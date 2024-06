Inglaterra buscará un triunfo ante Eslovenia para quedar como puntero en su grupo y evitar a Alemania en los octavos de la Eurocopa

Se define el Grupo C de la Eurocopa con dos partidos: Inglaterra-Eslovenia y Dinamarca-Serbia

La fase de grupos de la Eurocopa entra en etapas de definiciones y el Grupo C, en el que todos los equipos tienen chances de avanzar, conocerá a sus clasificados a octavos de final desde las 16.00 con los cruces entre Inglaterra-Eslovenia y Serbia-Dinamarca. Por el momento, el conjunto que dirige Gareth Southgate estaría pasando como mejor de su zona, pero su rival podría pasarlo si logra los tres puntos. En tanto que los daneses y serbios también cuentan con chances de clasificación, por lo que será un duelo a todo o nada.

INGLATERRA - ESLOVENIA

Inglaterra, ya clasificado a octavos de final, busca ganarle a Eslovenia para terminar primero en la zona y acallar las críticas

LA PREVIA

En el estadio Rhein Energie de la ciudad de Colonia, la selección de Inglaterra buscará sellar su pase a octavos de final como primera de su zona ante Eslovenia, que también necesita sumar para tener expectativas de quedar entre los 16 mejores de la Euro 2024. El vigente subcampeón y uno de los favoritos a quedarse con el certamen viene de igualar 1-1 contra Dinamarca y ha recibido algunas críticas por su bajo nivel (en el debut había ganado 1-0 a Serbia).

Para el conjunto inglés, las cuentas son claras. Con un triunfo quedarán primeros con 7 puntos y con un empate deberán esperar que Dinamarca no le gane a Serbia para terminar como líderes. En el peor de los escenarios, el seleccionado de los Tres Leones quedará como uno de los mejores terceros y avanzará a octavos gracias al triunfo de España sobre Albania.

Por su parte, Eslovenia, igualada con los daneses en el segundo lugar con 2 puntos, sueña con una victoria que le de el billete para el cruce de octavos. Los dirigidos por Matjaz Kek quedarán en la cima primera si le ganan a Inglaterra y Dinamarca no puede superar a Serbia. Con un empate, deberá esperar el otro resultado y una derrota lo dejaría prácticamente eliminado.

“Ese es el mundo en el que estamos. Soy ajeno a ello, no me importa en absoluto. Lo que me importa es guiar a este grupo de jugadores a lo largo del torneo. Somos un equipo de alto nivel. Me siento muy cómodo con eso. No necesito escuchar a los de fuera, porque yo soy mi mayor crítico, y creo que la mayoría de los jugadores también lo son. Así es como se entrena a un equipo y se mejora su rendimiento”, declaró en la previa Southgate en relación a los comentarios en Inglaterra sobre una merma en el rendimiento del equipo.

Probables formaciones:

Inglaterra: Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Marc Guehi, Luke Shaw; Jude Bellingham, Declan Rice; Bukayo Saka, Phil Foden, Anthony Gordon; y Harry Kane. DT: Gareth Southgate.

Eslovenia: Jan Oblak; Zan Karnicnik, Vanja Drkusic, Jaka Bijol, Erik Janza; Petar Stojanovic, Timi Max Elsnik, Adam Gnezda Cerin, Tomi Horvat; Andraz Sporar y Benjamin Sesko. DT: Matjaz Kek.

Árbitro: Clement Turpin (Francia)

Estadio: Rhein Energie (Colonia)

Hora: 16.00

TV: ESPN y Star+

DINAMARCA - SERBIA

Dinamarca quiere sellar su pase a octavos de final ante Serbia, que está obligado a ganar

LA PREVIA

Otro partido de alto vuelo se jugará en el Allianz Arena de Múnich, donde Dinamarca y Serbia buscarán la clasificación a octavos. Los nórdicos cuentan ventaja, ya que un empate los depositará en la siguiente fase, pero enfrente tendrá a un equipo balcánico que cosecha una sola unidad y debe ganar para seguir con vida en el certamen del Viejo Continente.

La Dinamita Roja, que viene de una igualdad ante Inglaterra con un golazo de Morten Hjulmand, incluso podrían luchar por pasar como líder del Grupo C si vencen por más de un gol de ventaja y los ingleses no vencen a Eslovenia.

Por su parte el equipo serbio tendrá que romper su maldición ante un rival al que nunca ha ganado en sus tres partidos previos, con un saldo desfavorable de ocho goles encajados y sólo uno anotado. Dinamarca deberá tener en cuenta que una amarilla a Noergaard, Maehle y Vestergaard los dejaría afuera del cruce de octavos.

Probables formaciones:

Dinamarca: Kasper Schmeichel; Joakim Maehle, Joachim Andersen, Jannik Vestergaard, Andreas Christensen y Victor Kristiansen; Morten Hjulmand, Pierre-Emile Hojbjerg, Christian Eriksen; Jonas Wind y Rasmus Hojlund. DT: Kasper Hjulmand.

Serbia: Predrag Rajkovic; Andrija Zivkovic, Nikola Milenkovic, Milos Veljkovic, Strahinja Pavlovic, Filip Mladenovic; Ivan Ilic, Sasa Lukic; Dusan Tadic, Aleksandar Mitrovic y Dusan Vlahovic. DT: Dragan Stojkovic.

Árbitro: François Letexier (Francia)

Estadio: Allianz Arena (Múnich)

Hora: 16:00

TV: ESPN y Star+

LAS POSICIONES DEL GRUPO C DE LA EUROCOPA: