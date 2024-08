La confusión sobre el supuesto fanatismo de Messi por Oasis y una promesa de juntar a los Gallagher si Argentina salía campeón del mundo

Messi aclara el rumor sobre su supuesto fanatismo por Oasis durante el Mundial de Sudáfrica 2010.

En pleno Mundial de Sudáfrica 2010, mientras el mundo entero seguía con atención cada jugada, un rumor inesperado se coló en la agenda de todos los medios del planeta. Lionel Messi, ganador del Balón de Oro y figura del Barcelona, se declaraba como un fan incondicional de Oasis, la icónica banda británica de los hermanos Gallagher recientemente separada.

La noticia, difundida por un tabloide británico, afirmaba que el astro rosarino no solo había descubierto la música originaria de Manchester gracias a Carlos Tévez, sino que también había prometido reunir al grupo si Argentina se coronaba campeona del mundo.

El rumor cobró vida propia. Según The Sun, Messi había confesado: “Desde que juega en Manchester, Carlitos me dijo lo grandes que son. Siempre prometí escucharlos, pero nunca había podido hacerlo. En el avión rumbo al Mundial, escuché los dos primeros discos. No esperaba mucho, pero es de lo mejor”.

La historia en el medio británico sumaba incluso un listado con las canciones favoritas de Messi: “Diría que ‘Supersonic’ y ‘Live forever’ son mis favoritas. Los llevo en mi iPod en el hotel y lo pongo camino a los partidos”.

Un tabloide británico afirmó que Tévez introdujo a Messi a la música de Oasis en el avión al Mundial (Getty)

El supuesto fanatismo de Messi por Oasis se convirtió en tema de conversación en todo el mundo. La prensa internacional seguía aumentando la historia con más detalles. Incluso se llegó a decir que, Messi, entusiasmado, habría preguntado si podían asistir a un concierto de Oasis en Londres o Manchester, solo para descubrir que la banda se había separado.

La declaració de Messi

El rumor llegó a tal punto que Clemente Cancela, periodista que por aquellos años trabajaba en Caiga Quien Caiga de Telefé, decidió confrontar a Messi para aclarar la situación. En una entrevista durante la zona mixta de la victoria del equipo de Maradona sobre Grecia, que se volvió viral en las últimas horas. Clemente le preguntó a Messi si era cierto todo lo que se decía.

Messi desmintió conocer a la banda Oasis en una entrevista realizada por Clemente Cancela

La respuesta de Messi fue clara: “La verdad que no sé de dónde salió eso”. Messi negó conocer a la banda y desmintió todas las declaraciones que se le atribuían. El encuentro concluyó con Cancela entregándole unos discos de Oasis, a lo que Messi respondió amablemente: “Igual los voy a escuchar”.

Este desmentido fue suficiente para detener la propagación del rumor, pero no para borrar el impacto que había tenido en la cultura popular. Durante años, la historia de Messi y Oasis quedó en la memoria colectiva como un ejemplo de la velocidad con la que los rumores pueden convertirse en “verdades” a ojos del público.

Quince años después, la realidad y el mito se cruzan

Pese a la fake news que circuló en todo el mundo en el 2010, el vínculo entre Messi y el retorno de Oasis siempre estuvo latente. Incluso Liam, había prometido tocar en Argentina y volver a tocar con su hermano si el rosarino llegaba al Manchester City en el año 2020, cuando se produjo el quiebre entre el capitán argentino y el Barcelona.

Quince años después, los hermanos Gallagher decidieron reunirse tras la victoria de Messi en el Mundial 2022 (Europa Press)

Pero casi quince años después, la realidad ha superado al mito. Los hermanos Gallagher, tras una larga enemistad, han decidido reunirse y volver a los escenarios, justo después de que Messi finalmente lograra lo que parecía imposible: ganar un Mundial con Argentina en 2022.

Aunque la promesa de Messi de reunir a Oasis nunca fue cierta, la coincidencia de eventos ha cerrado un círculo que pocos habrían predicho.

La historia de un fanatismo ficticio y una promesa falsa, ahora se convierte en una curiosa anécdota que une música, deporte y el poder de la ficción en los medios de comunicación.