La redención de Lautaro Martínez en Argentina: del sufrimiento en el Mundial a las lágrimas por el título en la Copa América, como máximo goleador del torneo

Copa América 2024 - Argentina Colombia - Gol de argentina

“Ya está, ya está”. Así como Lionel Messi movió los brazos de un lado a otro después de consumarse la consagración contra Francia en la final de la Copa del Mundo, bien podría hacer lo mismo ahora Lautaro Martínez, quien anotó el tanto que definió la Copa América en tiempo suplementario en Colombia. El Toro tuvo un mano a mano y esta vez no falló. De esta manera, se sacó una espina que le había quedado clavada desde el Mundial (pese al logro colectivo) y se coronó para ser más que eterno.

El mismísimo Lautaro había reconocido el año pasado que viajó a la Copa del Mundo con el tobillo derecho “hecho pedazos” y que no llegó a Qatar como quería, pero que nadie podía decir que no dio todo. “Con el tobillo destruido estuve valorando si operarme o no, durante el Mundial sufrí muchísimo. Después volví aquí y los trabajos personalizados ayudaron. Y alcancé una gran forma”, reveló en su momento.

El delantero del Inter de Milán ya había tenido su noche de ensueño en Miami: fue con el doblete con la Selección en la victoria 2-0 contra Perú, por la tercera fecha del Grupo A de la Copa América. Así, la Albiceleste martilló su clasificación a cuartos de final como líder de la zona y siguió su camino hacia la final.

Lautaro y el beso a la Copa América que Argentina alzó por su gol en la final (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Lo disfrutaba (en Qatar) porque era mi primer Mundial, pero hubo momentos de mucha tristeza, donde necesitaba tener cerca a mi familia”, sorprendió en diálogo con Urbana Play. “Sufrí mucho del tobillo. estuve en un momento que quería operarme, no aguantaba más el dolor. Pero ahora se disfruta, porque trabajé mucho para llegar bien a la Copa América y tomarme revancha de lo que fue el Mundial”, dijo también.

Así, el atacante, de 26 años, confirmó que la larga sequía de 16 cotejos sin gritar será un vago recuerdo y alzó la guardia en la pelea por el puesto de centrodelantero titular que mantendrá con Julián Álvarez. Al menos, hasta que el ciclo de Lionel Andrés Messi esté cumplido y se abra una puerta para que compartan delantera.

Lautaro es el octavo máximo anotador de la historia del equipo nacional con un total de 29 goles. Su lugar en este ranking es superado únicamente por figuras legendarias como Lionel Messi, Gabriel Batistuta, Sergio Agüero, Hernán Crespo, Diego Maradona, Gonzalo Higuaín y Ángel Di María. Se encuentra a solo un gol de igualar al Fideo (que se retiró), a dos de Higuaín y a tres de la marca establecida por Diego Maradona. Su rendimiento en la Copa América también es notable.

El llanto de Lautaro con el grito pelado de Nico González a su lado (AP Foto/Wilfredo Lee)

Acumula diez goles en tres ediciones de esta competencia, consolidándose como un jugador clave para los sueños y aspiraciones de la Albiceleste. Con los 5 que convirtió en esta que ganó Argentina, se llevó el premio al goleador ya que le sacó dos de diferencia al venezolano Salomón Rondón, el único que junto a él marcó más de dos tantos en la competición.

“Cada vez que me pongo esta camiseta disfruto; cada entrenamiento, cada partido, cada comida, cada charla. Yo trabajo para demostrarle al entrenador que estoy para cuando me necesite”, planteó el ariete, con espíritu colectivo y ya sin el lastre de aquella lesión que lo limitó. La heroica corrida hacia el arco colombiano y definición a la red tapó todas las penurias que a Lautaro se le habían presentado hasta acá con la camiseta celeste y blanca. Ya era eterno como campeón del mundo, pero ahora adquirió el protagonismo que tanta falta le hacía.