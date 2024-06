Conmoción por la muerte a los 56 años del legendario Teila Tuli, el primer luchador en la historia de UFC

La pelea de TeilaTuli en UFC

Taylor Wily, conocido en el circuito de las artes marciales mixtas como Teila Tuli, falleció a los 56 años, según confirmó el programa KITV 4 Island News de Hawaii, su lugar de origen. Si bien la causa de su muerte aún no ha sido revelada, la noticia generó un gran impacto para sus fanáticos y un aluvión de homenajes por parte de amigos y familiares en las redes sociales.

Peter Lenkov, productor ejecutivo de las series Hawaii Five-0 y Magnum, P.I, donde Wily tuvo papeles destacados tras abandonar el deporte, expresó su dolor a través de Instagram: “Estoy devastado. Con el corazón roto. Publicaré algunos sentimientos detallados en unos días. Es demasiado difícil en este momento”. Lenkov recordó su primer encuentro con Wily con gran cariño: “Entraste con una toalla en la cabeza secándote el sudor y me cautivaste. Me enamoré de tu carisma y energía, tanto que te convertiste en un habitual en el programa y en mi vida. Eras familia. Y te extrañaré todos los días, hermano.”

Alyssa, hermana de Wily, también compartió un emotivo homenaje en Facebook, donde publicó un video familiar en honor a la estrella hawaiana: “Lloramos y celebramos a nuestro hermano y tío favorito como él quisiera que lo hiciéramos. Familia, Comida, Música y Buena Vibra. Aurrrrrighhhhh”, concluyó.

La compañía de UFC, en tanto, se pronunció a través de un comunicado oficial: “Nadie olvidará jamás ver a Teila Tuli pelear contra Gerard Gordeau en el primer evento de UFC en 1993, y hoy recordamos la vida de Tuli, quien falleció a la edad de 56 años. La familia UFC envía sus más sinceras condolencias a los amigos y familiares de Teila Tuli”.

“Gracias por las risas”, “Descansa en paz” y “Sin palabras. Era tan querido en todo el mundo”, fueron algunos comentarios de sus fans tras conocer la noticia.

La carrera de Wily dentro del deporte comenzó en el sumo, una disciplina en la que demostró un talento natural. Sin embargo, su pasión por los deportes de combate era tal que lo llevó a unirse a New Japan Pro Wrestling en septiembre de 1990 junto a un grupo de colegas. Finalmente en 1992 decidió poner punto final a su participación dentro de esa compañía.

Su transición a las artes marciales mixtas lo condujo al primer evento del Ultimate Fighting Championship (UFC) en noviembre de 1993, donde compitió bajo el nombre de Teila Tuli contra Gerard Gordeau. Aunque la pelea terminó en una derrota por nocaut técnico para Tuli tras recibir una brutal patada en la cabeza, el combate quedó marcado como uno de los enfrentamientos más emblemáticos en la historia temprana de la UFC.

Wily reflexionó sobre esta experiencia en una entrevista con The New York Post en 2018: “Había una sensación diferente cuando entrabas en ese octágono. Tenía miedo. No voy a mentir, tenía miedo. Ahora, al recordarlo, estoy agradecido con Dios por haber tenido la oportunidad de arriesgarme”.

Tras su paso por las artes marciales mixtas, Wily fue reclutado por el renombrado exsekiwake Takamiyama Daigoro, quien reconoció su talento innato en el sumo. Allí ganó sus primeros 14 combates oficiales y varios campeonatos. Sin embargo, una lesión de rodilla truncó su prometedora carrera deportiva, lo que llevó a Wily a explorar otras oportunidades.

El hawaiano encontró una nueva vocación en la actuación, donde destacó como Kamekona Tupuola en la serie Hawaii Five-0. En esa historia Interpretó al personaje durante 10 temporadas, desde 2010 hasta 2020, convirtiéndose en una figura querida por los seguidores de la serie. Wily también repitió su papel en siete episodios de Magnum, P.I.

La noticia de su fallecimiento ha sido un golpe duro para quienes lo conocieron de cerca y para sus fans. Taylor Wily se destacó no solo por su imponente presencia física y su talento deportivo, sino también por su carisma y energía, cualidades que le ganaron el amor y el respeto de quienes lo rodeaban.

Teila Tuli perdió la vida a los 56 años