Las razones detrás de la no convocatoria a Messi a la selección argentina para la doble fecha de Eliminatorias: cuándo podría volver a jugar

Lionel Messi disfruta su medalla de campeón después de que la selección argentina venciera a la de Colombia en la final de la Copa América (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Se sabía que Ángel Di María, retirado de la selección argentina tras la conquista en la Copa América, no iba a ser citado por Lionel Scaloni para la doble fecha de Eliminatorias. Lo mismo Franco Armani, quien antes del certamen continental había dicho que también planificaba dar vuelta la página. Pero Lionel Messi, a 35 días de la lesión ligamentaria en su tobillo derecho que lo sacó de la final en Estados Unidos, parecía que no iba a faltar. Sin embargo, no apareció en la nómina de 28 futbolistas convocados por el Gringo.

El delantero, de 37 años, pretendía ponerse a punto antes de los duelos ante Chile, el próximo 5 de septiembre a las 21 en el estadio Monumental, y frente a Colombia, en Bogotá, cinco días más tarde (10 de septiembre) a las 17.30. Pero la prioridad tanto para el cuerpo técnico como para el Inter Miami es que el atacante se recupere y vuelva en plenitud. Por eso, la precaución.

Hace pocos días, el capitán de la selección argentina publicó una fotografía junto a su esposa Antonela Roccuzzo en el Chase Stadium tras un encuentro de las Garzas. En dicha imagen, se pudo observar que aunque su tobillo derecho aún se encuentra algo hinchado, ya no exhibe moretones o rastros notorios de la lesión, como tampoco el uso de la bota ortopédica. “Leo está bien, mejorando cada día. Sigue en el gimnasio, pero se le ve cada vez mejor. Está dentro de los plazos que venimos pensando”, aseguró el entrenador Gerardo Martino en la conferencia de prensa.

Este sábado, el elenco rosa recibirá a cincinatti, su escolta en la Conferencia Este de la MLS. Y el argentino volverá a ver el encuentro desde la tribuna. Y el 31 de agosto visitará a Chicago Fire: dicho encuentro está marcado con marcador flúo, como una posible fecha de retorno. Si se da su regreso al césped ese día, ¿puede Scaloni incorporarlo a la convocatoria albiceleste? Según pudo averiguar Infobae, no. Ante ese panorama, recién podría volver a vestir la casaca de la Selección en la doble fecha de octubre camino al Mundial, en la que se medirá ante Venezuela en condición de visitante y Bolivia como local.

LA LISTA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Arqueros: Walter Benítez, Gerónimo Rulli, Juan Musso y Emiliano Martínez.

Defensores: Nahuel Molina, Cristian Romero, Germán Pezzella, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico y Valentín Barco.

Volantes: Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Ezequiel Fernández y Rodrigo De Paul.

Delanteros: Nicolás González, Alejandro Garnacho, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Valentín Carboni, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Valentín Castellanos.