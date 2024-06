Las perlitas de la conferencia de Scaloni: las dos preguntas que lo descolocaron y la cancha marcada a Garnacho y Carboni

Leandro Paredes y Lionel Scaloni en la conferencia de prensa previa al debut de Argentina ante Canadá por la Copa América

Lionel Scaloni y Leandro Paredes participaron de la conferencia de prensa previa al debut por la Copa América. La selección argentina jugará ante Canadá este jueves desde las 21 por la primera fecha del certamen en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Como suele ocurrir, el entrenador no confirmó el equipo pero sí dejó un indicio de la vuelta a la titularidad del ex mediocampista de Boca Juniors sentado a su derecha. Entre otros temas, hubo tres perlitas que se destacaron de la rueda de prensa.

La primera fue cuando tanto Scaloni como Paredes quedaron descolocados ante una pregunta en inglés y en español al mismo tiempo, que llevó al entrenador a ponerse y sacarse los auriculares. “Empezó en español y terminó en inglés”, bromeó el DT y hubo risas en la sala.

El divertido momento en la conferencia de Scaloni: "Empezó en español y terminó en inglés"

“La dificultad está en enfrentar a una selección de fútbol, que quiere decir que están lo mejor de un país. Más de que hayamos jugado muy poco en la historia es una selección y la dificultad es máxima. Es el inicio de un torneo y es difícil, tenemos que estar preparados que nos puede poner en dificultad”, dijo Scaloni.

En tanto, Paredes respondió: “Lo mismo, vimos un poco en videos y sabemos la dificultad que tienen estos partidos. Afrontaremos el partido de mañana al ciento por ciento”.

Otro momento que provocó risas fue cuando una periodista les preguntó a ambos si son Team Verano o Team Invierno, a propósito de las declaraciones de Messi en los últimos días.

¿Scaloni es team verano o invierno?

“Yo soy Team Verano”, contestó rápidamente Paredes, mientras que Scaloni soltó: “No sé lo que es pero si él es Tem Verano, yo también”. Mientras todos reían en la sala de prensa, la corresponsal le explicó al entrenador de qué se trataba la pregunta.

“¿Si prefiero el frío o el calor? No sé porque mucho el calor no me gusta y mucho el frío tampoco, entonces no sé. Pero bueno, si él (Paredes) es Team Verano, soy Team Verano”.

Leandro Paredes elogió a Garnacho y Carboni, pero les marcó la cancha

Por último, un pasaje importante fue cuando a Leandro Paredes le pidieron una reflexión de los momentos de dos chicos como Alejandro Garnacho y Valentín Carboni, este último que fue la gran sorpresa en la lista definitiva para la Copa América.

Si bien el ex Boca Juniors los elogió, también les marcó la cancha. “La verdad que los veo muy bien a los dos. Tienen un futuro muy grande por delante y ojalá que sigan aprendiendo, creciendo y con esa mentalidad que tienen que seguramente los hará crecer muchísimo. Y ojalá nosotros podamos hacer que ellos se sientan cómodos y sigan creciendo a la par nuestra”.