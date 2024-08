Gorosito apuntó contra Guardiola y comparó su estilo con un histórico equipo de River: “Le quieren hacer creer a la gente que es nuevo”

El entrenador argentino lanzó una crítica al estilo de juego mostrado por el DT español

En el fútbol ya está todo creado. Muchas veces, algunos entrenadores vienen a desafiar esa afirmación y los más reconocidos a nivel mundial se meten al debate de manera involuntaria por la huella que han dejado a lo largo de su paso en el banquillo. Uno de los casos más paradigmáticos es el que rodea a Pep Guardiola. Su idea de juego ha revolucionado al deporte para tender a un estilo marcado de posesión, pero esa filosofía se lleva a un extremo en algunas ocasiones que fue cuestionado por el DT argentino, Néstor Pipo Gorosito.

El ex conductor de River Plate y San Lorenzo concedió un reportaje para Los Más Grandes, de Radio República (AM 770), donde criticó a sus pares que utilizan un vocabulario distinto al suyo para hacerse expresar: “Hay técnicos que hablan para venderse a los dirigentes, periodistas, no a los colegas. Juego a la pelota desde los seis años. Ahora dicen ‘estaba muy hundido...’ ¿Qué querés decir? Me hacen mal estas cosas”.

“Los tipos que saben algo realmente te lo explican fácil. Salvo Bielsa que lo hace rebuscado pero lo entendes, porque es original, los otros son copia. Sobre todo los que no jugaron a la pelota. Es fútbol, no ciencia. No es tan difícil, pero le quieren hacer creer a la gente que es una ciencia que todavía no se investigó”, manifestó.

Bajo ese contexto, sumó a Guardiola a la discusión: “Como juega Guardiola ahora, jugaba ‘La Máquina’ de River. Fue hace 70-80 años que se jugaba de esa forma y le quieren hacer creer a la gente que es nuevo. Es mentira que es nuevo. Independiente y Boca también jugaban de esa forma. Todos los equipos jugaban así”.

No es la primera vez que Gorosito pone en el centro de la escena al ex conductor del Barcelona y Bayern Múnich. En febrero pasado, Pipo, de últimos pasos por Colón (descendió) y Tigre (pelea por la permanencia), se declaró “fanático” de Pep, aunque exteriorizó un deseo: “Que venga a dirigir acá, que pruebe acá a ver si es tan fácil como allá, donde vos agarrás uno de 15 y metés uno de 40 palos que elije bien y que físicamente es mejor”. Cabe recordar, el actual orientador del Manchester City comenzó su carrera en el cargo dirigiendo al Barcelona B en la tercera división de España. Agarró a un plantel descendido y lo devolvió a la categoría superior al cabo de una temporada como campeón de la divisional.

El último paso de Néstor Gorosito fue en Tigre

Tiempo atrás, Gorosito le pidió otra cosa a Jürgen Klopp, ahora ex entrenador del Liverpool: “Dirigir en Europa es 100 veces más fácil que acá. Yo quisiera que todos los técnicos de excelencia en Europa vengan para acá, que dos minutos antes del partido no sabes si un jugador está habilitado para jugar. Me encantaría que Klopp venga y dirija un ratito a Riestra”.

Esto le valió una crítica de Alexis Mac Allister, jugador de los Reds que también cuestionó al Ogro Fabbiani por decir que “los defensores no marcan” en el Viejo Continente. “El otro día escuché que había gente que decía que los defensores europeos no marcan, que es fácil jugar allá. Siempre es fácil hablar. Si dicen que Guardiola y Klopp vengan a la Argentina, ¿por qué los técnicos que dicen eso no están en Europa? ¿por qué no van ellos allá? No es tan fácil”, disparó el campeón de la Copa América con la selección argentina.

Por otro lado, Néstor Gorosito se metió de lleno a la actualidad de San Lorenzo y respaldó al técnico, Leandro Romagnoli: “Me encantaría que le vaya bien al Pipi. Los pibes que puso le responden. Se le exige como si estaría el Beto Acosta, Silas, Ruggeri y no hay esa clase de jugadores. Le está sacando mucho provecho a lo que tiene”.

En distinta sintonía, se mostró abierto a un regreso al Ciclón, pero le bajó la persiana a que sea en el corto plazo por su vínculo con Romagnoli: “Yo sé que en algún momento voy a volver a San Lorenzo, tengo la ilusión. En las dos veces que me vinieron a buscar, no podía. Se me hace muy difícil por la relación que tengo con Pipi, no quiero parecer un oportunista, me siento incómodo. Me encantaría ir a ver los partidos, pero me da cosa”.