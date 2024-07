La conmovedora carta del atleta Germán Chiaraviglio luego de que le diagnosticaran una grave enfermedad: “Se me vino el mundo abajo”

Chiaraviglio ganó dos medallas plateadas en los Juegos Panamericanos de Toronto y Santiago de Chile. Foto: Télam

En vísperas de lo que será una nueva edición de los Juegos Olímpicos, el atleta surgido de Santa Fe Germán Chiaraviglio atraviesa un presente complejo luego de que le diagnosticaran una enfermedad renal que le impide seguir compitiendo con normalidad. El reconocido deportista que se destaca en salto con garrocha compartió en sus redes sociales la situación que debe afrontar y la lucha diaria que protagoniza para superar esta adversidad inesperada.

“Luego de ganar mi medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y vivir uno de los momentos más hermosos de mi vida, comenzó uno de los peores momentos que me tocó vivir. Luego de algunos dolores de cabeza empiezo a consultar y con estudios complementarios me indican que tengo una insuficiencia renal grave”, escribió el atleta en su cuenta oficial de Instagram, junto a una foto en la que se lo ve en plena internación.

El experimentado medallista Panamericano no ocultó la angustia que sufrió cuando recibió el diagnóstico: “Se me vino el mundo abajo, los escenarios que venían eran inciertos, complejos, y de repente de sentirme un atleta fuerte y sano pasé a sentirme alguien con una patología y débil físicamente (y claro, a partir de ahí también emocionalmente). Como si en un segundo me transformara en otra persona”.

El santafesino detalló además los desafíos que ha enfrentado desde entonces: “Todos estos meses fueron muy duros, muchas consultas médicas, conceptos nuevos y una nueva vida intentando entender qué me pasaba, con mil preguntas y dudas. Luego de algunos meses y después de una biopsia renal (con internación obviamente) pude ponerle nombre al problema. Una enfermedad auto inmune que me afecta la función renal, un nuevo compañero de vida, no deseado, pero que a partir de ahora será parte de mi equipaje cotidiano”.

La conmovedora carta del atleta argentino

Naturalmente, el inicio de la cita que se desarrollará en París removió sentimientos de Chiaraviglio, lo que lo llevó a compartir públicamente su situación: “En todo este tiempo intenté seguir entrenando, a veces más, a veces menos, pero era muy difícil enfocarme, estaba muy afectado y no podía rendir como pretendía. Lo único que tenía claro era que moverme fue siempre mejor a no hacerlo. Aun así, costaba mucho”, resumió.

A pesar de la incertidumbre sobre su futuro, el atleta se mostró decidido a luchar contra la enfermedad. “¿Qué vendrá? ¿Cómo será? No solo desde la salud sino desde lo profesional, esa actividad que me acompañó y atravesó completamente durante más de 20 años. No hay respuestas aún, o hay algunas, pero tampoco es momento para exigírmelas. Es momento para transitar lo que me toca y reconocerme en este nuevo lugar. Como cada desafío que me tocó vivir a lo largo de mi vida, ahora es momento de encarar uno nuevo”, concluyó.

Ganador de las medallas de plata en los Juegos Panamericanos de Toronto (2015) y Santiago de Chile (2023) Germán Chiaraviglio se perdió su participación en Tokio 2020 (disputados en 2021) debido a que contrajo COVID-19 y debió aislarse. “Desde que llegué a la villa Olímpica, nunca llegué a disfrutarla. Desde el día 1, me avisaron que daba positivo de Covid en la muestra de saliva y eso derivaba en un aislamiento preventivo y un Hisopado PCR para contrastar. (La espera era de 3 horas). Luego recibía la hermosa noticia del resultado ‘NEGATIVO’ y me dejaban volver a hacer vida normal. Eso sucedió tres días seguidos, positivo de saliva, negativo de Hisopado. A esa altura ya me costaba dormir en la noche y vivía durante el día sabiendo que al otro día a la mañana me iban a llamar y nuevamente aislamiento. Hasta que el Miércoles 28 el Hisopado también dio positivo y ahí supe que todo se terminó”, relató en su momento.

Los del Sol Naciente iban a ser los terceros Juegos Olímpicos para Germán, a los que había logrado conseguir su boleto tras un largo proceso que incluyó una nueva clasificación establecida por World Athletics, la federación internacional de atletismo. Además de conseguir la marca necesaria, se creó un ranking con suma de puntos. De ahí, los mejores 32 saltadores estarían en Tokio 2020 y el argentino fue uno de ellos. Ahora, con 37 años, su foco está puesto en atravesar el complicado presente para luego analizar a qué se dedicará en el futuro.