltar a la pista en Buenos Aires en su “último baile”.

Juan Martín Del Potro y Gabriela Sabatini durante la exhibición en el US Open (Sarah Stier/Getty Images)