La ácida respuesta de Alexis Mac Allister a Pipo Gorosito y el Ogro Fabbiani tras sus dichos sobre el fútbol europeo

En medio de la gira de La Scaloneta por Estados Unidos, correspondiente a la preparación para el máximo objetivo del año, Alexis Mac Allister habló sin filtros sobre el presente, pasado y futuro del combinado nacional y el Liverpool. El triunfo contra El Salvador fue una muestra del potencial Albiceleste, que pudo sacar adelante su compromiso sin la necesidad de contar con Lionel Messi. Su próximo desafío será Costa Rica, un rival que presentará más fuerza, debido al riguroso esquema táctico que implementará Gustavo Alfaro, luego de conseguir la meta de llevar a los ticos hacia la próxima cita continental.

Uno de los temas más destacados a los que hizo referencia el ex volante de Argentinos Juniors y Boca se basó en unas polémicas declaraciones que había deslizado Néstor Gorosito, quien en su manera de ver el fútbol, le parecería imposible que estrellas de la talla de Pep Guardiola y Jürgen Klopp puedan demostrar todas sus estrategias en el fútbol argentino. Y Pipo citó el caso de Riestra: “Es completamente diferente Europa de Argentina. Es incomparable. Yo a veces a ustedes los escucho decir: ‘¿Pero por qué no juegan cada tres días?’. Ellos van en avión y vos acá no podés concentrar porque no hay guita para la concentración, tenés que ir después de la merienda así te ahorrás una o dos comidas. Entonces, no es tan fácil como en Europa”, explicó el ex DT de Tigre. Una mirada similar a la del Ogro Fabbiani, quien había dicho que en el Viejo Continente es más fácil jugar, porque “los defensores no marcan”.

Sin dudarlo un instante, el referente de Anfield tomó el guante y sin mencionarlo le respondió al ex enganche de San Lorenzo: “El otro día escuché que había gente que decía que los defensores europeos no marcan, que es fácil jugar allá. Siempre es fácil hablar. Si dicen que Guardiola y Klopp vengan a la Argentina, ¿por qué los técnicos que dicen eso no están en Europa? ¿por qué no van ellos allá?. No es tan fácil”, disparó.

Destacado por una humildad que gestó desde sus primeros pasos en Argentinos Juniors, el volante realizó un llamativo análisis cuando le preguntaron sobre lo que sentía internamente cuando escuchaba a los especialistas ubicarlo entre los mejores mediocampistas del planeta. “Me da un poco de vergüenza y trato de no enfocarme en eso, porque si uno se focaliza en esas cosas cuando todo va bien, también puede hacerlo cuando la situación vaya mal. Trato de mantenerme tranquilo y sereno. Pienso en seguir trabajando y mejorando, aunque soy consciente de que estoy en un gran presente gracias a mis compañeros que me apoyan y me ayudan para que eso pase”, deslizó. Y de inmediato destacó el gran rendimiento del colombiano Luis Díaz y del uruguayo Darwin Núñez, con quien comparte los mates en la concentración del Liverpool.

Otro de los temas de los que habló la figura de la Premier League fue a la recordada conferencia de prensa en la Lionel Scaloni insinuó una posible salida de la Selección. “Nos sorprendió, porque estábamos muy bien. Como jugadores teníamos que respetar y él tenía que tomarse su tiempo para resolver su futuro. Gracias a Dios se quedó con nosotros, porque para nosotros es muy importante. Necesitamos ese liderazgo positivo dentro y fuera de la cancha”. Y de inmediato, argumentó: “Es muy difícil mantener el nivel de exigencia cuando se alcanzó la cima del mundo. Estuvo bueno que se haya tomado su tiempo. Hoy todo el grupo está enfocado en objetivos muy grandes”. Además, advirtió que no hubo ningún comentario en particular en lo referido a aquel episodio. “Lo importante es que hoy está con nosotros”, sentenció.

Finalmente, Mac Allister también abarcó uno de los máximos deseos de los argentinos para julio: ganar la tercera medalla de oro olímpica, en el torneo que se desarrollará en París. Con Di María descartado por decisión personal, y la duda latente sobre la presencia de Lionel Messi, la figura del Liverpool se mostró cauteloso: “Yo tuve una experiencia, donde luché mucho para poder estar y lamentablemente no se dio como uno esperaba. Me gustaría en algún momento volver a estar en un Juego Olímpico, pero que sea en otras condiciones; sin el Covid, que nos sacó libertades y no nos permitió disfrutarlo como queríamos. Para esta edición veo muy bien al equipo, con grandes jugadores y muy buenas opciones de los mayores que quieren estar”, concluyó. Los otros campeones del mundo que manifestaron su ilusión de viajar a la capital francesa fueron el Dibu Martínez y el Cuti Romero. Todo dependerá de las reuniones que tenga Javier Mascherano.