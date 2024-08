Rebeca Andrade volvió a Brasil: cómo se gestó la foto más viral de los Juegos Olímpicos, su relación con Simone Biles y la frase que hizo llorar a una conductora de TV

Rebeca Andrade hizo emocionar a una conductora de TV

Una de las grandes protagonistas en estos Juegos Olímpicos de París 2024 fue la gimnasta brasileña Rebeca Andrade, quien dio uno de los golpes de la competencia al arrebatarle la medalla de oro en la prueba de “suelo” a Simone Biles, considerada como una de las mejores gimnastas de la historia. La atleta de 25 años, además de la presea dorada, dejó una huella en la capital francesa al también quedarse con una medalla de bronce y dos de plata, sumando de esta manera un total de seis podios olímpicos, lo que la convirtió en la mayor medallista en la historia de su país.

Tras quedar en la historia, la deportista decidió volver a su país y una de sus primeras apariciones públicas fue en el programa Mais Você, donde analizó lo acontecido en la competencia, como la impactante foto que se hizo viral tras subirse al primer lugar del podio o su relación con Simone Biles.

Durante la charla, la oriunda de Guarulhos remarcó la buena sintonía que tiene con su rival estadounidense. “Creo que aunque seamos rivales en la competición, no hay rivalidad. Y la gente tiene que entenderlo, porque nos apoyamos mucho. Simone lo ha dicho varias veces y yo también. Nos apoyamos y nos animamos mutuamente. Nos apoyamos y animamos mutuamente”, comenzó su relato. Y añadió: “Simone es realmente de otro mundo. Su talento, las cosas que puede hacer, son surrealistas”.

“Y nos apoyamos mucho, para ser mejores. Para mostrar lo mejor de nosotros, para hacer la mejor serie. A querer dejar las cosas claras. A quererlo. De hacerlo bien. Y creo que de eso se trata el deporte. De animar a los que tienes al lado y hacerles creer de verdad que puedes ser mejor de lo que eres porque te lo mereces. Ya sabes, solo tú conoces tu historia. ¿Y qué historia quieres contar? Es la que queremos transmitir. Por eso, aunque seamos rivales en el gimnasio, no hay rivalidad entre nosotras, porque nos apoyamos y nos apoyaremos siempre, estemos donde estemos. La apoyo de verdad. Y me alegré mucho de que volviera después de un tiempo, en un momento tan difícil como fue en Tokio, cuando tuvo que dejarlo. Chicos, para un atleta de alto rendimiento, renunciar a unos Juegos Olímpicos es muy, muy duro”, afirmó.

Rebeca Andrade luce sus cuatro medallas en París 2024

Sobre el cambio que atravesó Simone tras lo acontecido en los anteriores Juegos Olímpicos, manifestó: “Se puso a sí misma en primer lugar. Creo que se puso a sí misma en primer lugar y que esa fue la clave que le hizo cambiar de opinión. Porque en Estados Unidos los atletas son muy exigentes. Tienen que ganar, ganar, ganar. Y siempre es así. Y ella misma dijo que antes la gente solo la veía por su talento y ahora la gente la ve como un ser humano. No somos robots. También tenemos problemas, como cualquier otra persona, y tenemos que aprender a lidiar con ellos. Así que verla volver, competir a su lado y ver lo feliz que estaba, haciendo lo que le gusta a su manera y por ella misma y, en consecuencia, por todo el equipo. Es hermoso. No creo que haya palabras para explicarlo. Es genial cuando lo haces por amor, no por obligación o porque sabes que eres buena. Que sabe que es buena. Es consciente de ello. Pero ver a la persona haciéndolo con pasión, luchando por hacerlo lo mejor posible y animándola. Es bonito, muy bonito de ver”.

Vale destacar que este testimonio de la gimnasta conmovió a la presentadora brasileña Ana María Braga, quien no pudo contener la emoción al escucharla hablar sobre lo acontecido con su principal rival en el circuito: “Cuando miramos más de cerca, comprendemos esta luz. Y es por quién es ella, por cómo es. Y es verdad lo que esta chica dice y tantas personas mayores en la vida todavía no entienden”.

La medallista de plata Simone Biles. a la izquierda, y la medallista de bronce Jordan Chiles, ambas estadounidenses, se inclinan ante la medallista de oro Rebeca Andrade, de Brasil, durante la ceremonia de entrega de medallas por el ejercicio de suelo de gimnasia artística femenina en la Arena de Bercy. (AP Foto/Abbie Parr)

Rebeca Andrade también se refirió a la imagen que se viralizó en todo el mundo tras ganar la dorada en la prueba de suelo. Al subir al podio, tanto Simone Biles como Jordan Chiles (las otras medallistas de la competencia), decidieron inclinarse ante ella. “Entendieron que era un momento muy especial para mí. Al mismo tiempo para nosotras. Éramos tres mujeres negras allí viviendo algo especial. No fue una reverencia sólo para mí, fue para todas nosotras. Fue sensacional”, esbozó.

“Estoy muy contenta. Estoy muy contenta de estar aquí y de poder sentirme abrazada y hacer que tanta gente se sienta orgullosa. Dije en la entrevista que mi mayor misión en la vida es hacer que mi madre se sienta orgullosa. Y siempre lo será. Pero poder hacer que todo mi país se sienta orgulloso, ser quien soy, como soy, la forma en que la gente me mira hoy en día, es realmente genial. Pero para mí, siempre seré Rebeca, la hija de Rosa. Y realmente lo entiendo. Entiendo el lugar en el que estoy y por eso digo que lo voy a cuidar con tanto cariño, pero ser Rebeca significa el mundo para mí. Tengo muchos sueños, sueños muy grandes, pero también mantener los pies en la tierra, entender toda mi historia. Creo que eso es lo que hace que la gente me siga admirando. Así es como voy a ser, porque es un honor y me encanta ser esa persona”, concluyó.