Lanzaron una campaña para que Messi visite el Santuario de San Nicolás, una promesa del jugador si la Argentina ganaba el Mundial

El mensaje del Santuario de San Nicolás para Messi

“Hola Leo, estoy acá, a 60 kilómetros de tu casa. Y nunca me animé a hablarte hasta que vos hablaste de mí”.

La selección argentina, con Lionel Messi como capitán, vive un momento inigualable. Con cuatro títulos en tres años (incluidos el bicampeonato en la Copa América y la estrella más deseada, la del Mundial), la Scaloneta atraviesa una luna de miel con el público. Claro, para llegar a la gloria, antes desandó el calvario. Fueron 28 años de sequía que atravesó la Albiceleste hasta 2021. En el medio, una promesa que surtió efecto. La del delantero, de 37 años, que lidera a una generación de futbolistas que generó una identidad única con los hinchas.

“Si salimos campeones, San Nicolás”, le propuso a la Pulga el periodista Martín Arévalo, entonces en TyC Sports, antes de la fallida experiencia en Rusia 2018. Y el hito se cumplió en Qatar 2022. Luego de la gesta en Asia, el Diez aceptó “las promesas se cumplen”. Por eso, ahora la ciudad y el Santuario le hablan a Leo, en una campaña que apunta a que el atacante del Inter Miami, nacido en Rosario, cierre el círculo.

En un emotivo video, que rápidamente se volvió viral, San Nicolás de los Arroyos le envió un mensaje a Messi invitándolo a cumplir con su promesa de visita. “Te esperamos, Leo, cuando quieras y puedas”, es la frase con la que concluye el video, publicado en la cuenta oficial del Santuario de la Virgen del Rosario. Este material audiovisual se ha difundido ampliamente en las redes sociales y los medios locales, reflejando la emoción y el fervor del pueblo, de 170.000 habitantes.

Desde aquella promesa, la Selección ganó 4 copas, incluido el Mundial de Qatar 2022, una demostración más del poder de la fe. En el spot, además de las dos entrevistas que dispararon la campaña, hay imágenes del Santuario y hasta de la revolución que se generó en marzo de 2023, cuando se corrió la voz de que el ex Barcelona y PSG estaba allí de visita y una multitud se hizo presente para compartir ese momento. “Lionel no vino al Santuario, si quieren quedarse a rezar...”, planteó entonces el sacerdote Luis Prieto, tal como queda confirmado en el testimonio fílmico.

“Tengo que confesarte Leo, que cada domingo, salgo a buscarte en la multitud”, reza la voz en off en el video. “Porque yo la fe no la pierdo. Y me sigo preparando para que cuando llegues sientas realmente que te estaba esperando, como nunca esperé a nadie en mi vida”, convida la campaña.

Por lo pronto, tras la conquista del certamen continental, Messi se recupera en Florida de la lesión ligamentaria en el tobillo derecho que sufrió en la final ante Colombia. El calendario marca que puede tener tres excursiones a la Argentina en los próximos meses: para las fechas de Eliminatorias de septiembre, octubre y noviembre. Luego, llegará la habitual etapa de vacaciones de fin de año, en las que suele hacer base en su casa en el barrio privado Kentucky Club de Campo, en Funes. Quizá entonces, sin la asfixia de la agenda, decida cumplir con la promesa.