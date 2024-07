El posteo de la máxima figura de Marruecos tras el bochorno en el partido ante Argentina por los Juegos Olímpicos

La invasión de fanáticos que decantó en la suspensión del partido entre Argentina y Marruecos

El triunfo de Marruecos 2-1 ante Argentina en la presentación del fútbol masculino en los Juegos Olímpicos quedó empañado por el escándalo que lo rodeó. La continua detención del juego por el salto de fanáticos al campo, la adición de 15 minutos, el empate de Cristian Medina que fue anulado dos horas después, la invasión de campo y la agresión a la delegación albiceleste, que incluyó proyectiles y una bomba de estruendo que explotó peligrosamente cerca de los jugadores y el cuerpo técnico.

La bochornosa secuencia derivó en el reclamo por parte del entrenador Javier Mascherano, de los referentes como Nicolás Otamendi, y en una presentación de la Asociación del Fútbol Argentino ante el Comité Disciplinario de la FIFA para que intervenga y los incidentes no queden impunes.

“Fue lamentable lo que nos tocó vivir a los argentinos en Saint-Etienne. Esperar casi dos horas en el vestuario para que, después de la invasión al campo de juego por parte de espectadores marroquíes y de la violencia que sufrió la delegación argentina, nuestros jugadores tengan que volver a hacer la entrada en calor y seguir jugando un encuentro que debió ser suspendido por el árbitro principal, es realmente un sinsentido que va contra las reglas de la competencia”, planteó Claudio Tapia, titular de la Asociación del Fútbol Argentino, en un comunicado en su cuenta en la red social X (antes Twitter).

“Sumado a ello, tampoco se escuchó la opinión de los capitanes de ambos seleccionados, que entendían que el juego no se debía reanudar. Desde la Asociación del Fútbol Argentino ya elevamos el reclamo a la Comisión Disciplinaria de la FIFA para que se tomen las medidas reglamentarias pertinentes y se imponga una sanción a quien o quienes corresponda”, añadió el directivo en su escrito, que contó con el respaldo de un comunicado oficial emitido por la entidad.

La publicación del lateral-volante del París Saint Germain

En medio de la extensa suspensión, el Jefecito ratificó que “los tres capitanes de Marruecos entraron al vestuario y no querían seguir jugando. La posición nuestra era no jugarlo más porque nos tiraron un millón de cosas, se paró el partido siete veces... No me pasó nunca como jugador que en un partido de este nivel falle siete veces la seguridad. ¡Siete veces falló!”.

Si bien para Marruecos, semifinalista en el Mundial de Qatar, representó una victoria histórica y fue muy festejada, sus referentes no dejaron pasar el escándalo. De hecho, Achraf Hakimi, lateral del PSG y ex compañero de Messi, lamentó lo sucedido en un posteo en su cuenta en X.

“Empezamos los Juegos Olímpicos con una victoria importante. Lamento la actitud de algunos aficionados durante el partido, que empañaron la imagen de nuestra fiel afición. Un comportamiento así no tiene cabida en el fútbol”, rubricó en su publicación, a la que le adosó imágenes del encuentro.

Anulación del gol y reanudación del partido entre Argentina y Marruecos

Además de las víctimas, otras estrellas de la selección argentina campeona del mundo y América expresaron su malestar por lo ocurrido. “Insólito”, escribió Lionel Messi sobre una storie en Intagram con fondo negro y un emoji de sorpresa. “Saliendo del circo, ¿vamos a hablar del motivo por el que se suspendió o nos vamos a seguir haciendo los boludos? Si hubiese sido al revés ni me imagino lo que estarían diciendo”, reprochó Nicolás Tagliafico.

Habrá que esperar si existirán sanciones, mientras Argentina buscará dar vuelta la página este sábado 27 de julio desde las 10 de la mañana (hora Argentina) en el Parc Olympique Lyonnais de la ciudad francesa de Lyon ante Irak, que en el debut superó a Ucrania.