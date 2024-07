Di María: entre la despedida, su llanto, el calor de sus compañeros y los regalos de la gente

Ángel Di María durante uno de sus últimos entrenamientos con la selección argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

Gabriel es rosarino, tiene 41 años y dice estar apostado en la puerta del hotel Loews, en Coral Gables, “desde hace seis horas”. Son las cuatro de la tarde y el sol pega fuerte en las afueras de Miami. Sobre su hombro derecho, Gabriel deja colgar una camiseta de Rosario Central. “Se la quiero regalar a Angelito. Ojalá que me dé bola”, afirma este rosarino que dice vivir “a veinte cuadras del Gigante” de Arroyito, el estadio en el que los canallas desean ver jugar de nuevo a Ángel Di María, quien probablemente continúe un año más en Benfica.

“Mientras dure la Copa América no pienso hablar con nadie sobre mi futuro en clubes. Cuando termine la Copa, veré”, le respondió Di María a un importante dirigente del fútbol argentino que le preguntó si había posibilidades de que regrese a Central. En Europa dan por descontado que renovará por una temporada con Benfica. Hay que esperar.

Malena no es hincha de Central pero igual siente adoración por el futbolista que este domingo, ante Colombia, jugará su último partido con la camiseta del seleccionado argentino. “Soy de Independiente y tengo dieciséis años”, comenta la chica, que está acompañada por Gabriel, su papá, y tiene un cartel que dice: “Fideo, gracias por todas las alegrías que nos diste. ¿Me regalas una foto?”.

Para Di María son horas sensibles, de mucha emoción y movilización interna. Le cuesta abstraerse del cariño enorme que le dispensan los hinchas, especialmente en esas mismas redes sociales que muchas veces antes lo tuvieron como uno de los blancos preferidos de las críticas por los 28 años sin títulos a nivel mayores y por sus lesiones frecuentes en partidos decisivos del seleccionado, como la final perdida ante Alemania en el Mundial de Brasil 2014.

El volante argentino Angel Di María tras ser sustituido en la semifinal contra Canadá en la Copa América, el martes 9 de julio de 2024, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Julia Nikhinson)

Tras la victoria 2 a 0 ante Canadá en una de las semifinales, Lionel Scaloni dijo que -si fuera por él- todavía no está dicha la última palabra respecto de la situación de Di María con el seleccionado. Sin embargo, el propio Fideo se encargó de remarcar que su decisión de dejar el conjunto nacional no tiene retorno.

“Mis compañeros ya saben que no hay vuelta atrás, que ya está decidido. Apoyan la decisión que tomé. Joden, pero ya está. Está tomada. Queda solo un partido y es soñado cómo está terminando. Ya está, es como deseaba”, dijo el extremo rosarino en la zona mixta del MetLife Stadium de Nueva Jersey luego del triunfo frente a los canadienses.

En la previa de la final de la Copa América aquí en Miami, Di María ocupa el centro de la escena. Algo así le pasó el último martes, en Nueva Jersey, donde Lionel Messi lo invocó en la arenga antes de entrar al campo de juego al pedirles a sus compañeros “un esfuerzo más para que Fideo pueda jugar otra final”.

Expresó Di María: “Leo (Messi) dijo que querían llegar a la final por mí y eso me llenó de orgullo. Tener la posibilidad de lograr todo lo que logré en este último tiempo con todos ellos es un orgullo”.

Lionel Messi y Ángel Di María en el entrenamiento de la Selección (REUTERS/Agustin Marcarian)

Ya en la antesala de esta Copa América, el plantel argentino se propuso intentar ganar el certamen para que Di María tenga una despedida con todos los honores de la Selección. Y les queda un solo partido para lograrlo. “Dejé la vida por esta camiseta desde hace ya 16 años y creo que es el momento perfecto para decir un adiós”, insistió el zurdo el martes.

Especialista en finales, Di María anotó goles en los tres partidos decisivos que jugó (y ganó) Argentina en la Era Scaloni: ante Brasil, en la Copa América 2021 en el Maracaná; frente a Italia, en la Finalíssima de Londres 2022; y contra Francia en el Mundial de Qatar 2022.

La que jugarán este domingo en el estadio Hard Rock, de Miami, se trata de una final inédita: argentinos y colombianos nunca animaron una final en la historia. Y Argentina tendrá la chance no sólo de que la despedida de Di María tenga la fuerza de un triunfo poético (Fideo se merece irse a lo grande), sino también de quedar como el seleccionado más ganador del continente: ostenta 15 títulos, la misma cantidad que Uruguay, contra los nueve que suma Brasil, el tercero en conquistas.

Si su inminente partida de la Selección es cosa juzgada, su futuro a nivel clubes todavía es una incógnita tras la Copa América: ¿regresará a Benfica o aceptará las propuestas que tiene de Rosario Central, Inter Miami o Besiktas?

Di María podría continuar con su carrera en el Benfica de Portugal por una temporada más (REUTERS/Pedro Nunes)

Según pudo saber Infobae, Di María lloró mucho cuando recibió amenazas recientemente en Rosario, a través de pintadas anónimos, para que no vuelva a Central. Tenía decidido volver a Rosario pero esos actos cobardes lo llevaron a repensar su futuro, que posiblemente sea con su continuidad en el fútbol portugués.

Ya con la clasificación a la final asegurada, Di María recurrió a su cuenta de Instagram para expresar su agradecimiento hacia todo el plantel argentino: “No encuentro palabras para decir todo lo que me está pasando en este momento, pero lo que quiero destacar es el agradecimiento que siento hacia este grupo de jugadores. Todos y cada uno de ellos hizo que yo haya llegado donde llegué, sin cada uno de ellos nunca hubiera podido ganar todo lo que gané. Me llevo muchos trofeos más que importantes pero las personas, compañeros, amigos que me llevo es lo que no se compra con nada. Infinitas gracias a este grupo que siempre voy a llevar en mi corazón. Vamos Argentina. Una final más, un paso más”, escribió.

Messi, uno de los principales amigos que le dio el fútbol, seguramente volverá a invocarlo en Miami en la arenga final antes de entrar al campo de juego del estadio Hard Rock. Y él lo escuchará entre atento y agradecido, un compendio de emociones que difícilmente lo saquen del foco que tiene entre ceja y ceja: hay que ganar y ser primeros, como dice uno de los hits de la hinchada argentina.