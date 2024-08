Mateo Retegui tiene todo acordado para jugar en un campeón de Europa: la millonaria cifra que pagarán por su pase

Mateo Retegui jugó 31 partidos con la camiseta del Genoa en la temporada 2023/24 (REUTERS/Alberto Lingria)

Mateo Retegui dará un nuevo salto en su carrera deportiva y cerró un acuerdo con Atalanta, donde jugará la próxima temporada. El delantero argentino, nacionalizado italiano, abandonará el Genoa y se unirá al campeón de la Europa League, que compró su pase en 24 millones de dólares.

El jugador de 25 años, que en su temporada anterior en la Serie de Italia disputó 31 partidos en los que marcó 9 goles y 3 asistencias, tiene todo acordado con el club de Bérgamo, según informó Fabrizio Romano, periodista especializado en mercado de pases. “Trato cerrado y pruebas médicas a seguir”, agregó.

“Mateo Retegui se une al Atalanta procedente del Génova por 22 millones de euros, más 3 millones adicionales (3.2 millones de dólares), después de que se revelara una oferta formal esta mañana”, indicó Romano este miércoles en sus redes sociales.

De esta suma de dinero, hay tres equipos argentinos que obtendrán un porcentaje del pase del delantero oriundo de San Fernando. Uno será River Plate, club en donde Mateo hizo las inferiores hasta los 15 años. El Millonario recibiría unos 180.000 dólares por el mecanismo de solidaridad (0.25%). Boca Juniors, otra de las instituciones que formó a Retegui hasta los 23 años, percibirá 600.000 dólares. También Tigre gozará del beneficio, ya que tiene un 10% de plusvalía por venta.

El hijo del Chapa Retegui, ex DT de los seleccionados de hockey masculino y femenino, viene de disputar recientemente la Eurocopa con la selección de Italia, con la que jugó 4 partidos en el certamen continental en el que la Azzurra quedó eliminada en octavos de final.

“Me siento italiano, acá estoy como en casa. Por más que haya vivido toda mi vida en Argentina, cuando vengo acá me siento como en casa. Mi abuelo, mi abuela, viven todos en Argentina y vuelvo porque ellos son mayores y quiero ir de visita”, dijo en una entrevista en la Gazzetta dello Sport. Y agregó: “No puedo decir qué hubiese hecho si me llamaba Lionel Scaloni porque no me llamó. Me llamó Roberto Mancini y no lo pensé, dije que sí. Cuando me lo dijeron y vi la lista, dije que me subía al primer avión que salía”.

Para Retegui, quien en la Argentina tuvo experiencias en Boca Juniors, Talleres de Córdoba, Estudiantes de La Plata y Tigre, su traspaso al Atalanta significará además tener la oportunidad de ganar un título internacional como la Supercopa de Europa que disputará el próximo 14 de agosto ante el Real Madrid en Varsovia, Polonia.

El equipo de Bérgamo, que tiene en sus filas a los argentinos Juan Musso (arquero) y al defensor José Luis Palomino, se consagró campeón de la Europa League tras vencer al 3-0 al Bayer Leverkusen y buscará la estrella del Viejo Continente ante el Real Madrid, ganador de la Champions League gracias a su victoria 2-0 ante el Borussia Dortmund, en Wembley.