Jorge Sampaoli habló sobre Lionel Scaloni: “Fue mejor seleccionador que ayudante”

Lionel Scaloni llegó a la estructura de Argentina como ayudante de campo de Jorge Sampaoli (Foto: AFP)

La turbulenta estadía de Jorge Sampaoli al mando de la selección argentina culminó tras el cachetazo en el Mundial de Rusia y dio paso a un interinato que comandó quien era, hasta entonces, su ayudante de campo Lionel Scaloni. La historia que vino después es conocida: el hombre de Pujato tomó tiempo después el control definitivo, lideró una era exitosa y alzó tres coronas consecutivas con la última perla en el Mundial de Qatar.

Sampa, desde entonces, pasó por el Santos de Brasil, Atlético Mineiro de ese mismo país, retornó el Sevilla y finalmente estuvo en Flamengo hasta su despido a finales del 2023. Sin trabajar desde entonces, el oriundo de Casilda de 64 años brindó otra entrevista a un medio español tras la que realizó con el diario Marca días atrás y dejó una frase singular sobre Scaloni.

“Sin duda Scaloni fue mejor seleccionador que ayudante. Fue una sorpresa. El inicio de un entrenador es lo más puro. Muchas veces encontramos mejores entrenadores, más decididos, más claros y sin temores, en el inicio que en los finales”, planteó el DT cuando le preguntaron cómo valoraba el éxito del conductor de la Scaloneta en el diario El País.

Hay que tener en cuenta que en la entrevista que brindó días atrás también se refirió a su ex ayudante: “No me puedo apoderar de ese mérito. Sólo quise ayudar a un exjugador que empezaba a participar de un proyecto y nada más. Él, en mi cuerpo técnico, participaba más que nada acercándose al jugador. Fue todo muy rápido y supo consolidarse en una situación que era favorable”.

El último trabajo de Jorge Sampaoli fue en Flamengo (Foto: AP/Bruna Prado)

En 2021, Scaloni logró cortar con una sequía de títulos de 28 años con la conquista de la Copa América y luego coleccionó también la Finalíssima antes del sueño cumplido en el Mundial de Qatar. Para Sampaoli la “clave del éxito” de ese título en Medio Oriente radicó en que “después de Rusia aparecieron mediocampistas muy fuertes”, poniendo el foco sobre Leandro Paredes, Rodrigo De Paul o Giovani Lo Celso: “Que brindaron la posibilidad de que Messi, Julián y Lautaro tuvieran mucha mayor libertad. Porque además de jugar bien protegían muy bien la última línea de Argentina. Después Mac Allister y Enzo (Fernández) dieron mucha frescura al equipo y restaron mucha responsabilidad a los de arriba. Las generaciones de jugadores marcan la fortuna de los seleccionadores”.

Y agregó en esta nueva nota que realizó: “En Chile nos tocó una generación que en muchos momentos nos hizo invencibles. Nosotros llegamos a Argentina en 2017 cuando estaba fuera del Mundial de Rusia en la clasificatoria sudamericana, en una crisis total, con jugadores odiados por la sociedad a los que había que recomponer para llevarlos a un escenario de protagonismo. Me tocó tomar un montón de decisiones en medio de la histeria popular. No creo que haya muchos países tan nacionalistas como Argentina y creo que tomé muchas decisiones equivocadas. Vi que tenía que dar un mensaje que no me nacía: especular más y manejar esos tiempos que eran reales, y que me costó ver por mi ambición, por mi necesidad, por mi adrenalina, porque era mi país. Había jugadores que en ese momento no estaban bien, y creo que pensé más en la idea que en lo que necesitaban ellos”.

Al mismo tiempo, aseguró que “después de Rusia se descomprimió todo” y eso fue clave para el nivel de Lionel Messi en Qatar: “Messi es un genio porque sabe lo que va a pasar. Él sabía que en Rusia no iba a pasar. Y sabía que en Qatar sí iba a pasar. Y eso le dio un grado de confianza y felicidad que en Rusia no tuvo. Él es una persona extremadamente competitiva. No acepta la derrota. Y cuando la imagina y la ve, se transforma. Se enoja mucho. Cuando él la ve venir, la ve antes que todos. Es un visionario, aparte de hacer cosas con el balón dentro de la cancha. En Qatar él estaba convencido de que sería campeón del mundo”.

"Messi es un genio porque sabe lo que va a pasar", dijo Sampaoli