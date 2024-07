Ángel Di María reveló cuál fue la frase que Messi le dedicó en la arenga previa al triunfo ante Canadá y lo emocionó

Copa América 2024 - Argentina Canadá - La palabra de Di María tras la clasificación a la final de la Copa América

Argentina volvió a tener a Ángel Di María como titular y derrotó 2-0 a Canadá para clasificarse a la final de la Copa América. A la espera de Uruguay o Colombia, que mañana disputarán la otra semifinal del certamen continental, Lionel Scaloni podrá sacar buenas conclusiones de una convincente victoria que tuvo al Fideo como uno de los puntos destacados junto al Dibu Martínez, Lionel Messi, Julián Álvarez y el más destacado de todos, Rodrigo De Paul.

Tras el match, Angelito se mostró conmovido por estar disfrutando de sus últimos minutos como jugador de la Albiceleste y reveló qué fue lo que dijo el capitán antes de salir a la cancha: “Hoy Leo dijo que querían llegar a la final por mí y eso me llenó de orgullo. Tener la posibilidad de lograr todo lo que logré en este último tiempo con todos ellos es un orgullo”.

El rosarino, que tras la disputa de la final de este domingo en Miami anunciaría que se sumará a Rosario Central por un semestre, insistió: “Solamente trabajo, hago el trabajo que tengo que hacer. Intento hacer lo mejor posible siempre. Di la vida siempre por esta camiseta. Hubo veces que no me tocó y últimamente me empezó a tocar. Estoy agradecido a mi familia y los que estuvieron siempre. Y a esta camada, esta camada me dio todo”.

Casi entre lágrimas, sintetizó en entrevista con DSports: “Ojalá poder terminar de la mejor manera con esta camiseta pero creo que, pase lo que pase, me puedo ir por la puerta grande. Hice todo para irme así. Entregué todo como hoy y cada partido”.

A la hora de analizar su actuación, vale mencionar que Di María fue uno de los puntos altos tanto en ataque como en defensa. Su presencia generó que Alphonso Davies, capitán y jugador destacado de los canadienses, no se proyectara tanto en ataque como en el primer cotejo. Fue transcurrida la media hora de juego en la que el Fideo casi repite lo que había hecho en el Maracaná hace tres años, cuando De Paul lo habilitó, Renan Lodi falló y le puso la pelota por encima a Ederson para darle el triunfo a la Selección. Esta vez Enzo lo habilitó, Davies flaqueó y el 11 estuvo cerca de colocarla en el ángulo.

Y esta no fue su única faceta a lo largo del encuentro, ya que en el complemento, un rato antes de dejarle su lugar a Nico González y recibir una ovación atronadora por parte de todo el estadio, Di María permaneció concentrado para capturar una pelota suelta en las inmediaciones del área grande y se la sacó del buche a Ismael Koné. En dirección hacia el arco del Dibu condujo arriesgadamente frente a la presión de Cyle Larin y Jonathan David y casi en el área chica le envió la pelota a Mac Allister.

Copa América 2024 - Argentina Canadá - La jugada de Di Maria

El que en conferencia de prensa también fue consultado por el futuro de Ángel Di María fue el entrenador, Lionel Scaloni, que precisó: “Soy partidario de esperar y que siga jugando, no retirarlo antes. Si no empiezan las lágrimas con la familia, los compañeros y los hinchas. Hay que dejarlo jugar. Después vemos si lo convencemos o no. Tiene que estar acá y disfrutar del momento”.

Lo concreto es que Di María y la selección argentina quedó en las puertas del cuarto título de forma consecutiva luego de los que fueron los logros en Copa América 2021, Finalissima 2022 y Copa del Mundo Qatar 2022. En los anteriores partidos definitorios, Scaloni no solo apostó por la titularidad del Fideo sino que además recibió una devolución de gentilezas: convirtió en los duelos ante Brasil, Italia y Francia. El domingo es número puesto para estar desde el arranque antes del último adiós.