La desafiante frase del ganador de los 200 metros Letsile Tebogo sobre la estrella del atletismo Noah Lyles tras vencerlo

Letsile Tebogo se apoderó de los 200 metros en París (Foto: Reuters/ Lavandeira Jr)

En los Juegos Olímpicos de París 2024, el botsuano Letsile Tebogo se consagró campeón de los 200 metros, superando a los estadounidenses Kenneth Bednarek y Noah Lyles. Al finalizar la carrera, al flamante ganador le plantearon si él sería la nueva cara del atletismo y sacó una desafiante frase sobre Lyles, quien corrió la cita tras ser diagnosticado COVID-19.

“Creo que, en mi caso, no puedo ser el rostro del atletismo porque no soy una persona arrogante ni ruidosa como Noah (Lyles)”, afirmó Tebogo. “Creo que Noah es el rostro del atletismo”, en palabras que reprodujo el New York Post.

Otro tema que generó polémica fue la participación del velocista norteamericano de 27 años tras dar positivo de COVID-19, algo que mantuvo oculto hasta finalizada la competencia. Tebogo comentó al respecto: “No diría que corríamos riesgo porque no es un deporte de contacto. Incluso durante los calentamientos en la sala de llamadas, él estaba allí solo. Me pregunté por qué. No quería hacer suposiciones sobre lo que podría estar pasando”.

El mensaje para su madre en las zapatillas (Foto: Reuters/Sarah Meyssonnier)

El primer campeón olímpico de la historia de su país compitió con unas zapatillas en las que tenía una pegatina con las iniciales de su madre, a la que estaba muy ligado y que estuvo junto a él cuando el pasado año logró la plata en los 100 y el bronce en los 200 en los Mundiales de Budapest. “Creo que ella podría ser una de las personas más felices del planeta porque creyó en mí, y yo tenía muchas dudas sobre mí mismo”, afirmó Tebogo.

El velocista comentó también su estrategia para vencer en el certamen: “Sabía que tenía que igualar a Kenny (Kenneth Bednarek) en la salida porque él tiene la mejor salida. Tuve que ejecutar todo lo que hicimos en el entrenamiento. La primera vez que comencé mi entrenamiento para los Juegos Olímpicos, perfeccionamos la curva todos los días, sin fallar. Sabía que si podía lograr esa perfección hoy y no tropezar desde el comienzo, podía igualarle”. Más allá de estas controversias, Tebogo también habló sobre lo que hace especial al atletismo en Botswana: “Son los entrenadores”, afirmó.

Tebogo ahora grabará su nombre en la historia con apenas 21 años. Tras haber finalizado sexto (marcó 9.68) en la reñida final de los 100 metros que coronó a Lyles como triunfador, el de Botswana mostró sus credenciales en los 200 metros desde la ronda clasificatoria cuando lideró la Serie 3 con 20.10 para avanzar automáticamente a la semifinal donde le dio una advertencia a Lyles de lo que sucedería: compartieron la semifinal 2° y Tebogo venció al norteamericano con un tiempo de 19.96 contra los 20.08 de Noah, más allá que ambos pasaron a la definición por la medalla por sus rendimientos. En la final dio el golpe: completó los 200 metros en un tiempo de 19.46 para lograr el récord de África, pero principalmente para colgarse la primera medalla en unos Juegos Olímpicos.

Letsile había ganado la medalla dorada de los 200 metros en 2022 durante el campeonato africano de atletismo que se realizó en Saint Pierre, pero había quedado relegado al tercer puesto en el 2023 cuando participó del Mundial en Budapest que tuvo a Lyles como triunfador secundado por su compatriota Knighton. Tampoco había sido el más veloz de la especialidad en los Mundiales Sub 20 de Cali en 2021 y Nairobi de 2022 cuando los galardones fueron para el nigeriano Udodi Onwuzurike y el representante de Israel Blessing Afrifah, respectivamente.

Final de los 200 metros masculinos

