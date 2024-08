La IBA anunció que le dará un premio en dólares a la italiana Angela Carini tras retirarse de su pelea ante Imane Khelif en los Juegos Olímpicos de París 2024

Carini tiró la toalla a los 46 segundos de pelea en los octavos de final del rango de hasta 66kg (REUTERS/Isabel Infantes)

Angela Carini, boxeadora italiana que se retiró de su combate contra Imane Khelif en los Juegos Olímpicos de París 2024, será reconocida por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) con un premio monetario de 100.000 dólares que es también destinado a los campeones olímpicos, según anunció el presidente de la IBA, Umar Kremlev.

El enfrentamiento de Carini, que duró solamente 46 segundos del primer asalto, terminó cuando la boxeadora decidió no continuar debido a que no se encontraba en condiciones para seguir peleando. Kremlev declaró: “No podía ver sus lágrimas”, agregando que protegerán a cada boxeador y criticó que solo los atletas que cumplan con los requisitos deberían competir, en referencia a la seguridad en el boxeo femenino. Kremlev también mencionó el apoyo de la IBA a Sitora Turdibekova de Uzbekistán, quien perdió en una decisión unánime ante Lin Yu-ting de China Taipei, considerada no elegible por la IBA en 2023.

En mayo, la IBA tomó una decisión histórica al anunciar que otorgaría premios en metálico a todos los campeones y medallistas olímpicos de París 2024. Los medallistas de oro recibirán 100.000 dólares, repartidos en 50.000 dólares para el atleta, 25.000 dólares para su Federación Nacional y 25.000 dólares para su entrenador. A Carini se la considerará como una campeona olímpica a la hora de otorgarle el bonus económico, es decir que embolsará USD 100 mil.

Angela Carini tendrá un consuelo tras su abandono en París 2024: la IBA la premiará económicamente como si hubiera sido campeona olímpica (AP Foto/Ariana Cubillos)

A su vez, los medallistas de plata obtendrán 50.000 dólares, distribuidos equitativamente entre el atleta, entrenador y Federación Nacional. Los medallistas de bronce recibirán 25.000 dólares, mitad para el atleta y la otra mitad distribuida igualitariamente. Los atletas que finalicen en quinto lugar en los torneos de boxeo de París también recibirán 10.000 dólares cada uno, elevando el fondo total de premios a más de 3,1 millones de dólares, beneficiando a más de 100 boxeadores.

El compromiso de la IBA de apoyar a los atletas refleja su reconocimiento del arduo trabajo y dedicación de los boxeadores. A través de este premio, la organización busca reafirmar su compromiso con el bienestar y la seguridad de los mismos, evitando cualquier peligro innecesario en el ring.

Según las declaraciones de Kremlev, la decisión de premiar a Carini a pesar de su retiro temprano, y de asegurar apoyo para otros atletas como Turdibekova, recalca la intención de la IBA de proteger y recompensar a los atletas por su esfuerzo y dedicación al deporte. “No soy indiferente a este tipo de situaciones y puedo asegurar que protegeremos a cada boxeador”, enfatizó Kremlev.

El caso de Carini generó polémica y controversia en el mundo del boxeo (REUTERS/Isabel Infantes)

Esta medida es un ejemplo del esfuerzo de las organizaciones deportivas para asegurar la justicia y reconocimiento a los atletas, más allá de los resultados inmediatos de sus competencias. Además, establece un precedente para el reconocimiento de la carrera y sacrificios de los boxeadores, incluso en situaciones de adversidad, según la federación.

Vale mencionar que en las últimas horas la IBA decidió emitir un comunicado para abordar tanto el tema de Khelif como el de la taiwanesa Lin Yu-ting, luego de que ambas recibieran el visto bueno del COI para competir. “El 24 de marzo de 2023, la IBA descalificó a las atletas Lin Yu-ting e Imane Khelif del Campeonato Mundial de Boxeo Femenino de la IBA en Nueva Delhi 2023. Esta descalificación se debió a que no cumplieron con los criterios de elegibilidad para participar en la competencia femenina, tal como se establece y se establece en el Reglamento de la IBA”, informaron.

Al ser consultada por cuáles eran las sensaciones que la rodeaban y cómo seguiría desde ahora, fue contundente: “Ciertamente no me avergüenzo, ¿de qué tengo que avergonzarme? ¿Porque me di por vencido por no poder luchar? Eso no es vergonzoso, al contrario. Ahora digo adiós al boxeo”. Habrá que esperar para saber si este incentivo económico invita a Carini a mantenerse en el ruedo y no retirarse definitivamente del boxeo a los 25 años.