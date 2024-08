River Plate confirmó la lesión de Rodrigo Aliendro: cuánto tiempo estará afuera y cómo impactará en el mercado de pases

Rodrigo Aliendro se perderá prácticamente lo que resta de la temporada (REUTERS/Cesar Olmedo)

El empate como local ante Newell’s no sólo dejó un sinsabor en River Plate por la imposibilidad de hacerse fuerte como local y dejar pasar una nueva oportunidad de arrimarse a la cima de la Liga Profesional. Cerca del final del partido Rodrigo Aliendro debió salir del campo de juego producto de una lesión en su hombro izquierdo, lo que generó incertidumbre en los pasillos del Monumental.

Justamente el propio Marcelo Gallardo expresó su preocupación por la desafortunada jugada y adelantó que esperarán los estudios médicos para determinar el alcance de la lesión y la evolución del jugador. “Una mala suerte en una jugada desafortunada. Veremos cómo está mañana a través de los estudios, más allá de lo que pueden diagnosticar los médicos y ver qué tiene exactamente y cómo va a ser su evolución”, manifestó en conferencia de prensa.

Tras realizarse los estudios pertinentes, según le confiaron a Infobae, el mediocampista sufrió una luxación en su hombro izquierdo, lesión similar a la que sufrió en agosto del 2023 con la banda roja cruzada en el pecho.

Por lo que pudo averiguar este medio, la buena noticia de la mañana es que no es necesaria una operación, por lo que el ex Colón no tendrá que pasar por el quirófano. No obstante, los pasos a seguir serían inmovilización de la zona por al menos 3 semanas para luego comenzar con la rehabilitación, la cual demandaría entre un mes y medio o dos. De esta manera, se perdería prácticamente lo que resta de la temporada.

Aliendro, pese a que nunca sufrió problemas musculares en River Plate, sí padeció distintas lesiones que lo marginaron de los campos de juego. En junio del 2022 padeció un golpe en la cabeza, y en septiembre de ese año sufrió la fractura de macizo facial con hundimiento malar. Luego, en agosto del 20203 tuvo una rotura completa del tendón pectoral mayor. Este año, antes de la luxación en el hombro izquierdo, sufrió un traumatismo costal en el sector posterior derecho a mediados de mayo.

Ante este cuadro de situación, el Millonario deberá tomar una importante decisión con respecto al mercado de pases. Si bien la ventana de transferencias en Argentina está abierto hasta el viernes 6 de septiembre a las 20.00 horas, lo cierto es que el TMS (Sistema de correspondencia de transferencias, por sus siglas en inglés) finalizó el 22 de agosto, por lo que en caso de querer sumar a un futbolista en esa zona del campo deberá militar en el fútbol local y no podrá ser de una liga del exterior.

Este cuadro de situación podría hacer que Nicolás Fonseca, quien parecía correr desde atrás en la consideración del Muñeco y contaba con ofertas de otras instituciones (es pretendido por Estudiantes de La Plata y fue sondeado por Nacional de Uruguay), finalmente se quede a pujar por un lugar dentro de la zona media del campo junto a Rodrigo Villagra y Matías Kranevitter. Vale recordar que el Millonario activó la cláusula de repesca de Felipe Peña Biafore cuando Martín Demichelis era el entrenador, pero tras el regreso de Gallardo los de Núñez optaron por vender la mitad de su ficha a Lanús.

Vale destacar que River Plate fue una de las instituciones que más activa se mostró en este mercado al cerrar el fichaje de dos campeones del mundo como Germán Pezzella (Betis) y Marcos Acuña (Sevilla). Además, lograron los desembarcos de Adam Bareiro (San Lorenzo), Fabricio Bustos (Inter de Porto Alegre), Jeremías Ledesma (Cádiz), Maximiliano Meza (Rayados de Monterrey) y Federico Gattoni (Sevilla).

El principal objetivo del Millonario en este semestre es la Copa Libertadores, competencia que lo tiene en los cuartos de final luego de eliminar a Talleres de Córdoba. En esta instancia chocará ante el Colo Colo de Arturo Vidal y Jorge Almirón. La ida será el 17 de septiembre en Santiago de Chile, mientras que la vuelta será el 24 del mismo mes en el Estadio Monumental.

En el ámbito local, luego de la temprana eliminación en la Copa Argentina a manos de Temperley, también buscará retener la corona en la Liga Profesional. Tras doce jornadas disputadas, los de Núñez aparecen en la undécima colocación con 17 unidades, siete menos que los líderes Vélez y Huracán. Su próxima presentación será el domingo 1 de septiembre, cuando visite el Libertadores de América para enfrentar en el clásico a Independiente.