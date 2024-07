La reacción de Martín Palermo contra un periodista que le preguntó si sería entrenador de River Plate

El enojo de Palermo con un periodista cuando le preguntó si sería DT de River

River Plate le ganó a Olimpia de Paraguay por 3-1 en un amistoso preparatorio para lo que será el regreso a la actividad oficial del fútbol argentino. El duelo, que se jugó en el estadio Monumental, tuvo grandes figuras a Facundo Colidio, autor de dos goles, y a Pablo Solari, que anotó el restante para el conjunto que dirige Martín Demichelis.

Además del triunfo para los Millonarios, que contaron con el arquero Jeremías Ledesma y Federico Gattoni, dos de los refuerzos de cara al próximo semestre, entre los titulares, lo que llamó la atención fue una situación que se produjo una vez que finalizó el partido. En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Martín Palermo y Lucas Pratto se sentaron para dialogar con los medios y una pregunta sorprendió al ídolo de Boca Juniors.

“¿Te ves como entrenador de River en algún momento”, fue la consulta que provocó la reacción de Palermo, que abrió los ojos en una clara muestra de su sorpresa. ¿Cuál fue la respuesta del Titán? “¿Sos de un programa de humor o algo?”, fue lo primero que alcanzó a decir el DT del conjunto paraguayo.

“No, nunca lo negaste. Ni venir como entrenador y tampoco como jugador. Por eso quiero saber si te ves”, fue por más el cronista. A lo que Palermo respondió: “¿Vos creés que yo puedo venir acá a dirigir a River?”. En la continuidad de la charla, el periodista le acotó: “¿Cómo te recibieron?”, por la reacción del público de River cuando el ex delantero ingresó a la cancha.

* Los goles del triunfo de River Plate ante Olimpia en un amistoso

“Pasé desapercibido... Más allá de que mi camiseta siempre fue la de Boca y todo lo que logré, me trataron bien. Nunca sentí que la gente me haya recibido mal. Pero eso no significa que por eso voy a dirigir River”, comentó quien tiene el título de máximo goleador del Xeneize en la historia del club.

Acto seguido, mientras el representante de prensa sugirió que podría llegar a ser candidato para el banco millonario, Palermo volvió a preguntarle. “¿Vos creés que sí?... ¿Querés que mañana el título sea que ‘Palermo dijo que puede dirigir a River?’ Si sos de un programa para reírnos, nos reímos todos”, agregó el ex futbolista que hace más de 10 años inició su carrera como técnico.

Para terminar, el periodista proyectó un posible cruce entre dos ídolos de la historia de Boca, enfrentados en un Superclásico. “Sería un lindo clásico, vos de un lado, Riquelme del otro…Yo te veo, yo te veo”, dijo, frase que le generó enojo a Palermo. “Creo que estás equivocado. Soy muy respetuoso y la respuesta está de más, se tendría que hablar de otra cosa. Estás desubicado”, le respondió el ex jugador de 50 años.

Tras su estreno como entrenador en Godoy Cruz, Palermo luego tuvo pasos por Arsenal, Unión Española (Chile), Pachuca (México), Curicó Unido (Chile) hasta regresar al país para ser técnico de Aldosivi y Platense, donde alcanzó el subcampeonato en la Copa de la Liga 2023. Hace algunos meses, desembarcó en el poderoso conjunto paraguayo.

Una postal del recordado gol de Palermo en su regreso tras su lesión a River en la Libertadores 2000