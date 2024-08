El futuro de Rebeca Andrade tras vencer a Simone Biles en París 2024: cuánto dinero ganó por sus cuatro medallas y los secretos de su éxito

Rebeca Andrade hizo historia en París 2024 (REUTERS/Hannah Mckay)

Los Juegos Olímpicos de París 2024 ingresaron en su etapa final y uno de los grandes nombres propios de esta edición fue el de la gimnasta brasileña Rebeca Andrade, quien dio uno de los grandes golpes de la competencia al arrebatarle la medalla de oro en la prueba de “suelo” a Simone Biles, considerada como una de las mejores gimnastas de la historia.

La deportista de 25 años, además de la presea dorada, dejó una huella en la capital francesa al también quedarse con una medalla de bronce y dos de plata, sumando de esta manera un total de seis podios olímpicos, lo que la convirtió en la mayor medallista en la historia de Brasil.

Después de llegar a lo máximo en su disciplina, Rebeca Andrade pareciera tener claro sus próximos pasos. Aunque tiene el campeonato brasileño en la mira, en diálogo con la prensa la joven develó que ahora planea reencontrarse con su familia, sus perros, tomarse unas vacaciones, asistir a una boda y decorar su nueva casa con una sala que será muy especial.

“Ahora me he mudado y hay lugar para las medallas. Pondré todas las medallas en un cuadro”, manifestó con orgullo la atleta, según replicó O’Globo. “Cuando te dé una entrevista verás las medallas. Todas fueron muy importantes, con momentos importantes que significan mucho para mí”, afirmó la deportista, que también estuvo cerca de sumar una presea en barras de equilibrio, donde culminó en el cuarto lugar.

Rebeca, con uno de sus perros

No obstante, aclaró que la presea dorada no tendrá un lugar especial con respecto a las demás. “Todas significaron mucho para mí”, recalcó la también ganadora del oro en salto de caballo y plata en el concurso completo individual en Tokio 2020.

“Ahora a descansar. Tengo una boda, tengo un viaje, todavía tengo el Campeonato Brasileño. Me voy a quedar con mis perros, ver a mi familia…”, manifestó Rebeca a la prensa. París 2024 también fue especial para ella por la presencia de su madre en las tribunas. “No fue a Tokio por la pandemia. Me alegro mucho de que haya visto el oro. Estoy feliz de que haya venido a todas las competiciones, pero terminar las competiciones con broche de oro fue increíble”, comentó, aún emocionada, Andrade.

La otra pieza grande dentro de esta historia para brillar en el Bercy Arena fue su psicóloga, quien se convirtió en una de sus principales laderas desde que comenzó a estudiar psicología en 2022. “La psicología me ayuda mucho, todavía estoy aprendiendo mucho. Dejé (la universidad) para vivir en París. Estoy al principio... Pero al mismo tiempo no me sentí presionada con volver con una medalla, creo que eso es lo que me hizo sentir tan tranquila”, comentó.

Con seis medallas (dos en Tokio y cuatro en París), la gimnasta superó la marca de cinco podios de los regatistas Torben Grael y Robert Scheidt. Además, fue la primera vez que un atleta de Brasil ganó cuatro medallas en una sola edición de los Juegos Olímpicos, superando la hazaña de los tres podios de Isaquias Queiroz en piragüismo en Río 2016.

La brasileña Rebeca Andrade (centro) exhibe su medalla de oro, junto a las estadounidenses Simone Biles (izquierda) con plata y Jordan Chiles con bronce en el ejercicio de piso de los Juegos Olímpicos de París (AP Foto/Abbie Parr)

Por otra parte, según detalló el diario brasileño Lance, su gran performance le permitió a Rebeca Andrade cosechar una importante suma de dinero producto de sus cuatro medallas olímpicas. Por parte del Comité Olímpico Brasileño la joven recibirá una cifra importante: 826 mil reales (levemente superior a los 146 mil dólares). Esto es producto de los 56 mil reales (poco más de 9903 dólares) que le darán a cada una de las seis atletas que conformaron el equipo que se alzó con el bronce. Luego, por las dos preseas de plata (all-around individual y salto) suma un total de 420 mil reales (74.200 dólares) y los 350 mil reales (61.800 dólares) por la de oro ante Simone Biles.

El diario O’Globo marcó el contraste entre el reconocimiento económico del Comité brasileño a Rebeca y el que recibirá Biles en Estados Unidos por su medalla de oro: le darán unos 37.500 dólares, según citan de la revista Forbes. Por lo que entre los tres oros y el bronce que se colgó Simone, recibirá como premio en su país unos 135 mil dólares en total.

La brasileña compartió las medallas que se llevó de París

La vida de la gimnasta brasileña Rebeca Andrade tiene todos los ingredientes para ser la trama de una película. La joven ació en una favela y no solo llegó a competir en unos Juegos Olímpicos, sino que en su estreno Tokio 2020 se hizo de la primera medalla de oro de la historia de la gimnasia femenina en Brasil y en París 2024 se convirtió en la máxima ganadora de su país.

El camino de Rebeca no fue fácil. Su madre, empleada doméstica, estaba sola con cinco hijos. Las dificultades económicas eran enormes. Los hermanos de la atleta fueron un apoyo fundamental, especialmente el mayor, Emerson, quien desde los 15 años la llevaba a entrenar todos los días, un trayecto de dos horas de ida y dos de vuelta. Incluso hubo una época en que Rebeca tuvo que dejar de ensayar por los problemas económicos de la familia, y sus entrenadores se turnaron para llevarla al gimnasio.

A los 9 años, su coach la invitó a vivir en Curitiba, donde está el centro de excelencia de gimnasia. Rosa aceptó, a pesar de las críticas. “Las personas decían que era una loca por dejar a mi hija irse, pero tuve la sabiduría y la mente abierta para dejarle seguir sus sueños”, relató Rosa. Así fue como, sólo cuatro años más tarde, Andrade fue campeona de Brasil y en 2016 ganaba su primera medalla en la Copa del Mundo en la prueba de barras asimétricas.

Rebeca hoy es una de las estrellas máximas del deporte de Brasil, que tiene el reconocimiento incluso de dos máximos exponentes de ese país como Neymar y Vinicius Jr., pero también del piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton. “La mayor medallista olímpica de Brasil. ¡Lo que estás haciendo es hermoso! Sigue adelante”, fue el mensaje que le dedicó Ney. “La más grande de nuestra historia, te lo mereces”, se sumó Vini.

La gimnasta de 25 años es la cara de marcas reconocidas de automotrices, cosmética, productos lácteos e indumentaria, por citar apenas algunas de las firmas que eligieron a la poderosa atleta para promocionar sus productos. el portal O’Globo aseguró que el Flamengo, club en el que cual se desarrolló Rebeca, ya tiene pensado renovar el contrato que los vincula hasta diciembre del 2024: “La última renovación la realizó el club en 2021, pagándole a Rebeca un salario de alrededor de 20.000 reales (unos 3500 dólares)”, informó el periodista Diogo Dantas. En el artículo destacaron que “la idea es escuchar al agente de Rebeca Andrade, con quien el club tiene una buena relación, y entender los planes de futuro de la gimnasta”, pero también buscarán tener un impacto con esta gesta: “Flamengo también quiere aprovechar la campaña de Rebeca Andrade en los Juegos Olímpicos de París para invitar a la estadounidense Simone Biles a un clínica en el club, para fomentar nuevos talentos”.

El mensaje de Neymar

