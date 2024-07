Boca Juniors tiene cerrado a su tercer refuerzo y estudia una oferta por Luca Langoni

Diego Martínez sigue a la espera de refuerzos para delinear el plantel de Boca

Ya se había sumado Gary Medel y en las últimas horas firmó su contrato Tomás Belmonte. Podría decirse que Boca empezó a reforzar un sector de la cancha en el que ya empezaron a emigrar futbolistas y en el que seguramente se vean más bajas a lo largo del mercado de pases. Ahora, ante la posible salida de otra joya de la cantera, el Consejo de Fútbol tiene acordada la contratación de un delantero: se trata de Brian Aguirre, de Newell’s Old Boys.

El extremo de 21 años que el año pasado disputó el Mundial Sub 20 con la selección argentina (fue compañero de Lautaro Di Lollo y Valentín Barco) viajará en las próximas horas a Buenos Aires una vez que se finiquiten los detalles de los contratos entre los clubes. Según le confiaron a Infobae, de no mediar imponderables este viernes se hará los estudios médicos antes de proceder con la firma de su vínculo y presentación.

Aguirre debutó en la Primera de la Lepra en 2021 y lentamente se convirtió en una pieza clave del equipo rosarino. Al año siguiente adquirió algo de rodaje y se asentó con el plantel profesional, mientras que de la mano de Gabriel Heinze en 2023 fue cuando explotó sus cualidades de atacante con vértigo por los costados, desequilibrio en el uno contra uno y cuota goleadora. Con la entidad del Parque Independencia acumula 71 partidos y convirtió 5 tantos.

La negociación no fue sencilla. Ante el pedido de cotización de Boca, Newell’s solicitó una cifra superior a la que había recibido el Xeneize en su momento por el pase de Cristian Medina, por lo que el Consejo creyó que la operación iba a desinflarse. Sin embargo, las charlas continuaron en la última semana y afinaron los lápices: desde la Ribera elaboraron una propuesta tentadora que fue mejorada y desde Rosario bajaron las pretensiones entendiendo que era un buen momento para vender a su diamante en bruto por el que ya había mostrado interés Inter Miami. ¿Los números de la venta? Boca desembolsará 5 millones de dólares por el 80% de la ficha de Aguirre.

Los teléfonos en el Predio de Ezeiza arden y es un hecho que Diego Martínez podría tener novedades sobre más arribos y egresos de futbolistas. En los últimos días llegó una propuesta formal por Luca Langoni, jugador que es muy considerado por el cuerpo técnico y potenció el ataque del equipo desde que lo promovieron a Primera. La propuesta es de la MLS y actualmente está en estudio (la franquicia interesada sería New England Revolution), aunque no trascendieron las cifras.

Aunque en suelo boquense consideran que la reaparición del Changuito Exequiel Zeballos puede considerarse como un refuerzo más tras dejar atrás su lesión ligamentaria de rodilla, Juan Román Riquelme y compañía optaron por acelerar en la incorporación de Aguirre ante la hipotética baja de Langoni en este mercado. Y eso no será todo en la faz ofensiva...

El Consejo aguarda porque se concrete la salida de Jan Hurtado al fútbol brasileño para ir a la carga por un delantero que ya estuvo en carpeta en mercados anteriores: el chileno Carlos Palacios, de Colo Colo. En caso de liberar el cupo del venezolano, que está cerca de Goianense, quedará libre un cupo de extracomunitarios que será apuntado para el trasandino. Además, vale recordar, Luis Advíncula iniciará los trámites para obtener la ciudadanía argentina y no ocupar una plaza.

“Él fue directo conmigo, desde la primera vez que conversamos me dijo cuál era la intención de él y del club y fue muy directo la verdad. Me decía lo que era Boca, lo que era el Mundo Boca y ahí fuimos conversando y después no se dio y quedó ahí”, había revelado el punta de 23 años sobre su diálogo con Riquelme hace algunos meses. Ahora, su chance de jugar con la camiseta azul y oro se reflotó y permanece latente.

OTRO APUNTADO PARA SER EL CUARTO REFUERZO

Galoppo, otro que está cerca de Boca (REUTERS/Cris Mattos)

Si no surgen imprevistos, Giuliano Galoppo (San Pablo de Brasil) podría ser otra nueva cara en el plantel de Diego Martínez. El mediocampista que pasó por las inferiores de Boca e hizo sus primeras armas como profesional en Banfield tiene muchas chances de firmar en el Xeneize, aunque desde Brandsen 805 prefirieron ser cautos y no dar por sellada la negociación con los paulistas.

La opción del volante de 25 años se trabaja en paralelo con la de Matías Galarza, ex futbolista de Argentinos Juniors que milita en el Genk de Bélgica. Frente a diversos ofrecimientos, los belgas no mostraron demasiada predisposición para venderlo y es por eso que los cañones de Boca empezaron a estar dirigidos hacia otro blanco, pese a que el ex jugador del Bicho le hizo varios guiños al Xeneize y hasta concurrió a la Bombonera en la última presentación ante Vélez por la Liga Profesional.

Un tanto atrás quedaron las tratativas por Fausto Vera (Corinthians) y Agustín Martegani (San Lorenzo), por quien hubo un sondeo que no prosperó. Lo concreto es que Boca pretende cerrar como mínimo a dos mediocampistas más teniendo en cuenta las inminentes salidas de Equi Fernández y Cristian Medina, quienes igualmente no estarían presentes para retomar la actividad oficial este mes por estar convocados a los Juegos Olímpicos.