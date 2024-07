La reacción del presidente del Atlético de Madrid cuando le preguntaron sobre los rumores acerca de la posible llegada de Julián Álvarez

Enrique Cerezo confirmó la salida de Álvaro Morata del club madrileño y contestó acerca de los rumores que involucran a Julián con el Aleti

Julián Álvarez comienza a sonar con fuerzas para ser uno de los candidatos a reemplazar a Álvaro Morata, que se marchó del Atlético de Madrid rumbo al Milan de Italia para la próxima temporada. Acerca de la salida del delantero de la selección de España y el rumor en torno al atacante argentino del Manchester City, el presidente del Colchonero, Enrique Cerezo, dio una respuesta.

Al ser entrevistado por varios medios españoles, Cerezo comenzó a explicar que los motivos de la salida del jugador campeón de la Eurocopa fueron personales y que el Atleti no opuso resistencia. “Morata ha decidido marcharse. Nosotros no le hemos puesto ningún problema. Este es un equipo donde cada uno juega, donde quiere jugar, que es lo que yo siempre digo, que los jugadores juegan donde quieren jugar. Por lo tanto, no ha habido ningún problema. Es un magnífico jugador, un magnífico capitán de la selección española y yo creo que realmente va a triunfar en el mundo”, indicó el directivo.

Con la salida del delantero de 31 años, el conjunto que dirige Diego Simeone ya está buscando un reemplazante que esté a la altura y Julián Álvarez estaría en el radar. Sin embargo, la posibilidad de fichar al ex jugador de River Plate no es sencilla, ya que el Manchester City de Pep Guardiola se muestra reticente a dejar ir a una de sus jóvenes promesas, pese a que no tiene los minutos esperados dado a que el titular es el noruego Erling Haaland.

Ante esta posibilidad que toma fuerza en los medios europeos, una periodista del programa español El Chiringuito le consultó a Cerezo si Julián Álvarez podría ser una buena opción para sustituir a Morata. La pregunta generó una leve incomodidad en el máximo directivo del Atlético.

Julián Álvarez está en la mira del Atlético de Madrid. ¿Será dirigido por el Cholo Simeone? (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Bueno, ya te he dicho antes que todos son magníficos jugadores. Yo pensaba que me ibas a decir ya cosas hechas vosotros, pero yo la verdad es que hasta ahora todo lo que tenemos son proyectos. Está el equipo técnico trabajando continuamente. Creo que están haciendo un buen trabajo y cuando tengamos alguna cosa en firme no dudéis de que aparte que ya la sabréis, lo comunicaremos”, indicó Cerezo.

Según informó César Luis Merlo, periodista de TyC Sports, el conjunto colchonero avanzó por Julián Álvarez, flamante campeón continental con la selección argentina y una de las cartas ofensivas del Manchester City de Inglaterra. El oriundo de Calchín estaría dispuesto a abandonar a los Ciudadanos, ya que anhela un mayor protagonismo de cara a la próxima temporada.

Vale recordar que a inicios de junio el diario Marca había develado que el gran anhelo en las oficinas del Metropolitano es nada más ni nada menos que la Araña. Aunque recalcaron que no sería una negociación sencilla debido al importante poderío económico que tienen los ingleses, los mandatarios del elenco de la capital ya comenzaron a mover fichas por el campeón del mundo en Qatar 2022. “Será un trabajo arduo y con una probabilidad de éxito realmente incierta, pero si existe un mínimo resquicio de que se haga realidad, el Atlético no va a dudar en tratar de aprovecharlo”, detallaron los periodistas Isaac Suárez y David Medina en el mencionado periódico con sede en Madrid.

El delantero oriundo de Calchín, que volvió a ganar la Premier League con el City, disputó 54 encuentros a lo largo de la temporada, en los que aportó 19 tantos y brindó 13 asistencias. Aunque alternó entre titular y suplente, el argentino fue el futbolista más utilizado por Pep Guardiola a lo largo de la temporada, ya que disputó 54 de los 59 juegos.