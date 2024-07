La respuesta de Alejandro Garnacho sobre cómo es su relación con Messi tras la aparición de un video de la final de la Copa América

La relación de Garnacho y Messi

Durante sus vacaciones después de ganar la Copa América con la Selección Argentina, el delantero Alejandro Garnacho se ha visto envuelto en una controversia en redes sociales. Esta vez, el joven futbolista del Manchester United ha sido el centro de atención por un presunto desencuentro con Lionel Messi, el capitán del equipo nacional.

La polémica surgió cuando un video publicado en X (exTwitter) mostró imágenes de Garnacho y Messi durante la final de la Copa América ante Colombia en el Hard Rock Stadium. En el video, el usuario insinuaba una mala relación entre ambos jugadores basándose en un par de escenas captadas durante el partido. “Alejandro Garnacho ignorando a Messi todo el partido. Fanático de Ronaldo”, escribía el usuario junto a los recortes que pretendían demostrar su punto de vista.

Una de las escenas más comentadas mostraba a Messi visiblemente abatido en el banquillo tras salir por una lesión, mientras Garnacho parecía ignorarlo. Estas imágenes rápidamente se viralizaron, generando especulaciones y debates entre los seguidores sobre la relación entre los dos jugadores.

Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando el propio Garnacho le respondió la publicación del internauta. El delantero no dudó en despejar los rumores con una contundente respuesta.

Para desacreditar las insinuaciones, Garnacho compartió una imagen junto a La Pulga en la que se los pudo ver abrazados al final del partido, dejando claro que entre ellos no existe tal distancia. Esta respuesta buscó poner fin a cualquier especulación y reafirmar la camaradería y el respeto mutuo entre ambas figuras del equipo.

El usuario que inicialmente subió el video no tardó en replicar a Garnacho, demostrando que el tema aún generaba revuelo. “Jajajajaja ¿por qué me cocinas, Garnacho? No fui el único que publicó el video. Además Cristiano Ronaldo sigue siendo el mejor jugador de todos los tiempos, y eso lo sabes”, escribió acompañando su respuesta con emojis de una cara llorando.

Tras la llegada del joven de 20 años a la selección, mucho se especuló sobre su adaptación. Sin embargo, esas dudas quedaron atrás después de uno de los lives que compartió Nicolás Otamendi desde los vestuarios, tras obtener el segundo título consecutivo en el certamen continental. Allí, se podía ver cómo bailaban y bromeaban entre todos.

Lionel Messi, por su parte, no ha emitido ninguna declaración al respecto, aunque su actitud en el campo y fuera de él siempre ha estado orientada hacia la cohesión y el trabajo en equipo, cualidades que continúan siendo emuladas por los nuevos talentos que se incorporan a la selección nacional.

Para Garnacho, este episodio probablemente pasará a ser una anécdota más en su prometedora carrera, mientras sigue consolidándose tanto en el Manchester United como en la Selección Argentina. Su capacidad para enfrentar y resolver controversias con madurez también reflejó su creciente profesionalismo y comprensión del entorno mediático que rodea a los futbolistas de élite en la actualidad.

Mientras tanto, el atacante de la Selección Argentina aprovechó sus días de vacaciones antes de ponerse a las órdenes de Ten Hag en Manchester para visitar uno de los lugares que más quería conocer: el lugar donde se grabó su serie favorita Prision Break en Illinois.

En su cuenta de Instagram, el joven atacante de 20 años compartió imágenes de su visita a la histórica prisión, que operó desde 1858 hasta 2002. En la publicación, que ya superó 1.5 millones de “me gusta”, el habilidoso futbolista expresó su emoción: “Sueño hecho realidad, Prison Break puedes llamarme para la nueva temporada”.