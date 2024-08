Barcelona rompió el mercado con su incorporación y ahora vuelve libre al Manchester City de Guardiola: “Se va harto de que lo maltraten”

Ilkay Gundogan y Ferrán Torres luego de un encuentro del Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

“Presiento que Gündogan se va a quedar”. El flamante entrenador del Barcelona, Hansi Flick, lo dijo con firmeza, pero ya se venía gestando la marcha inversa a su alrededor. A cuatro días de esas palabras, el refuerzo estrella, que llegó al club hace solo un año después de gritar campeón de la Champions League con Manchester City, abandonará España para retornar a donde tocó la gloria con Pep Guardiola como entrenador.

El volante ofensivo se mudó de Inglaterra con el pase en su poder para llegar a una institución en busca de referentes, luego de las salidas de Jordi Alba y Sergio Busquets al Inter Miami, y dos años atrás también se había ido Lionel Messi con el pase en su poder. Sin voces de mando más allá del arquero Marc-André ter Stegen y el delantero Robert Lewandowski, el internacional con Alemania venía a ocupar un rol clave con la chapa de ser pentacampeón y figura de la Premier League con los Ciudadanos, entre otros trofeos ganados. En su único año con Barcelona (no ganó títulos), jugó más partidos que todos sus compañeros (51, solo se perdió 2), disputó la mayor cantidad de minutos (4.180), metió cinco goles y asistió en 14 tantos. Al haber jugado más del 60% de los encuentros, su contrato se renovó de manera automática hasta 2026 (vencía en 2025). Nada alcanzó para asegurar su continuidad: “Ilkay Gündogan jugará en el Manchester City”.

La información del diario madrileño AS va en sintonía a lo divulgado por el periódico catalán Sport. Esta fuente afirmó que el jugador ya aterrizó en su anterior hogar “tras acordar su desvinculación con el Barcelona” y recala en condición de libre a los Sky Blues. La expectativa por su retorno queda a las claras al detectar que hubo 4.500 personas que siguieron el recorrido del avión por el flight radar. La confirmación del traspaso caldeó los ánimos en torno al Blaugrana y provocó una columna de opinión con fuertes términos del periodista Lu Martin para Relevo.

Ilkay Gündogan participó de la pretemporada con Barcelona (Crédito: Vincent Carchietta-USA TODAY Sports)

La nota periodística incluyó detalles de cómo fue la conflictiva adaptación del futbolista de 33 años a la Ciudad Condal, debido a que necesitó ayuda desde Manchester para encontrar un hogar donde instalarse con su esposa y su bebé. De igual forma, desmintió la versión de que haya querido irse del Barcelona: “Gündogan, si se va, se irá harto de que le maltraten. Que no mientan. Bueno, que mientan si quieren, pero quien miente, miente a conciencia”.

En este sentido, deslegitimó las versiones sobre una incomodidad en el país, que Flick no lo quiere o que es un hombre conflictivo en el vestuario: “Mentira sobre mentira para mayor vergüenza de la entidad. Vergüenzas que algún día se volverán en contra del club”. “Ha llegado a la conclusión de que siempre será mejor en un club normal que en uno que era un sueño y ha sido una decepción; uno que se pensó que era más que un club y es un desastre”, añadió.

El periódico AS confirmó que Guardiola ya se comunicó con su antigua figura para manifestarle que estaría “encantado” con su vuelta, a un año de que Gündogan haya estado a punto de llorar cuando le comunicó su adiós tras siete temporadas en el City bajo el cobijo de Pep.

Su breve período en el Blaugrana quedó marcado por dos episodios relacionados a duras derrotas. A pocos minutos de perder el clásico por liga ante Real Madrid, declaró: “No quiero decir nada erróneo siendo sincero, pero estaba en el vestuario y la gente obviamente estaba desilusionada, pero después de un partido así de importante y de un resultado así de injusto esperaba más frustración, más enfado y más decepción en el vestuario. Y ese es el problema”.

Jugó la última Eurocopa con Alemania (REUTERS/Heiko Becker)

Más adelante, protagonizó un fuerte contrapunto con Ronald Araújo después de la eliminación en cuartos de final de la Champions League contra PSG, luego de que el central uruguayo se marchó antes de tiempo por una tarjeta roja. “No importa el rival, es imposible remontar si uno de tus jugadores es expulsado. Si no consigues la pelota, y no sé si la toca o no, debes dejarlo ir. Prefiero conceder el gol o dejar al delantero en el uno contra uno”. La respuesta no se hizo esperar: “Prefiero guardarme para mí lo que pienso. Tengo códigos y valores que creo que hay que respetar”. Jules Koundé puso paños fríos y dijo que el tema estaba cerrado: “Ilkay no quería hacer ningún daño y creo que Ronald lo ha entendido después de hablarlo”.

La decisión deportiva del Barcelona está lejos de vincularse a una cuestión futbolística, sino al Fair Play Financiero, porque la dirigencia presidida por Joan Laporta continúa con problemas para inscribir futbolistas. Su partida significa el ahorro de uno de los salarios más altos del plantel y genera un espacio para anotar a Dani Olmo, campeón de la Eurocopa con España por el que pagaron 55 millones de euros al RB Leipzig.

Este miércoles, el alemán se despidió de sus compañeros en la Ciudad Deportiva y se dirigió al aeropuerto de Barcelona-El Prat junto a sus familiares con dirección a Manchester, donde firmará un contrato de un año con opción a otro año más. Tenía ofertas más suculentas de Arabia Saudita, pero eligió afrontar su segundo ciclo en el vigente campeón de la Premier League, camiseta con la cual jugó 304 partidos con 60 goles y 38 asistencias.