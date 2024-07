Darío Benedetto dio detalles de su salida de Boca: la verdad sobre el cumpleaños de la polémica y las charlas con Riquelme y Diego Martínez

Entrevista a Darío Benedetto en TyC Sports

Darío Benedetto le puso punto final a su segunda etapa como futbolista de Boca Juniors tras firmar la rescisión de “mutuo acuerdo” con la dirigencia. El Pipa concluyó anticipadamente el vínculo que lo mantenía ligado al Xeneize hasta diciembre de este 2024, y en una de sus primeras entrevistas se mostró conmovido por el fanatismo que siente por el club. “Le pedí a Román que me diera una mano, que entendía que mi ciclo estaba cumplido”, comenzó en el extenso diálogo que mantuvo con TyC Sports.

El delantero dio detalles del encuentro que mantuvo con el presidente y máximo ídolo de la institución antes de apresurar su partida. “Nos juntamos en el predio como se dio en mi llegada. Le dije: Me siento bien para jugar, tengo 34 años. Pero entendía que el ciclo estaba cumplido y él también lo entendió de esa manera” explicó.

Controvertido y polémico, Benedetto también se refirió al cortocircuito que atravesó con el cuerpo técnico actual. “De Martínez me quedo más con la persona que con el entrenador. Tuvimos una linda charla donde quedó todo más que bien. Yo le dije que entendía todo y le pedí por favor que me diera una mano para mi salida”.

“Voy a seguir festejando mis cumpleaños, moleste a quién le moleste”, aclaró en referencia al polémico episodio que lo había tenido como protagonista y tituló como “Noches felices, mañanas tristes”. Y argumentó: “Lo que pasó al otro día en kinesiología y con el técnico queda ahí. Yo no salgo hablar, Que se sepa todo, eso es cero códigos. El cumple lo tenía organizado y no lo podía cancelar. Esto se arma antes. Festejé un cumpleaños nada más”.

En este sentido, el ex goleador del Elche y Arsenal de Sarandí comprendió que iba a tener menos rodaje desde que llegó la figura de Cavani. “Cuando Edi llegó había dos puestos. Yo me sentía bien para competirle a los dos (a él y a Merentiel). Cuando jugué el primer partido como titular con Tigre e hice un gol. Después jugué con Defensa y no volvió a jugar. Ahí la cabeza me hizo un click”, recordó. Y en su extenso monólogo, continuó: “Ahí tiré para adelante. Entraba cinco minutos y lo hacía sin problemas. Por eso cuando se cumplió el semestre pedí irme. Hubiese querido terminar de otro manera, de hecho, terminarlo de la manera que arranqué... Pero esto es fútbol y lo entiendo de esa manera. Igual sé que algo hice en Boca”.

Con sus 71 tantos convertidos con la azul y oro, Benedetto igualó al brasileño Paulo Valentim en el puesto 19 de máximos artilleros de la historia del club. Y sus gritos le abrieron las puertas de los corazones de los fanáticos del Xeneize. “El hincha de Boca me quiere. Yo lo siento hasta el día de hoy que me demuestran el cariño. Con el resto se perdió con razón porque el rendimiento mío no fue bueno”, subrayó. Y de inmediato evocó el dolor que provocó el subcampeonato continental en el mítico Maracaná. “El objetivo era ganar la Copa Libertadores como fuera. No tenía nada que ver el amague con no concentrar. Se dio de esa manera, que después erré dos penales, pero yo estaba más metido que nunca”, advirtió. Y completó: “Todo el mundo sabe que a Boca no vine por la plata. Resigné dos veces plata para jugar en el club”.

Por otro lado, en relación a su influencia dentro del plantel; el Pipa advirtió que nunca se sintió un cabecilla. “Yo nunca me creí líder de Boca. Los líderes eran Marcos (Rojo), Chiquito (Romero) y ahora está Edi (Cavani). Para ser líder no sólo tenés que tener el apellido. Yo sí me creía un referente que acompañaba a los líderes”.

Finalmente, para conocer lo que hará en un futuro inmediato, el delantero reconoció que tuvo algunos llamados del exterior. “Tenía ofertas de Brasil, pero no se dieron. Yo en Sudamérica no juego en otro lado, sino me hubiese quedado en Boca sin jugar. Con todo respeto del mundo a los clubes en Sudamérica, es Boca y nada más. Mis representantes siguen trabajando con paciencia”, disparó.

“Todo lo que pasé en Boca me superó. Vine como un hincha. Jamás me imaginé convertir tantos goles, ganar títulos, que la gente me ovacione. Ese fue uno de los sueños que cumpli. Cuando te vas y es una despedida, sabés que vas a extrañar. Gracias a Boca jugué en la Selección y en Europa. La próxima vez me van a ver en el para avalanchas”, concluyó.

