Lin Yu-Ting, la boxeadora suspendida por la IBA, ganó la medalla de oro en París 2024 tras las polémicas

Tras las controversias, Lin Yu-Ting ganó la medalla de oro (Foto: John Locher/Pool via Reuters) via REUTERS

Los Juegos Olímpicos están llegando a su fin y este sábado terminó la acción para una de las boxeadores que quedará en la historia como una de las protagonistas del evento que se celebró en París. Lin Yu-Ting, la pugilista de Taiwán que está suspendida por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), se quedó con la medalla dorada en la categoría de los 57 kilos tras imponerse de manera unánime sobre la polaca Julia Szeremeta.

Los cinco jueces –Jeffery Verhoeven (Canadá), Muhammad Pohan (Indonesa), Jongjin Kim (Corea del Sur), Ben McGarrigle (Irlanda), Abderrazzak (Francia) y Bachir Abbar (Marruecos)– le dieron los tres rounds por ganados a Lin, por lo que la tarjeta final marcó un 30-27 por parte de todos los jurados encargados de dirimir el pleito.

La pugilista de 28 años, que había abandonado Tokio 2020 en su debut tras caer en fallo dividido contra la filipina Nesthy Petecio, tuvo un paso convulsionado por París 2024 ya que, al igual que la argelina Imane Khelif, fue objeto de críticas porque la IBA la suspendió en el 2023, pero el COI le permitió ser parte de la cita olímpica.

Lin con su rival en la entrega de medallas (Foto: Reuters/Pilar Olivares) REUTERS

“Esta descalificación se debió a que no cumplieron con los criterios de elegibilidad para participar en la competencia femenina, tal como se establece y se establece en el Reglamento de la IBA. Esta decisión, tomada después de una revisión meticulosa, fue extremadamente importante y necesaria para mantener el nivel de imparcialidad y la máxima integridad de la competencia. Cabe señalar que las atletas no se sometieron a un examen de testosterona, sino a una prueba independiente y reconocida, cuyos detalles se mantienen confidenciales. Esta prueba indicó de manera concluyente que ambas atletas no cumplían los criterios de elegibilidad necesarios y se determinó que tenían ventajas competitivas sobre otras competidoras femeninas”, explicaron desde la IBA apenas creció la discusión por lo sucedido en París. Desde el COI afirmaron que “todas las personas tienen derecho a practicar deporte sin discriminación” a la hora de explicar porqué habilitaron tanto a la taiwanesa como a la argelina, que el viernes también ganó la medalla dorada tras un impactante victoria sobre la china Liu Yang.

Lin Yu-Ting inició su camino en Francia con una victoria en octavos de final sobre la uzbeka Sitora Turdibekova, revalidó su condición de candidata en cuartos de final contra la búlgara Svetlana Staneva y en semifinales frente a la turca Esra Yildiz Kahraman. En todos los casos debió convivir con gestos desafiantes de sus rivales, que van de la mano con las famosas pruebas de género que le endilgaron no cumplir.

Hay que tener presente que la IBA tomó esta determinación luego de realizarle pruebas a las boxeadores en el Campeonato Mundial de Estambul 2022 y el de Nueva Delhi 2023. La IBA aseguró que Lin Yu-ting no apeló la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y que aunque Khelif sí lo hizo, luego “retiró la apelación”. Y ante estos accionares afirmaron que “la decisión sea legalmente vinculante”.

En su momento, el diario inglés The Guardian aseguró que el sitio interno que el COI le ofrece a los periodistas reconocía que a Lin “se le quitó su medalla de bronce después de no cumplir los requisitos de elegibilidad basados en los resultados de una prueba bioquímica”. Yu-ting había arribado a semifinales, donde perdió 4-3 contra la uzbeka Karina Ibragimova en el Mundial que se realizó en India y luego fue descalificada.

Ganó todos sus combates de manera unánime (Foto: Reuters/Peter Cziborra) REUTERS