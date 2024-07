Lapidaria frase contra Mbappé de un campeón del mundo con Francia: “No es digno de un capitán”

Emmanuel Petit supo ser campeón del mundo con Francia en 1998 (Shutterstock)

En la antesala a la prometedora semifinal de la Eurocopa contra España, el ex centrocampista de la Selección de Francia Emmanuel Petit ha analizado el rendimiento de Les Blues en el torneo y ha señalado las deficiencias ofensivas del equipo. El ex jugador del Barcelona dialogó con el Redaktions Netzwerk Deutschland (RND), donde se refirió específicamente al estilo de juego del entrenador Didier Deschamps y a la actuación de las superestrellas Kylian Mbappé y Antoine Griezmann.

Según el campeón del mundo en Francia 1998 y de la Eurocopa Bélgica-Países Bajos 2000, la falta de goles de jugada es un problema recurrente en Francia. Este déficit ofensivo se debe, en parte, al estilo de juego cauteloso del seleccionador nacional. Deschamps, quien lleva al frente del equipo doce años, ha fundamentado sus éxitos en una defensa sólida y un enfoque pragmático. Para Petit: “Es el eterno debate entre pragmáticos y románticos. Al final, sólo se recordará a los ganadores, eso es lo que cuenta”.

A pesar de las críticas, la filosofía defensiva de Deschamps ha mostrado resultados, ya que Francia ha concedido pocas oportunidades a sus rivales y supo levantar la Copa del Mundo en Rusia 2018 y llegar a la final en Qatar 2022. “A nadie le interesa la forma en que se lograron los éxitos. Los jugadores y el cuerpo técnico piensan de manera completamente distinta a los medios de comunicación y los aficionados. En este sentido, siguen yendo a su aire y están completamente convencidos de sí mismos”, manifestó.

El nivel de Kylian Mbappé se vio mermado durante la Eurocopa producto de una lesión (EFE/Alberto Estévez)

No obstante, Petit subraya que el impacto ofensivo de jugadores clave como Mbappé y Griezmann ha sido insuficiente. “Antoine Griezmann, piedra angular de este equipo desde hace diez años, parece impotente en la Eurocopa. Nunca es capaz de dar el pase decisivo, que es su gran baza. Lo mismo sucede con Kylian Mbappé. No es nada eficaz en el remate. Además, los rivales saben cómo pararle. Pero la Francia de Deschamps sólo tiene éxito cuando estos jugadores demuestran su clase individual, lo que por el momento es demasiado raro”, contó.

Petit también se mostró crítico con Kylian Mbappé, destacando que no ha estado en plena forma durante la Eurocopa. “Mbappé tiene que jugar contra España. Pero sólo porque el rival es España. Si no, lo habría dejado en el banquillo. El hecho de que no fuera sustituido en el partido de cuartos de final contra Portugal hasta la mitad de la prórroga fue demasiado tarde. Tendría que haber salido como muy tarde después de una hora. Desde el comienzo de esta Eurocopa no ha estado a su mejor nivel. No está bien físicamente y su fractura de nariz también le perjudica. En este momento no es digno de un capitán, no asume suficiente responsabilidad sobre el terreno de juego. Pero confío en que explote de repente en la semifinal”.

En su relato también incluye una crítica a la gestión en las tandas de penales, como se observó en el partido contra Portugal, donde jugadores menos experimentados asumieron la responsabilidad en momentos cruciales. “El hecho de que en la tanda de penales contra Portugal sólo tuvieran responsabilidad jugadores que suelen sentarse en el banquillo o con pocas convocatorias, como Bradley Barcola o Youssouf Fofana”, esbozó.

No obstante, Petit elogió el buen ambiente en el vestuario francés, indicando que este espíritu de equipo puede ser determinante para su éxito en el torneo: “Aunque Francia no convence mucho en cuanto a juego, el ambiente en el vestuario es realmente bueno. Este espíritu de equipo puede llevar al equipo muy lejos”.

El vencedor del cruce entre España y Francia en el Allianz Arena aguardará en la final al vencedor del cruce que se llevará adelante mañana entre Inglaterra y Países Bajos.